क्या सेक्रेटरी संग लिव इन रिलेशनशिप में हैं रेखा? एक्ट्रेस की बायोग्राफी में दावा

Rekha Is In Live In Relationship With Her Secretary: बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। रेखा जब भी किसी इवेंट या अवॉर्ड नाइट में शामिल होती हैं, तो अपनी खूबसूरती से सभी का दिल जीत लेती हैं। वह बिन शादी के ही अपनी मां में सिंदूर लगाए नजर आती हैं। एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ हमेशा ही विवादों में रही हैं।



इन दिनों रेखा की बायोग्राफी का एक किस्सा काफी वायरल हो रहा है। इस बायोग्राफी को यासीर उस्मान ने लिखा है। इसमें दावा किया है कि रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं। रेखा और उनकी सेक्रेटरी की दोस्ती अक्सर मीडिया का ध्यान खींचती रहती है।

यासीर उस्मान ने अपनी किताब में दावा किया कि फरजाना ही एकमात्र ऐसी शख्स हैं, जिन्हें रेखा के बेडरूम तक जाने की इजाजत है। वह उनके जीवन के हर छोटे से छोटे डिटेल्स को जानती हैं। वे तीन दशकों से अधिक समय से एक साथ हैं। दरअसल, फिल्म जगत में हर कोई जानता है कि रेखा, फरजाना के बिना एक तिल भी नहीं हिलतीं।

यासीर ने दावा किया है कि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या के पीछे का कारण भी फरजाना थीं। फरजाना रेखा के लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हैं। वो उनकी सलाहकार, उनकी दोस्त व सपोर्टर हैं और रेखा उनके बिना नहीं रह सकती हैं। फरजाना, रेखा की लाइफ और उनके घर में आने-जाने वालों पर निगरानी रखती हैं।

बता दें कि साल 1990 में रेखा के पति मुकेश अग्रवाल, जो दिल्ली के एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उस समय अभिनेत्री लंदन में थीं। कहा जाता है कि मुकेश अग्रवाल ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें दावा किया गया कि उनके निधन के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन लोगों ने रेखा को अपनी पति की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था।