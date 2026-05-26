कचरे के साथ उड़ा दिए 8.70 करोड़! बैंक ने जब CCTV खंगाला, तो उड़ गए सबके होश
अहमदाबाद की एक बैंक का हैरान करने वाला वीडियो सामने आाय है। यहां एक बैंक कर्मचारी ने बैंक के 8 करोड़ 70 लाख रुपए नकद उड़ा दिए और किसी को कानों-कान खबर तक नहीं लगी। दिलचस्प है कि इन पैसों में से उसने 4 करोड़ खर्च कर दिए जबकि लाखों रूपए उधार दे डाले। जब सीसीटीवी से पता चला तो बैंक की आंखें फटी रह गई।
ये मामला अहमदाबाद में आरबीआई के खजाने का है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में हुआ है। एक कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे में कचरे के बॉक्स सफाई के बाद ले जाते हुए दिख रहा है। लेकिन इसमें कचरा नहीं है। इसमें हैं 8 करोड़ 70 लाख रुपए नकद थे। सीसीटीवी करीब 5 महीने पुराना है, लेकिन हकीकत अब सामने आई है।
नोटों की गिनती में उड़े होंश :
जब आरबीआई ने अपने खजाने की गिनती की तो इसमें 8 करोड़ 70 लाख रुपए कम थे। ये जानकर अफसरों के होश उड़ गए। जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि एक कर्मचारी हर्ष सिद्ध लंबी छुट्टी पर है, जो सीसीटीवी में महीनों पहले ये रकम आसानी से उड़ा ले गया। चोरी के बाद सामान्य ड्यूटी करता रहा :
हर्ष इतना शातिर निकला कि चोरी करने के बाद वो 98 दिन तक सामान्य रूप से बैंक आता रहा और काम करता रहा। उसे मालूम था कि सीसीटीवी फुटेज तीन महीने तक सुरक्षित रहता है। जब वो निश्चिंत हो गया कि अब न तो फुटेज बचा होगा और न ही किसी को पता चला है तो वो लंबी छुट्टी पर चला गया।
चार करोड़ रुपए खर्च डाले :
उसने मकान खरीदा, बड़ी गाड़ी खरीदी। बैंक की एक महिला कर्मचारी को 23 लाख रुपए उधार भी दे दिए। कुल मिलाकर उसने चार करोड़ रुपए खर्च कर दिया। इसके बाद मनाली घूमने चला गया। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो गाड़ी में दो करोड़ से ज्यादा कैश मिला। कर्मचारी 15 साल से कार्यरत था। हालांकि मामले की पूरी जांच की जा रही है कि ये घटना कैसे संभव हुई।
Edited By: Naveen R Rangiyal
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