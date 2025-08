big disasters of uttarakhand : उत्तराखंड की 5 बड़ी प्राकृतिक आपदाएं, जिनमें गई हजारों लोगों की जान

Political journey of Satyapal Malik: अनुभवी नेता सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) का 5 दशक लंबा राजनीतिक करियर कई राजनीतिक दलों से गुजरा और वे इस दौरान कई उच्चस्तरीय संवैधानिक पदों पर भी रहे जिसके बाद वे उसी सत्ता प्रतिष्ठान के मुखर आलोचक बन गए जिसकी उन्होंने सेवा की थी। उन्होंने 4 राज्यों- बिहार (2017), जम्मू और कश्मीर (2018), गोवा (2019) और मेघालय (2020) के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। लेकिन उनका सबसे प्रभावशाली कार्यकाल अगस्त 2018 में शुरू हुआ, जब उन्हें जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल (governor of Jammu and Ka) नियुक्त किया गया।