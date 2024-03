अब नेपाली व्यापारियों को कर सकेंगे UPI के जरिए भुगतान

Now you can pay to Nepalese merchants through UPI : भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने शुक्रवार को कहा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) अब पड़ोसी देश नेपाल में भी उपलब्ध है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यूपीआई उपयोगकर्ता नेपाली व्यापारियों को क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं।

पिछले साल सितंबर में एनपीसीआई अंतरराष्ट्रीय भुगतान (एनआईपीएल) और नेपाल के सबसे बड़े भुगतान नेटवर्क फोनेपे पेमेंट सर्विस के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत ही पड़ोसी देश में यूपीआई से भुगतान शुरू हुआ है।





एनआईपीएल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितेश शुक्ला ने कहा कि यह पहल न केवल डिजिटल भुगतान क्षेत्र में नवाचार करने की हमारी प्रतिबद्धता को, बल्कि व्यापार के लिए नए रास्ते बनाने और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए हमारे समर्पण को भी दर्शाती है।

फोनेपे के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिवस कुमार ने कहा कि मुझे भरोसा है कि यह सीमा पार भुगतान समाधान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों, वाणिज्य और पर्यटन में उल्लेखनीय सुधार करेगा। (भाषा)

