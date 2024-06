T20 World Cup 2024: ग्रुप, फॉर्मेट, टीम, समय से लेकर सारी वो डिटेल जो आप जानना चाहते हैं, सिर्फ एक क्लिक में कहां और कब देखेंगे भारत के मैच, जानें T20 World Cup से जुड़ी हर डिटेल

All You Need to Know About T20 World Cup : 2024 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2 जून से 29 जून तक खेला जाएगा, पहला मैच अमेरिका टीम अपनी घरेलू धरती पर कनाडा के साथ भिड़ेगी। वेस्टइंडीज टूर्नामेंट की सह-मेजबानी कर रहा है, इससे पहले वेस्ट इंडीज ने 2010 में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। वेस्टइंडीज अपने तीसरे खिताब का लक्ष्य रखेगा, इंग्लैंड मौजूदा चैंपियन है, उसने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर 2022 विश्व कप जीता था, अगर ऑस्ट्रेलिया इसे जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया सब एक साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, वनडे विश्व कप और टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम बन जाएगी।





टीम इंडिया ने 2007 में फाइनल में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर टी20 विश्व कप का खिताब जीता था और वे इस कप को जीतने के लिए बेताब हैं क्योंकि उन्होंने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है, यह रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास सूखे को खत्म करने का सही मौका है। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी जिन्हे टूर्नामेंट के पहले दौर में 3 टीमों में बांटा जाएगा।









अब तक के चैंपियंस (T20 World Cup Winners List from 2007 to 2024) Year Winner 2007 India

2009 Pakistan 2010 England 2012 West Indies 2014 Sri Lanka

2016 West Indies 2021 Australia 2022 England

कैसा होगा फॉर्मेट, किस तरह बटेंगी टीमें?

(T20 World Cup Format)



लीग चरण (ग्रुप स्टेज) में पांच टीमों के चार समूह एकल-राउंड रॉबिन (Single-round robin ) प्रारूप में शामिल होंगे। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर 8 (Super 8) में आगे बढ़ेंगी।





पहले दौर में 20 टीमें पांच-पांच टीमों के चार समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे से भिड़ेगी।

हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर 8 राउंड के लिए क्वालीफाई करेंगी।

सुपर 8 राउंड में आठ टीमों को चार-चार टीमों के दो ग्रुप में बांटा जाएगा।

सुपर 8 राउंड में प्रत्येक समूह से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।

दो सेमीफाइनल के विजेता 29 जून को टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में भिड़ेंगे।

Super Eight group

Group 1: A1, C1, B2, D2,

Group 2: B1, D1, A2, C2





टी20 वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप

Group A: India, Pakistan, Ireland, United States, Canada Group B: Australia, England, Namibia, Oman, Scotland Group C: Afghanistan, New Zealand, Papua New Guinea, Uganda, West Indies

Group D: Bangladesh, Netherlands, Nepal, South Africa, Sri Lanka

यदि सभी संभावित समीकरण बिना किसी उलटफेर के सुपर8 में चले जाते हैं, तो (अगर कोई अपसेट न देखने को मिले तो) सुपर8 समूह इस प्रकार हैं:

समूह 1:

भारत

ऑस्ट्रेलिया

न्यूज़ीलैंड

श्रीलंका/बांग्लादेश.

समूह 2:

इंग्लैण्ड

वेस्ट इंडीज/अफगानिस्तान

पाकिस्तान

दक्षिण अफ्रीका

- हर ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी





T20 World Cup 2024 Groups

कहाँ खेले जाएंगे सारे मैच?

USA

अमेरिका के न्यूयॉर्क, टेक्सास और फ्लोरिडा में 16 मैच खेले जाएंगे। न्यूयॉर्क इनमें से आठ मैचों की मेजबानी करेगा जिसमें भारत-पाकिस्तान का प्रमुख मुकाबला भी शामिल है जो 9 जून को खेला जाएगा।

West Indies

6 कैरेबियाई देश 39 मैचों की मेजबानी करेंगे। एंटीगुआ और बारबुडा, बारबाडोस, ग्रेनेडा, गयाना, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस और त्रिनिदाद और टोबैगो टूर्नामेंट के तीन चरणों में इन खेलों की मेजबानी करेंगे। फाइनल 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा।

West Indies:

1. Kensington Oval, Barbados (क्षमता: 28,000)

2. Brian Lara Cricket Academy, Trinidad (क्षमता: 15,000)

3. Providence Stadium, Guyana (क्षमता: 20,000)

4. Sir Vivian Richards Stadium, Antigua (क्षमता: 10,000)

5. Arnos Vale Stadium, St. Vincent and the Grenadines (क्षमता: 18,000)

6. Daren Sammy Cricket Ground, St. Lucia (क्षमता: 15,000)

USA:

1. Nassau County International Cricket Stadium, New York (क्षमता: 34,000)

2. Central Broward Park, Florida (क्षमता: 25,000)

3. Grand Prairie Stadium, Texas (क्षमता: 15,000)

भारतीय टीम के मैच और समय

5 जून: भारत vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क - 08:00 PM IST (09:30 AM स्थानीय)

9 जून: भारत vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क - 08:00 PM IST (09:30 AM स्थानीय)

12 जून: USA vs भारत, न्यूयॉर्क - 08:00 PM IST (09:30 AM स्थानीय)







भारत में कौन से टीवी चैनल ICC T20 विश्व कप 2024 मैचों का सीधा प्रसारण करेंगे? 15 जून: भारत vs कनाडा, फ्लोरिडा - 08:00 PM IST (10:30 AM स्थानीय)

Star Sports भारत में टी20 विश्व कप 2024 का आधिकारिक प्रसारणकर्ता है। स्टार स्पोर्ट्स भारत में सभी ICC T20 WC मैचों का अंग्रेजी और हिंदी कमेंट्री सहित विभिन्न भाषाओं में सीधा प्रसारण करेगा।

भारत में ICC T20 विश्व कप 2024 के मैच टीवी पर मुफ़्त में कहाँ देखें? दूरदर्शन अपने टेरेस्ट्रियल नेटवर्क पर टी20 विश्व कप 2024 में भारत के मैचों का मुफ्त में सीधा प्रसारण करेगा। भारत के लाइव मैच केबल नेटवर्क पर देखने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे

भारत में टी20 विश्व कप 2024 मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग मुफ्त में कैसे देखें?

Disney+Hotstar भारत में ICC T20 विश्व कप 2024 मैचों का मोबाइल पर निःशुल्क लाइव स्ट्रीम करेगा। हालांकि, टीवी और वेब क्लाइंट यूजर्स को टी20 वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए भुगतान करना होगा।





टी20 विश्व कप में भाग लेने वाले सभी देशों की टीमें अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, अजमतुल्लाह उमरजई, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद इशाक, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, करीम जनत, नांग्याल खारोटी, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी, फरीद अहमद मलिक। रिजर्व: सेदिक अटल, हजरतुल्लाह जजई, सलीम सफी।

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), एश्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम जाम्पा। रिजर्व: जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मैट शॉर्ट।

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), तस्कीन अहमद, लिटन दास, सौम्या सरकार, तंजीद हसन तमीम, शाकिब अल हसन, तौहीद हृदोय, महमूद उल्लाह रियाद, जैकर अली अनिक, तनवीर इस्लाम, शाक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, शोरीफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब। रिजर्व: अफीफ हुसैन, हसन महमूद।

कनाडा: साद बिन जफर (कप्तान), आरोन जॉनसन, रविंदरपाल सिंह, नवनीत धालीवाल, कलीम सना, दिलोन हेलीगर, जेरेमी गॉर्डन, निखिल दत्ता, परगट सिंह, निकोलस किरटन, रेयानखान पठान, जुनैद सिद्दीकी, दिलप्रीत बाजवा, श्रेयस मोव्वा, ऋषिव जोशी। रिजर्व: तजिंदर सिंह, आदित्य वरदराजन, अम्मार खालिद, जतिंदर मथारू, परवीन कुमार।

इंग्लैंड: जोस बटलर (कप्तान), मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जोनाथन बेयरस्टो, हैरी ब्रुक, सैम कुरेन, बेन डकेट, टॉम हार्टले, विल जैक्स, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, रीस टॉपले, मार्क वुड।

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। रिजर्व: शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद, आवेश खान।

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, एंड्रयू बालबर्नी, कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, ग्राहम ह्यूम, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, नील रॉक, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर, बेन व्हाइट, क्रेग यंग।

नामीबिया: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), ज़ेन ग्रीन, माइकल वैन लिंगेन, डायलन लीचर, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जैक ब्रासेल, बेन शिकोंगो, टैंगेनी लुंगामेनी, निको डेविन, जेजे स्मिट, जान फ्रिलिंक, जेपी कोट्ज, डेविड विसे, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, मालन क्रूगर, पीडी ब्लिगनॉट।

नेपाल: रोहित पौडेल (कप्तान), आसिफ शेख, अनिल कुमार साह, कुशल भुर्टेल, कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह ऐरी, ललित राजबंशी, करण केसी, गुलशन झा, सोमपाल कामी, प्रतिस जीसी, संदीप जोरा, अविनाश बोहरा, सागर ढकाल, कमल सिंह ऐरी।

नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), आर्यन दत्त, बास डी लीडे, काइल क्लेन, लोगान वैन बीक, मैक्स ओ'डॉड, माइकल लेविट, पॉल वैन मीकेरेन, रयान क्लेन, साकिब जुल्फिकार, साइब्रांड एंजेलब्रेच, तेजा निदामनुरु, टिम प्रिंगल, विक्रम सिंह, विव किंगमा, वेस्ले बैरेसी। रिजर्व: रयान क्लेन।

न्यूजीलैंड: केन विलियमसन (कप्तान), फिन एलन, ट्रेंट बोल्ट, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, जिमी नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउथी। रिजर्व: बेन सियर्स।

ओमान: आकिब इलियास (कप्तान), जीशान मकसूद, कश्यप प्रजापति, प्रतीक अठावले, अयान खान, शोएब खान, मोहम्मद नदीम, नसीम खुशी, मेहरान खान, बिलाल खान, रफीउल्लाह, कलीमुल्लाह, फैयाज बट, शकील अहमद, खालिद कैल। रिजर्व: जतिंदर सिंह, समय श्रीवास्तव, सुफियान महमूद, जय ओडेड्रा।

पापुआ न्यू गिनी: असदुल्ला वाला (कप्तान), एली नाओ, चाड सोपर, सीजे अमिनी, हिला वेरे, हिरी हिरी, जैक गार्डनर, जॉन कारिको, कबुआ वागी मोरिया, किपलिंग डोरिगा, लेगा सियाका, नॉर्मन वनुआ, सेमा कामिया, सेसे बाउ, टोनी उरा।

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), अबरार अहमद, आजम खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सैम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान।

स्कॉटलैंड: रिची बेरिंगटन (कप्तान), मैथ्यू क्रॉस, ब्रैड करी, क्रिस ग्रीव्स, ओली हेयर्स, जैक जार्विस, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, ब्रैंडन मैकमुलेन, जॉर्ज मुन्से, सफ्यान शरीफ, क्रिस सोल, चार्ली टियर, मार्क वाट, ब्रैड व्हील।

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डी कॉक, ब्योर्न फोर्टुइन, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, डेविड मिलर, एनरिक नोर्किया, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, तबरेज शम्सी, ट्रिस्टन स्टब्स।

श्रीलंका: वानिंदु हसरंगा (कप्तान), चरिथ असलांका, कुसल मेंडिस, पथुम निसांका, कामिंडु मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, एंजेलो मैथ्यूज, दासुन शनाका, धनंजय डी सिल्वा, महेश थीक्षाना, दुनीथ वेल्लालेज, दुशमंथा चमीरा, नुवान तुषारा, मथेशा पथिराना, दिलशान मदुशंका। रिजर्व: असिथा फर्नांडो, विजयकांत व्यासकांथ, भानुका राजपक्षे, जनिथ लियानागे।

युगांडा: ब्रायन मसाबा (कप्तान), साइमन सेसाज़ी, रोजर मुकासा, कॉसमास क्येवता, दिनेश नाकरानी, ​​फ्रेड अचेलम, केनेथ वैसवा, अल्पेश रामजानी, फ्रैंक न्सुबुगा, हेनरी सेन्योंडो, बिलाल हसन, रॉबिन्सन ओबुया, रियाज़त अली शाह, जुमा मियाजी, रोनक पटेल। रिजर्व: इनोसेंट म्वेबेज़, रोनाल्ड लुटाया।

अमेरिका: मोनंक पटेल (कप्तान), आरोन जोन्स, एंड्रीज़ गौस, कोरी एंडरसन, अली खान, हरमीत सिंह, जेसी सिंह, मिलिंद कुमार, निसर्ग पटेल, नितीश कुमार, नोशतुश केंजीगे, सौरभ नेत्रलवकर, शैडली वैन शल्कविक, स्टीवन टेलर, शायन जहाँगीर। रिजर्व : गजानंद सिंह, जुआनॉय ड्रिस्डेल, यासिर मोहम्मद।

वेस्टइंडीज: रोवमैन पॉवेल (कप्तान), अल्जारी जोसेफ, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, शिमरोन हेटमायर, जेसन होल्डर, शाई होप, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोटी, निकोलस पूरन, आंद्रे रसेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड।

