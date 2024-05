T20 World Cup इतिहास के दिग्गज बल्लेबाज, रनों और स्ट्राइक रेट में रहे अव्वल

Top Run-Getters and batters with best strike rate, T20 World Cup : 2 जून से दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में से एक, T20 World Cup शुरू होने जा रहा है, जो खेला जाएगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेला है।

सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज :

(Most Runs in T20 World Cup)







1. विराट कोहली (1141 रन) : किंग कोहली के सिवाय कौन नंबर 1 हो सकता है। अब तक पांच सत्रों में वह एक हजार से अधिक रन बना चुके हैं। दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता उन्हें टी20 क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार करती है।

Virat Kohli ने 2014 टी20 विश्व कप में 319 रन बनाए जो एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा 2016 में 296 रन बनाए।





2. महेला जयवर्धने (1016 रन) : अब क्रिकेट से विदा ले चुके जयवर्धने (Mahela Jayawardene) पूर्व चैम्पियन श्रीलंका की सफलता की कुंजी रहे। उन्हें पांचों सत्रों में अच्छे रन बनाए।





3 . क्रिस गेल (965 रन) : क्रिकेट के इतिहास के सबसे मनोरंजक बल्लेबाजों में से एक गेल (Chris Gayle) टी20 क्रिकेट में सबसे विध्वंसक बल्लेबाज माने जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदा ले चुके गेल का टी20 विश्व कप (T20 World Cup) में प्रदर्शन उन्हें दर्शकों का चहेता बनाता है। वह 2012 में वेस्टइंडीज की खिताबी जीत के सूत्रधार थे।





4 . रोहित शर्मा (963 रन) : मौजूदा भारतीय कप्तान Rohit Sharma ने पारी की शुरूआत करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। बड़ी पारियां बनाने और शीर्ष क्रम को स्थिरता देने की उनकी काबिलियत भारत की सफलता के लिए अहम है। उन्होंने सभी सत्रों में खेलकर 963 रन बनाए जिनमें 91 चौके जड़े।





5 . तिलकरत्ने दिलशान (897 रन) : 2009 विश्व कप में सर्वाधिक 317 रन बनाने वाले दिलशान आक्रामक बल्लेबाजी में माहिर रहे हैं। अब खेल से विदा ले चुके दिलशान (Tillakaratne Dilshan) श्रीलंका की बल्लेबाजी की धुरी रहे हैं ।

सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज :

(Batters with Best Strike Rate in T20 World Cup)







1 . जोस बटलर (144 . 48) : दुनिया के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में से एक बटलर (Jos Buttler) की ताकत तेजी से रन बनाना है। यही वजह है कि टी20 विश्व कप में उनका स्ट्राइक रेट सर्वाधिक है। उन्होंने 27 मैचों में 799 रन बनाए हैं।







2 . एबी डिविलियर्स 142 . 75) : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज (AB de Villiers) का स्ट्राइक रेट शानदार रहा है। दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक एबी डिविलियर्स ने 29 पारियों में 717 रन बनाए हैं जिसमें 51 चौके और 30 छक्के शामिल है ।

3 . क्रिस गेल (142 . 75 ) : गेल की बेखौफ बल्लेबाजी और आत्मविश्वास उन्हें किसी भी गेंदबाज के लिए आतंक का पर्याय बनाने के लिए काफी है। विश्व कप में दो शतक जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज गेल (Chris Gayle) ने उन दोनों मैचों में भी टीम को जीत दिलाई।

4 . महेला जयवर्धने (134 . 74) : जयवर्धने (Mahela Jayawardene) का औसत 39.07 रहा और स्ट्राइक रेट 134 . 74 रहा है। यह तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता की बानगी देता है।





5 . डेविड वॉर्नर (133 . 22) : वॉर्नर (David Warner) की आक्रामक बल्लेबाजी एक बार फिर आस्ट्रेलिया के लिए अहम होगी। तेजी से रन बनाने के कारण वह टी20 विश्व कप के आकर्षक बल्लेबाजों में से है । (भाषा)