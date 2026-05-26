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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: देहरादून , मंगलवार, 26 मई 2026 (17:01 IST)

Uttarakhand : खोया बैग और मोबाइल वापस मिलते ही भावुक हुई विदेशी महिला, पुलिसवालों को लगाया गले

uttrakhand police
भारत घूमने आई एक विदेशी महिला के चेहरे पर उस समय फिर से मुस्कान लौट आई, जब उत्तराखंड पुलिस ने उसका खोया हुआ बैग ढूंढकर सुरक्षित वापस कर दिया। ऋषिकेश यात्रा के दौरान महिला का बैग कहीं गुम हो गया था, जिसमें मोबाइल फोन, नकदी और जरूरी दस्तावेज मौजूद थे। बैग खोने के बाद महिला काफी परेशान और भावुक हो गई थी।
उत्तराखंड पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की गई इस घटना ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। पुलिस ने बताया कि देहरादून पुलिस ने बैग मिलने के बाद विदेशी महिला का पता लगाया और उसके सभी सामान सुरक्षित लौटाए। बैग वापस मिलने के बाद महिला की आंखों में राहत और चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी।
 
 पुलिस द्वारा शेयर  किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि अधिकारी महिला को उसका बैग सौंप रहे हैं। अपना सामान सुरक्षित वापस पाकर महिला मुस्कुराते हुए पुलिसकर्मियों का धन्यवाद और उसने सभी को गले लगाया।  यह भावुक पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
इस घटना के बाद इंटरनेट यूजर्स ने उत्तराखंड पुलिस की ईमानदारी और तत्परता की जमकर सराहना की। कई लोगों ने लिखा कि ऐसी घटनाएं दुनिया भर के पर्यटकों के दिल में भारत की सकारात्मक छवि बनाती हैं। यूजर्स ने कहा कि जब किसी यात्री का पासपोर्ट, पैसे या जरूरी दस्तावेज खो जाते हैं, तो वह बेहद तनाव में आ जाता है। ऐसे में पुलिस की यह मदद किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है।
 
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह भी कहा कि नकारात्मक खबरों के बीच ऐसी इंसानियत भरी कहानियों को भी उतनी ही जगह मिलनी चाहिए। लोगों ने इसे 'सच्ची सेवा' और 'भारत की मेहमाननवाजी' का खूबसूरत उदाहरण बताया। यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और लोग उत्तराखंड पुलिस की इस पहल को दिल छू लेने वाला बता रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma
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