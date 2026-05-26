मंगलवार, 26 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. illegal bangladeshi infiltration demographic change committee Amit Shah
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली/कोलकाता , मंगलवार, 26 मई 2026 (16:40 IST)

बंगाल में अवैध घुसपैठ पर मोदी सरकार सख्‍त, हाईलेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन, अवैध बांग्लादेशियों में हड़कंप

amit shah in loksabha
देश में अवैध घुसपैठ से (Demographic Change) को लेकर मोदी  सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को घोषित ‘हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज’ का अब आधिकारिक गठन कर दिया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी के बाद सीमा क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है।
राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर घमासान तेज हो गया है। भाजपा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन का सवाल बता रही है, जबकि विपक्ष सरकार पर सामाजिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर राज्यों की राजनीति तक बड़ा प्रभाव डाल सकता है।   
 
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि यह समिति देश में अवैध प्रवास और अन्य अस्वाभाविक कारणों से हो रहे जनसंख्या बदलावों का व्यापक अध्ययन करेगी। समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर (सेवानिवृत्त) करेंगे। इसके अन्य सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री डॉ. शामिका रवि और जनगणना आयुक्त शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी (Foreigners-I) को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।
 
सरकार का कहना है कि यह मुद्दा केवल जनसंख्या परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक ढांचे और आदिवासी समाज की पहचान से भी जुड़ा हुआ है। समिति देशभर में धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर हो रहे असामान्य जनसंख्या बदलावों का विश्लेषण कर समयबद्ध समाधान सुझाएगी।

CM अधिकारी की  Detect, Delete, Deport की चेतावनी 

इधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की 'Detect, Delete, Deport' चेतावनी के बाद अवैध बांग्लादेशियों में डर का माहौल बताया जा रहा है। सीमा से जुड़े इलाकों में कथित तौर पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी और कार्रवाई से बचने के लिए कई संदिग्ध अवैध प्रवासी सीमा क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं।

कार्रवाई तेज होने से सीमा क्षेत्रों में बढ़ी हलचल

बंगाल में अवैध घुसपैठ और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज होने के बाद सीमा क्षेत्रों में हलचल बढ़ गई है। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट स्थित हाकिमपुर सीमा चेकपोस्ट पर मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक जुट गए। इनमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को ट्राली, बर्तन व सामान के साथ सीमा पार कर वापस बांग्लादेश जाने की प्रतीक्षा करते देखा गया। सोमवार को भी करीब 100 लोग सीमा चौकी के पास जमा हुए थे, जबकि बाहर 30 से 40 अन्य लोग इंतजार कर रहे थे। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Uttarakhand : खोया बैग और मोबाइल वापस मिलते ही भावुक हुई विदेशी महिला, पुलिसवालों को लगाया गले

किस मामले को लेकर बौखलाया चीन, भारत से कहा- बीच में मत पड़ो, यह हमारा मामला

किस मामले को लेकर बौखलाया चीन, भारत से कहा- बीच में मत पड़ो, यह हमारा मामलातिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के पुनर्जन्म के मुद्दे पर चीन ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मामले से दूर रहे और किसी भी तरह के “बाहरी हस्तक्षेप” से बचें। चीन का यह बयान ऐसे समय आया है जब सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन (CTA) के नए राजनीतिक प्रमुख के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है।

'महंगाई मैन' का फिर हमला, राहुल गांधी का पेट्रोल मूल्यवृद्धि के बाद मोदी पर तीखा तंज

'महंगाई मैन' का फिर हमला, राहुल गांधी का पेट्रोल मूल्यवृद्धि के बाद मोदी पर तीखा तंजRahul Gandhi Mehngai Man Modi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा तंज किया है। उन्होंने कहा- 'महंगाई मैन' मोदी का फिर हमला। पेट्रोल-डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके-चुपके आपकी जेब कटती रहे।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कब तक मिलेगी राहत

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कब तक मिलेगी राहतदेशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने एक बार फिर आम आदमी की चिंताओं को बढ़ा दिया है। 11 दिन में लगातार चौथी बार दाम बढ़ने के बाद कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल भी तेजी से 100 रुपए के करीब पहुंच रहा है। तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान सामने आया है।

मासूम की चीखों पर 'बेशर्म' मुस्कुराहट, 10 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न, हत्या के बाद मंत्री और पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर भड़के लोग

मासूम की चीखों पर 'बेशर्म' मुस्कुराहट, 10 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न, हत्या के बाद मंत्री और पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर भड़के लोगतमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के सुलूर में 10 वर्षीय बच्ची के अपहरण, यौन उत्पीड़न और हत्या मामले को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है। इस मामले में तमिलनाडु सरकार और नव निर्वाचित मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। लगातार दो विवादों ने सरकार की संवेदनशीलता और कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जस्टिस स्वर्णकांता ने किया बहिष्कार तो माने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने भी की हां

जस्टिस स्वर्णकांता ने किया बहिष्कार तो माने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने भी की हांदिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अपील से जुड़ी सुनवाई में शामिल होंगे। सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि तीनों नेताओं ने अपने वकीलों के माध्यम से अदालत में वकालतनामा दाखिल कर दिया है।

और भी वीडियो देखें

Uttarakhand : खोया बैग और मोबाइल वापस मिलते ही भावुक हुई विदेशी महिला, पुलिसवालों को लगाया गले

Uttarakhand : खोया बैग और मोबाइल वापस मिलते ही भावुक हुई विदेशी महिला, पुलिसवालों को लगाया गलेभारत घूमने आई एक विदेशी महिला के चेहरे पर उस समय फिर से मुस्कान लौट आई, जब उत्तराखंड पुलिस ने उसका खोया हुआ बैग ढूंढकर सुरक्षित वापस कर दिया। ऋषिकेश यात्रा के दौरान महिला का बैग कहीं गुम हो गया था, जिसमें मोबाइल फोन, नकदी और जरूरी दस्तावेज मौजूद थे। बैग खोने के बाद महिला काफी परेशान और भावुक हो गई थी।

बंगाल में अवैध घुसपैठ पर मोदी सरकार सख्‍त, हाईलेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन, अवैध बांग्लादेशियों में हड़कंप

बंगाल में अवैध घुसपैठ पर मोदी सरकार सख्‍त, हाईलेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन, अवैध बांग्लादेशियों में हड़कंपदेश में अवैध घुसपैठ से (Demographic Change) को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को घोषित ‘हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज’ का अब आधिकारिक गठन कर दिया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी के बाद सीमा क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है।

चीन में बैठे सर्जन ने हैदराबाद में किया ऑपरेशन, क्या 5G और रोबोटिक्स बदल देंगे दुनिया की सर्जरी का भविष्य?

चीन में बैठे सर्जन ने हैदराबाद में किया ऑपरेशन, क्या 5G और रोबोटिक्स बदल देंगे दुनिया की सर्जरी का भविष्य?Remote Robotic Surgery: 18 मई 2026 को चिकित्सा विज्ञान ने एक ऐसी सीमा पार की, जो अब तक विज्ञान-कथा फिल्मों का हिस्सा लगती थी। चीन के वुहान शहर में बैठे एक डॉक्टर ने भारत के हैदराबाद में मौजूद मरीज की सफल सर्जरी की — बिना ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हुए, बिना मरीज को छुए और लगभग 3900 किलोमीटर दूर रहकर।

जैसलमेर में 500 गायों के शव मिलने से हड़कंप: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन

जैसलमेर में 500 गायों के शव मिलने से हड़कंप: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शनराजस्थान के जैसलमेर में करीब 500 गायों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। खुले में पड़े गायों के शवों के कारण संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया था। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि बड़ी संख्‍या में गायों की मौत कैसे हुई?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक ‘अपनापन’ का लोकार्पण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक ‘अपनापन’ का लोकार्पणआज नई दिल्ली में ‘अपनापन : नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव’ का लोकार्पण केवल एक पुस्तक-विमोचन नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसी भावभूमि बन गया, जहाँ स्मृतियाँ बोलती रहीं, संबंध झलकते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का वह आत्मीय पक्ष उभरकर सामने आया, जो उन्हें जननेता से आगे बढ़ाकर जनमन का विश्वास बनाता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस कृति पर बोलते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, शिवराज सिंह चौहान और प्रभात प्रकाशन के निदेशक प्रभात कुमार ने मोदीजी के जीवन, नेतृत्व, कार्यकर्ता-प्रेम, संवेदनशीलता और राष्ट्रभाव को ऐसे शब्द दिए, जिन्होंने समारोह को औपचारिकता से ऊपर उठाकर एक जीवंत अनुभूति में बदल दिया।

Moto G37 Power भारत में 19 मई को होगा लॉन्च, 7000mAh बैटरी और Android 16 से मचेगा धमाल, जानिए क्या रहेगी कीमत

Moto G37 Power भारत में 19 मई को होगा लॉन्च, 7000mAh बैटरी और Android 16 से मचेगा धमाल, जानिए क्या रहेगी कीमतमोटोरोला (Motorola) ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Moto G37 Power और Moto G37 की लॉन्च डेट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी है। कंपनी इन दोनों स्मार्टफोन्स को 19 मई दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च करेगी। ग्राहक इन्हें Flipkart और देशभर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीद सकेंगे।

Vivo X300 Ultra और X300 FE की भारत में बिक्री शुरू, 200MP कैमरा और ZEISS लेंस के साथ मिल रहे बड़े ऑफर्स

Vivo X300 Ultra और X300 FE की भारत में बिक्री शुरू, 200MP कैमरा और ZEISS लेंस के साथ मिल रहे बड़े ऑफर्सVivo के नए प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra और Vivo X300 FE की भारत में आज से बिक्री शुरू हो गई है। दोनों स्मार्टफोन 6 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च किए गए थे। खास बात यह है कि Vivo X300 Ultra कंपनी का पहला Ultra-सीरीज स्मार्टफोन है, जिसे चीन के बाहर भी लॉन्च किया गया है। वहीं, Vivo X300 FE भारत में एक्सक्लूसिव ग्रीन कलर वेरिएंट के साथ पेश किया गया है।

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोन

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोनitel ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन itel Zeno 200 लॉन्च कर दिया है। कंपनी एक बार फिर अपने डिजाइन को लेकर चर्चा में है, क्योंकि इस फोन का लुक काफी हद तक Apple के iPhone से प्रेरित नजर आता है। खासतौर पर फोन का रियर डिजाइन हालिया iPhone मॉडल्स जैसा दिखाई देता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com