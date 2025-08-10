रविवार, 10 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Rohit Sharma and Virat Kohli not in the scheme of things for ODI World Cup
Written By WD Sports Desk
Last Modified: रविवार, 10 अगस्त 2025 (20:38 IST)

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

रोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

Rohit Sharma
दिग्गज भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) कोई भी फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं है और फिलहाल उसका पूरा ध्यान टी20 प्रारूप में खेले जाने वाले एशिया कप पर है।

अगस्त में प्रस्तावित बांग्लादेश के दौरे के रद्द होने के बाद भारत का अगला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया में 19 से 25 अक्टूबर के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की श्रृंखला में होगा।

कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन है। भारतीय क्रिकेट में इस बात की चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जायेंगे। ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पायेंगे।

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने गोपनीयता शर्त पर ‘PTI-(भाषा)’ से कहा, ‘‘उनके मन में अगर कोई योजना है तो जाहिर है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के आला अधिकारियों को बताएंगे, जैसा उन्होंने इंग्लैंड टेस्ट दौरे से पहले किया था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय टीम के नजरिए से देखे तो अगला बड़ा टूर्नामेंट फरवरी में होने वाला टी20 विश्व कप और उससे जुड़ी तैयारियां हैं। फिलहाल ध्यान एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम भेजने पर होगा, उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी फिट और उपलब्ध होंगे।’’

बीसीसीआई कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता है और दो खिलाड़ियों के बड़े प्रशंसक वर्ग को देखते हुए किसी भी संवेदनशील फैसले से पहले वह हमेशा लोगों की भावनाओं को परखने की कोशिश करता है।

इन दोनों खिलाड़ियों ने देश के लिए आखिरी टूर्नामेंट दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी खेला था। जहां कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप लीग चरण में लक्ष्य का सफलता से पीछा करते हुए शतक जड़ा था। रोहित ने फाइनल में लक्ष्य का पीछा करने के दौरान शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी।
Rohit Kohli
रोहित और कोहली ने हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बाद कोई भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है।
कोहली अब लंदन में रहते हैं और उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें वो इंडोर नेट सत्र में अभ्यास करते हुए दिख रहे थे। इससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया है।

रोहित शर्मा आईपीएल के बाद छुट्टी पर इंग्लैंड में थे। वह हाल ही में मुंबई वापस आ चुके हैं। उम्मीद है कि वो भी कुछ ही दिनों में अभ्यास शुरू कर देंगे।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि बीसीसीआई इन दोनों खिलाड़ियों को 25 अक्टूबर को सिडनी में एक विदाई मैच खेलने का प्रस्ताव दे रहा है।  बीसीसीआई के एक अंदरूनी सूत्र ने हालांकि इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है।

विजय हजारे ट्रॉफी (राष्ट्रीय एकदिवसीय टूर्नामेंट) का आयोजन भी 24 दिसंबर से हो रहा है और उससे पहले भारतीय टीम को छह वनडे मैच खेलने है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद नवंबर में घरेलू सरजमीं पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे श्रृंखला है।

सूत्र ने कहा, ‘‘वे अगर विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलते हैं, तो उससे पहले छह वनडे मैच खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखलाओं के बीच भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच तीन लिस्ट ए मैच (50 ओवर) क्रमशः 13, 16 और 19 नवंबर को राजकोट में खेले जाएंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह जोड़ी दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला से पहले तीन लिस्ट ए मैच या दो मैच खेलना चाहेगी। इससे भी अधिक अहम यह है कि क्या अजीत अगरकर और उनके साथी ऐसा चाहेंगे।’’

उन्होंने ने कहा, ‘‘विजय हजारे ट्रॉफी (24 दिसंबर, 2025 - 18 जनवरी, 2025) के साथ भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैच (11, 14 और 18 जनवरी) भी खेले जाएगे। इसलिए अगर वे विजय हज़ारे ट्रॉफी भी खेलते हैं, तो यह दो या तीन मैचों से ज्यादा नहीं हो सकता।’’ 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मोहम्मद सिराज ने बिना Work Load Management के 5 टेस्ट में डाली 1000 गेंदें और चटका डाले 23 विकेट

मोहम्मद सिराज ने बिना Work Load Management के 5 टेस्ट में डाली 1000 गेंदें और चटका डाले 23 विकेटमोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड की 10 पारियों में 170 से ज्यादा ओवरों में प्रभावशाली गेंदबाजी की है और इस मैराथन श्रृंखला के दौरान एक बार भी उनके मन में शारीरिक रूप से ‘ब्रेकडाउन’ का ख्याल नहीं आया।ऐसे समय में जब कार्यभार प्रबंधन शब्द काफी ज्यादा चलन में है तो सिराज का पांच टेस्ट मैचों में खेलते रहना और 5 मैच में 23 विकेट लेना उनकी विश्वस्तरीय फिटनेस और बेहतरीन ‘स्टैमिना’ का प्रमाण है।

कृष्णा सदा सहायते, जीत की प्रसिद्धी सिर्फ उन 2 टेस्ट में आई जिसमें खेला यह गेंदबाज

कृष्णा सदा सहायते, जीत की प्रसिद्धी सिर्फ उन 2 टेस्ट में आई जिसमें खेला यह गेंदबाजभारत का इंग्लैंड दौरा प्रसिद्ध कृष्णा के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। लीड्स में श्रृंखला के पहले मैच में 200 से अधिक रन लुटाने के बाद कई पूर्व खिलाड़ियों ने प्रसिद्ध की आलोचना की थी। भारत यह मैच पांच विकेट से हार गया था।पूरी सीरीज की बात की जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 टेस्ट में 105 ओवर डाले और 14 विकेट लिए। वह सीरीज के पांचवे सबसे सफल गेंदबाज रहे लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत को सीरीज के जिन 2 टेस्ट मैचों में जीत मिली उसमें वह अंतिम ग्यारह में मौजूद थे।

कप्तान चला सीना तान, 754 रन बनाने वाले शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द सीरीज

कप्तान चला सीना तान, 754 रन बनाने वाले शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द सीरीजहमे पता था कि इंग्लैंड के खेमे में दबाव है: गिल

INDvsENG सीरीज में 532 रन बनाने वाले राहुल ने कहा यह जीत सबसे खास (Video)

INDvsENG सीरीज में 532 रन बनाने वाले राहुल ने कहा यह जीत सबसे खास (Video)मैं इस जीत को अपने करियर के शीर्ष पर रखूंगा: राहुल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com