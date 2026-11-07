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'E20 बना 420... जनता की गाड़ी से हो रही पेट्रोल चोरी': राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला

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दिवाली पूजन में शामिल करें ये 8 शुभ चीजें, मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर भर देंगी तिजोरी

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दिवाली से पहले खत्म हुई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल: सीएम मोहन यादव के आश्वासन के बाद काम पर लौटे कर्मचारी

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नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त कब है? जानें सही विधि और नियम

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Narak Chaturdashi 2026: नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त कब है? जानें सही विधि और नियम

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2026: नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त, उबटन लगाने की सही विधि, सामग्री और अपामार्ग प्रयोग के नियम यहाँ पढ़ें। जानें सूर्योदय से पहले स्नान का धार्मिक महत्व।
Narak Chaturdashi 2026: नरक चतुर्दशी पर कब करें पूजा और अभ्यंग स्नान? जानें सटीक शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, विधि और कथा

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नरक चतुर्दशी पर इस मुहूर्त में करें हनुमान पूजा, सभी संकट हो जाएंगे दूर, नरक के भय से मिलेगी मुक्ति

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नरक चतुर्दशी पर कितने दीपक जलाए जाते हैं? जानिए इन दीपों से जुड़ी मान्यताएं और महत्व

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रूप चौदस का अभ्यंग स्नान कब होगा 7 या 8 नवंबर 2026 को?

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'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' का पहला ट्रैक रिलीज, चार दीवारी और समद खान ने डार्क वर्ल्ड का मूड किया सेट

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'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' के ट्रेलर ने दर्शकों को इसकी डार्क और रहस्यमयी दुनिया की एक झलक दी थी, अब मेकर्स ने नया ट्रैक 'जो भी होना है हो जाएगा' रिलीज कर दिया है। इस गाने में चार दीवारी के साथ शनाया कपूर, अभिनव सिंह, दिविक शर्मा, मान्या ग्रोवर, दीया दमानी, आदि मलिक, शीबा चड्ढा और विवेक गोम्बर नजर आ रहे हैं। यह सीरीज 13 नवंबर 2026 को जियोहॉटस्टार पर प्रीमियर होने वाली है।
सुहाना खान ने गुनगुनाया 'तू मिल जाए' गाना, शाहरुख खान ने मजेदार कमेंट कर खींचा सबका ध्यान

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रामायण में रावण के सोने के सिंहासन पर खर्च हुए 1 करोड़ रुपये, शूर्पणखा के रथ पर भी खर्च हुए करोड़ों

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Koffee With Karan 9: सैफ अली खान पर हमले को याद कर भावुक हुईं करीना कपूर, बोलीं- 6 महीने तक ठीक से सो नहीं पाई

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'रामायण' रिलीज होते ही इमोशनल हुईं लारा दत्ता, बोलीं- कैकेयी इतिहास की सबसे गलत समझी गई महिला

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क्या लेमडक बने डोनाल्ड ट्रंप? ईरान युद्ध और वैश्विक नीतियों पर पड़ेगा यह बड़ा असर, आ सकता है महाभियोग

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US Midterm Elections 2026 Results: अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के परिणामों ने वॉशिंगटन की सत्ता का गणित पूरी तरह बदल दिया है। संसद के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत घटने और डेमोक्रेटिक पार्टी के मजबूत प्रदर्शन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
दिल्ली से लेकर पेरिस तक क्यों सड़कों पर उतर रही है Gen-Z पीढ़ी? क्या कोई पैटर्न है या वैश्विक साजिश?

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चंद्रबाबू नायडू-रेवंत-शिवकुमार की मुलाकातों से NDA टेंशन में, जगन ने भाजपा का साथ देने के लिए मांगी माफी

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भारत में विरोध प्रदर्शनों का इतिहास: भाषा आंदोलन से 'राम मंदिर, किसान और युवा प्रदर्शनों' तक, जानें कैसे बदला देश का सियासी नक्शा

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एस. जयशंकर ने क्यों दी '4F संकट' की चेतावनी? जानिए इंदिरा गांधी ने 1966 में भारत को ऐसे ही संकट से कैसे निकाला था

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भारतीय टेलीविजन और ओटीटी की दुनिया में जब भी कॉमेडी और वर्सटैलिटी की बात होती है, तो सुनील ग्रोवर का नाम सबसे ऊपर आता है। सलमान खान, आमिर खान, नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल देव, गुलजार और कादर खान जैसी दिग्गज हस्तियों की मिमिक्री से दर्शकों को हंसाने वाले सुनील ग्रोवर ने इस बार कुछ ऐसा किया है, जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है।
दिवाली पार्टी में रुमार्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता संग पहुंचीं मलाइका अरोरा, एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर से हुआ सामना!

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मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में साथ पहुंचे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, हाथों में हाथ डालकर दिए रोमांटिक पोज

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'रामायण' में राम बनने को लेकर रणबीर कपूर के मन में था डर, आस्था और मर्यादा का रखना पड़ा ध्यान

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मंगल गोचर 2026: सिंह राशि में आ रहे हैं ग्रहों के सेनापति, इन 5 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा

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12 नवंबर 2026 की रात ग्रहों के सेनापति मंगल, सूर्य के प्रभुत्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अग्नि तत्त्व की सिंह राशि और मंगल की आक्रामक ऊर्जा का यह मिलन कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव, करियर में उन्नति और आर्थिक समृद्धि लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह गोचर बेहद शुभ और लाभदायक सिद्ध होगा।
शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत; धन, करियर और समृद्धि में होगी तरक्की

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धनतेरस पर बन रहा है दुर्लभ शुभ योग, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

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सिंह राशि में मंगल का महागोचर: क्या आपकी किस्मत चमकने वाली है या बढ़ेगा तनाव? जानें सभी 12 राशियों का हाल

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सूर्य का विशाखा नक्षत्र में गोचर, 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बंपर लाभ

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Xiaomi HyperOS 4 Update : इन Xiaomi, Redmi और POCO फोन को मिलेगा अपडेट

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Xiaomi HyperOS 4 Update: Xiaomi ने अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम HyperOS 4 के ग्लोबल रोलआउट का शेड्यूल जारी कर दिया है। कंपनी का यह अपडेट नवंबर 2026 से दिसंबर तक चरणबद्ध तरीके से Xiaomi, Redmi और POCO के चुनिंदा स्मार्टफोन और टैबलेट में उपलब्ध कराया जाएगा। नए सॉफ्टवेयर में बेहतर डिजाइन, परफॉर्मेंस सुधार और AI आधारित फीचर्स देखने को मिलेंगे।
OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासा

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बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा आयोजित सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के बिहार के शुरुआती दो मैचों के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की।
15 साल की उम्र में वैभव बने कप्तान, SMAT में करेंगे बिहार की अगुवाई

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उस्मान ख्वाजा का सनसनीखेज खुलासा, सैंडपेपर विवाद में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम थी शामिल

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मोहम्मद शमी ने टेस्ट करियर को अलविदा कहा, 6 नवंबर को ही किया था डेब्यू

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