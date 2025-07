किस मुस्लिम देश से भारत आए हैं समोसा और जलेबी, जिनके लिए तम्बाकू और सिगरेट की तरह लिखना होगी चेतावनी

how samosa and jalebi came to india: हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार अब समोसा और जलेबी बेचने वालों को यह बताना होगा कि उसमें कितना फैट और कितनी चीनी है। यह कदम लोगों को अपने खान-पान के प्रति जागरूक करने और स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद करने के लिए उठाया गया है। समोसा और जलेबी ऐसे ही दो व्यंजन हैं, जो देश के हर शहर, कस्बे और गांव के गली नुक्कड़ों पर बिकते और चाव से खाए जाते हैं । इन्हें देखकर शायद ही कोई सोचेगा कि ये कभी 'विदेशी' थे। ये हमारी गली-मोहल्लों से लेकर बड़े रेस्तरां तक में इतने रच-बस गए हैं कि इन्हें भारतीयता का पर्याय माना जाता है। लेकिन, क्या आपको पता है कि ये दोनों ही स्वादिष्ट व्यंजन भारत के मूल निवासी नहीं हैं? इनकी यात्रा मीलों दूर से हुई है।