गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट को लेकर अनेक BJP नेताओं ने मोदी को सराहा कहा- महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा

Narendra Modi praised for discount of Rs 100 on gas cylinder: केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कई नेताओं ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर घरेलू गैस सिलेंडर (gas cylinder) की कीमतों में 100 रुपए की छूट दिए जाने की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की सराहना (Appreciate) की और कहा कि इससे लाखों परिवारों का आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।





मोदी ने 100 रुपए की छूट देते हुए X पर लिखा था : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार सुबह एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट देने की घोषणा करते हुए 'एक्स' पर लिखा कि इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।



केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नारी-शक्ति को एक और सौगात दी है। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि आज मोदीजी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट देने की घोषणा की है। महिलाओं के जीवन को सरल बनाने हेतु पूरे मनोयोग से प्रतिबद्ध प्रधानमंत्रीजी के इस उल्लेखनीय निर्णय का मैं अभिनंदन करता हूं।





भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा : भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा इससे माताओं-बहनों के आर्थिक बोझ को कम करने के साथ-साथ उन्हें उत्तम स्वास्थ्य व खुशहाल जीवन प्रदान करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और मातृशक्ति को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य को समर्पित इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं प्रधानमंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं।





स्मृति ईरानी ने फैसले को 'संवेदनशील' करार दिया : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने फैसले को 'संवेदनशील' करार दिया और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की छूट का निर्णय स्वागतयोग्य है। 'धुआंमुक्त रसोई' बनाने की कड़ी में इस फैसले से देश की नारीशक्ति एवं उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय लाभ होगा एवं उनका जीवन आसान बनेगा

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि महाशिवरात्रि के पर्व और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की मातृशक्ति को प्रधानमंत्री ने एक बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि इस जनहितैषी निर्णय के लिए प्रधानमंत्रीजी का अभिनंदन। इस निर्णय से उपभोक्ताओं को रसोई गैस और भी किफायती दामों में उपलब्ध होगा और एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। यह लाखों परिवारों का जीवन सुगम और खुशहाल बनाने के साथ-साथ देश की नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta