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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 30 मई 2026 (23:42 IST)

अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद गरमाई राजनीति, शुभेंदु सरकार पर भड़के ममता और विपक्षी, आरोपों पर क्‍या बोली भाजपा?

Politics has heated up following attack on Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee
Attack on Abhishek Banerjee : पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में पूर्व मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे, तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद राजनीति गरमा गई है। ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खरगे और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने भाजपा पर हमला बोला है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे सुनियोजित साजिश बताया है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि शासक ही हत्यारे बन गए हैं। बीजेपी को शर्म करना चाहिए। वहीं भाजपा ने घटना से खुद को अलग करते हुए हिंसा की निंदा की है।
 

हमले को लेकर क्‍या बोलीं ममता बनर्जी?

पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में पूर्व मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे, तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद राजनीति गरमा गई है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि शासक ही हत्यारे बन गए हैं। बीजेपी को शर्म करना चाहिए। ममता बनर्जी को जैसे ही अभिषेक बनर्जी के अस्पताल पहुंचने की जानकारी मिली, वह तुरंत कालीघाट स्थित अपने आवास से अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने अभिषेक की सेहत की जानकारी ली।

विपक्षी नेताओं ने भाजपा पर बोला हमला 

हमले को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने भी भाजपा पर हमला बोला है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे सुनियोजित साजिश बताया है। विपक्षी नेताओं ने इस हमले को लोकतंत्र पर हमला बताया और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। अभिषेक बनर्जी जब चुनाव बाद हिंसा प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे थे, उसी दौरान उन पर पत्थर, अंडे और जूते फेंके गए, शर्ट फाड़ दी गई, चोर-चोर के नारे लगाए गए। 
 
तृणमूल कांग्रेस ने घटना का वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि हमला पहले से तय साजिश का हिस्सा था। पार्टी की दूसरी नेता सागरिका घोष ने भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हो रहा था, तब पुलिस मौके पर नजर नहीं आई। 

अखिलेश यादव ने घटना को बताया जानलेवा 

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस घटना को जानलेवा हमला बताया। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद कभी भी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा, शुभेंदु अधिकारी, आज की घटनाओं ने एक बार उस राजनीति को उजागर कर दिया है, जिसकी आप अगुवाई करते हैं।
 
तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि एक ऐसी राजनीति जो डराने और धमकाने, हिंसा और बदले पर आधारित है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और दिल्ली की पूर्व विधायक अलका लांबा ने अभिषेक बनर्जी पर हमले की घटना को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। अलका लांबा ने कहा कि भाजपाई सत्ता हाथ में आते ही आखिर यह कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं? 

आरोपों पर भाजपा ने दिया यह जवाब

भाजपा ने घटना से खुद को अलग करते हुए हिंसा की निंदा की है। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने इस हमले से पार्टी को अलग बताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की घटनाएं स्वीकार नहीं की जा सकतीं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पहले तृणमूल कांग्रेस के शासन में हिंसा झेली है। उन्होंने दावा किया कि कई भाजपा समर्थकों और महिलाओं के साथ पहले मारपीट हुई थी।

हमले को लेकर क्या बोले अभिषेक बनर्जी?

अभिषेक बनर्जी ने इस हमले को उन्हें जान से मारने की कोशिश बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को फोन लगाया लेकिन फोन उठाया नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को अदालत तक ले जाएंगे। अभिषेक का कहना है कि अगर किसी राजनीतिक नेता पर खुलेआम हमला हो सकता है, तो आम लोगों की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है।
Edited By : Chetan Gour
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