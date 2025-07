What not to offer Lord Shiva in Sawan: हिन्दू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिवजी को समर्पित सबसे पवित्र महीनों में से एक है। और इस दौरान शिवभक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत रखकर पूजा-अर्चना करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं, जिन्हें सावन मास में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से महादेव रुष्ट हो सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बचें सावन में इन गलतियों से...