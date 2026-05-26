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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 26 मई 2026 (17:46 IST)

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव

Apple iPhone 18
Apple अपनी आगामी iPhone 18 सीरीज को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बार हर साल की तरह सितंबर में एक ही इवेंट में सभी iPhone मॉडल लॉन्च नहीं करेगी। माना जा रहा है कि Apple पहले सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करेगा, जबकि इसके बाद नवंबर में अलग इवेंट के जरिए नया फोल्डेबल iPhone Ultra पेश किया जा सकता है।
रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि iPhone Ultra Apple का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन हो सकता है, जिसे इंटरनेट पर फिलहाल “iPhone Fold” नाम से चर्चा मिल रही है। हालांकि Apple ने आधिकारिक तौर पर इस डिवाइस की पुष्टि नहीं की है, लेकिन लीक्स और इनसाइडर रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी कई वर्षों से फोल्डेबल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है।
बताया जा रहा है कि Apple इस डिवाइस को सामान्य iPhone 18 ब्रांडिंग से अलग रखते हुए एक नई अल्ट्रा-प्रीमियम कैटेगरी बनाना चाहता है। कंपनी इसे सिर्फ एक और iPhone मॉडल के रूप में पेश नहीं करना चाहती, बल्कि प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अलग पहचान देने की तैयारी में है।
 
रिपोर्ट्स के अनुसार Apple पहले iPhone 18 Pro और Pro Max मॉडल लॉन्च कर उन्हें बाजार में पर्याप्त समय देना चाहता है। इसके बाद फोल्डेबल iPhone Ultra को लॉन्च किया जाएगा, ताकि नए डिवाइस की वजह से Pro मॉडल्स की बिक्री प्रभावित न हो। वहीं स्टैंडर्ड iPhone 18 मॉडल्स को 2027 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
 
जानकारों का मानना है कि इस रणनीति के पीछे बड़ा कारोबारी कारण भी है। महंगे Pro मॉडल्स की बिक्री बढ़ने से Apple की औसत बिक्री कीमत और राजस्व में इजाफा हो सकता है। साथ ही अलग-अलग समय पर लॉन्च करने से कंपनी Samsung और Huawei जैसे ब्रांड्स को भी टक्कर दे सकेगी, जो साल की शुरुआत में अपने नए डिवाइस पेश करते हैं।
 
फोल्डेबल iPhone को लेकर टेक जगत में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अभी तक Samsung और Huawei फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन Apple की एंट्री इस बाजार को नई दिशा दे सकती है। हालांकि फिलहाल ये सभी जानकारियां लीक्स और अटकलों पर आधारित हैं। असली तस्वीर Apple के आधिकारिक लॉन्च इवेंट में ही साफ होगी। Apple द्वारा iPhone 18 सीरीज की लॉन्चिंग को अलग-अलग चरणों में पेश करने की खबरें अब टेक इंडस्ट्री में बड़ी चर्चा का विषय बन गई हैं। जानकारों का मानना है कि कंपनी का यह फैसला केवल नए हार्डवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि बाजार में सही समय पर सही प्रोडक्ट उतारने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है।
 
रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple सामान्य iPhone 18 मॉडल को करीब छह महीने की देरी के साथ 2027 की शुरुआत यानी स्प्रिंग सीजन में लॉन्च कर सकता है। वहीं फोल्डेबल iPhone Ultra को 2026 के अंत में पेश किए जाने की संभावना है। इस रणनीति के जरिए Apple अपने प्रीमियम iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max मॉडल्स की बिक्री को मजबूत करना चाहता है।
 
विशेषज्ञों का कहना है कि Apple बाजार को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर ज्यादा बिक्री और अधिक मुनाफा हासिल करने की तैयारी में है। खासतौर पर त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में महंगे Pro मॉडल्स की बिक्री बढ़ाकर कंपनी अपनी औसत बिक्री कीमत (Average Selling Price) को ऊपर ले जाना चाहती है।
 
रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि Apple को अपने ग्राहकों पर पूरा भरोसा है। कंपनी मानकर चल रही है कि ग्राहक जिस मॉडल का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए लंबे समय तक रुकने को तैयार रहेंगे। यही वजह है कि Apple जल्दबाजी में पूरी iPhone 18 सीरीज एक साथ लॉन्च नहीं करना चाहता।
 
हालांकि इस रणनीति ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। क्या ग्राहक वास्तव में अपनी जरूरत के हिसाब से iPhone चुनते हैं, या फिर Apple बाजार में जो आर्थिक श्रेणियां तय कर रहा है, लोग उसी के मुताबिक फोन खरीदने को मजबूर हो रहे हैं? टेक जगत में अब सबकी नजर Apple के अगले बड़े लॉन्च इवेंट पर टिकी हुई है, जहां कंपनी की वास्तविक रणनीति और नए डिवाइसों की पूरी तस्वीर सामने आ सकती है। Edited by : Sudhir Sharma
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