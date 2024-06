आज 1 जून से बदलेंगे कई नियम, जानें आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आरटीओ के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा

Many rules will change from June 1 : हर महीने की पहली तारीख को नए नियम लागू हो जाते हैं। हर नए महीने में कई वित्तीय नियम बदल जाते हैं। एक जून 2024 से भी नियमों में बदलाव हो सकता है। इस भीषण गर्मी के बीच जून महीने में रसोई गैस सिलेंडर (LPG cylinders), बैंकों की छुट्टियां और ड्राइविंग लाइसेंस (driving licenses) से जुड़े नियमों में परिवर्तन होंगे। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आइए आप भी जानें कि 1 जून से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं?

पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में होगा बदलाव : हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस सिलेंडर समेत अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें नए सिरे से तय होती हैं। पेट्रोलियम कंपनियां इसका ऐलान महीने के आखिरी दिन मध्यरात्रि को करती हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 1 जून 2024 को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी समेत पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हो सकता है।

आरटीओ के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा : 1 जून से नए परिवहन नियम लागू हो रहे हैं। नए महीने से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ में ही टेस्ट देना अनिवार्य नहीं रह जाएगा। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास करने की प्रक्रिया अब आसान होने की उम्मीद है। 1 जून से आप सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। इससे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए आरटीओ का चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी।

ट्रैफिक नियमों में होगा बदलाव : नए यातायात नियमों के तहत ट्रैफिक नियमों को और कड़ा किया जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के लोगों पर ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने या उनके वाहन चलाने पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द तो किया ही जाएगा इसके साथ-साथ 25 साल तक नया लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा।

आधार अपडेट करने की तारीख बढ़ी : यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई के अनुसार अगर आपने 10 साल से अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो 14 जून तक आप ऐसा फ्री में कर सकते हैं। यूआईडीएआई पोर्टल पर 14 जून 2024 तक आधार कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया मुफ्त है। अगर आप 14 जून के बाद अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं तो आपको इसके लिए कुछ शुल्क चुकाना पड़ सकता है।

जून माह में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक : जून महीने में बकरीद, वट सावित्री व्रत समेत अलग-अलग पर्व त्योहारों के मौके पर सार्वजनिक और साप्ताहिक छुट्टियां के चलते कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक जून में कुल 14 दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के कारण जून महीने की पहली तारीख को भी कई राज्यों के कुछ क्षेत्रों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। हालांकि एक बार यहां गौर करने वाली है कि जिन दिनों को बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, उन दिनों में भी बैंकों ऑनलाइन सेवाएं यथावत जारी रहेंगी।

