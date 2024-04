अब UPI से भी जमा कर सकेंगे पैसे, CDM में होगा बदलाव

The world faces the threat of another pandemic : दुनिया अभी कोरोना महामारी के सदमे से नहीं उबरी है, इसी बीच एक और महामारी का खतरा मंडराने लगा है। माना जा रहा है कि यह बीमारी कोरोना से 100 गुना अधिक घातक साबित हो सकती है। यह वायरस इसलिए भी चिंता का कारण बन गया है कि यह आसानी से मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों में फैल सकता है।