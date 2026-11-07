पेट्रोल में 31% तक मिला इथेनॉल! लैब जांच के खुलासे के बाद कर्नाटक सरकार ने तेल कंपनियों पर कसा शिकंजा
डॉक्टर से पर्दे की देवी तक: नेचुरल ब्यूटी और दमदार अदाकारी से 'रामायण' की सीता बनीं साई पल्लवी की अनकही कहानी
Hanuman Ansh OTT Release: नीम करोली बाबा पर बनी ब्लॉकबस्टर 'हनुमान अंश' इस दिन Sony LIV पर होगी स्ट्रीम, जानें पूरी डिटेल
कार्यक्षेत्र में संयम और धैर्य से काम लें, सफलता मिलेगी। व्यापार में कागजी कार्रवाई पूरी सतर्कता से करें। परिवार में किसी पुरानी बात पर बहस से बचें। आर्थिक मामलों में सामान्य स्थिति रहेगी, बजट बनाएं। सेहत का ध्यान रखें, नियमित दिनचर्या अपनाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें।
अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य छटा, 21 आकर्षक झांकियों के साथ शोभायात्रा; रामकथा पार्क से राम की पैड़ी तक दिखेगी त्रेतायुग की झलक
दिसंबर में कार-बाइक खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, साल के अंत में मिल सकते हैं हजारों रुपए के फायदे, जानें कैसे उठाएं लाभ
स्थापना दिवस पर देवभूमि पहुंचे अमित शाह, बोले- 'प्रधानमंत्री मोदी ने संवारा है उत्तराखंड, सबसे पहले होगा विकसित'
Narak Chaturdashi 2026: नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त कब है? जानें सही विधि और नियम
2026: नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त, उबटन लगाने की सही विधि, सामग्री और अपामार्ग प्रयोग के नियम यहाँ पढ़ें। जानें सूर्योदय से पहले स्नान का धार्मिक महत्व।
'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' का पहला ट्रैक रिलीज, चार दीवारी और समद खान ने डार्क वर्ल्ड का मूड किया सेट
'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' के ट्रेलर ने दर्शकों को इसकी डार्क और रहस्यमयी दुनिया की एक झलक दी थी, अब मेकर्स ने नया ट्रैक 'जो भी होना है हो जाएगा' रिलीज कर दिया है। इस गाने में चार दीवारी के साथ शनाया कपूर, अभिनव सिंह, दिविक शर्मा, मान्या ग्रोवर, दीया दमानी, आदि मलिक, शीबा चड्ढा और विवेक गोम्बर नजर आ रहे हैं। यह सीरीज 13 नवंबर 2026 को जियोहॉटस्टार पर प्रीमियर होने वाली है।
क्या लेमडक बने डोनाल्ड ट्रंप? ईरान युद्ध और वैश्विक नीतियों पर पड़ेगा यह बड़ा असर, आ सकता है महाभियोग
US Midterm Elections 2026 Results: अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के परिणामों ने वॉशिंगटन की सत्ता का गणित पूरी तरह बदल दिया है। संसद के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत घटने और डेमोक्रेटिक पार्टी के मजबूत प्रदर्शन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
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कपिल शर्मा के शो में अटल बिहारी वाजपेयी बनकर सुनील ग्रोवर ने मचाया धमाल, हैरान रह गए मेहमान
भारतीय टेलीविजन और ओटीटी की दुनिया में जब भी कॉमेडी और वर्सटैलिटी की बात होती है, तो सुनील ग्रोवर का नाम सबसे ऊपर आता है। सलमान खान, आमिर खान, नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल देव, गुलजार और कादर खान जैसी दिग्गज हस्तियों की मिमिक्री से दर्शकों को हंसाने वाले सुनील ग्रोवर ने इस बार कुछ ऐसा किया है, जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है।
मंगल गोचर 2026: सिंह राशि में आ रहे हैं ग्रहों के सेनापति, इन 5 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा
12 नवंबर 2026 की रात ग्रहों के सेनापति मंगल, सूर्य के प्रभुत्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अग्नि तत्त्व की सिंह राशि और मंगल की आक्रामक ऊर्जा का यह मिलन कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव, करियर में उन्नति और आर्थिक समृद्धि लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह गोचर बेहद शुभ और लाभदायक सिद्ध होगा।
Xiaomi HyperOS 4 Update : इन Xiaomi, Redmi और POCO फोन को मिलेगा अपडेट
Xiaomi HyperOS 4 Update: Xiaomi ने अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम HyperOS 4 के ग्लोबल रोलआउट का शेड्यूल जारी कर दिया है। कंपनी का यह अपडेट नवंबर 2026 से दिसंबर तक चरणबद्ध तरीके से Xiaomi, Redmi और POCO के चुनिंदा स्मार्टफोन और टैबलेट में उपलब्ध कराया जाएगा। नए सॉफ्टवेयर में बेहतर डिजाइन, परफॉर्मेंस सुधार और AI आधारित फीचर्स देखने को मिलेंगे।
15 साल की उम्र में वैभव बने कप्तान, SMAT में करेंगे बिहार की अगुवाई
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा आयोजित सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के बिहार के शुरुआती दो मैचों के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की।
- बीएसई 81028 1718
- एनएसई 25030 494
- सोना 142034 2061
- चाँदी 184112 3028
- शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 (09:34 IST) Closing