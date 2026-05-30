शनिवार, 30 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. rajnath-singh-cm-yogi-inaugurate-navy-shaurya-vatika-lucknow-up-transformation
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: लखनऊ , शनिवार, 30 मई 2026 (19:46 IST)

CM योगी के नेतृत्व में बदली यूपी की पहचान, निवेशकों का बढ़ा भरोसा

राजनाथ सिंह ने कहा- 19 करोड़ की लागत से तैयार शौर्य वाटिका बनेगी राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रेरणा केंद्र

Rajnath singh UP
Rajnath Singh Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का भव्य लोकार्पण रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के रूप में होती थी, लेकिन आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में हो रही है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन उत्तर प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व का नतीजा है। कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडाराज और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था से होती थी। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में आज का उत्तर प्रदेश बदल चुका है। 

शौर्य वाटिका का लोकार्पण 

19 करोड़ से लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका (नौसेना शौर्य संग्रहालय के द्वितीय चरण) का लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका कोई साधारण पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत प्रेरणा स्थल है। यह आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि देश की आजादी और सुरक्षा की क्या कीमत होती है।
 
उन्होंने कहा कि नौ सेना शौर्य स्थल लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही, साथ ही टूरिस्ट हब के रूप में भी बनेगा। यह लखनऊ की पहचान भी बनेगा। यह सब बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ अब तहजीब और संस्कृति का शहर होने के साथ-साथ राष्ट्र भक्ति और सैन्य गौरव का भी प्रतीक बन रहा है। 

कभी यूपी की पहचान गुंडाराज और बिगड़ी कानून-व्यवस्था से थी

रक्षामंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज जिस तरह से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे आज हम सभी देख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडाराज और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था से होती थी। लोग भय से जीते थे और डर में अपनी जिंदगी गुजारते थे। निवेशक यूपी में आने से कतराते थे। वह सोचते थे कि यूपी में कानून व्यवस्था बद से बदतर है और अगर यूपी में हम इन्वेस्ट करेंगे तो गुंडों और बदमाशों के द्वारा परेशान किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश बदल चुका है, यह सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है। 

सीएम योगी ने कायम की मिसाल

रक्षामंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत हो गई थी कि यह वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के लिए जाना जाने लगा था लेकिन आज उत्तर प्रदेश वन जिला वन प्रोडक्ट के लिए जाना जा रहा है, यह सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन किसी वजह से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभाला है, वह अपने आप में एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश की कानून-व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना यह कोई साधारण बात नहीं है। 

यूपी अब लहलहा रहा है : रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की समस्त जनता यह अनुभव कर रही है कि उत्तर प्रदेश अब लहलहा रहा है। उत्तर प्रदेश अब जगमगा रहा है, उत्तर प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षामंत्री ने कहा कि जब शौर्य वाटिका का निर्माण प्रस्तावित हुआ था, तब योगी जी ने बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई थी। 

रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ काम

रक्षामंत्री ने कहा कि जो राष्ट्र अपनी सेनाओं का सम्मान करता है, वही दुनिया में सम्मान भी प्राप्त करता है। इस भाव को योगी जी ने अपने व्यक्तिगत हस्तक्षेप से इकाना स्टेडियम के पास और गोमती वेटलैंड से सटी यह प्राइम लोकेशन इस परियोजना के लिए उपलब्ध कराई है। जिस तेजी से योगी जी की सरकार ने बजट स्वीकृत किया है और हर अहम पड़ाव पर स्वयं इसकी निगरानी की। इसका नतीजा है कि इस काम को रिकॉर्ड समय में पूरा कराया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की सराहना करता हूं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, असल समस्या हल नहीं होगी, NEET paper leak पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, असल समस्या हल नहीं होगी, NEET paper leak पर सुप्रीम कोर्ट सख्तसुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में हुई चूक को लेकर जवाबदेही तय किये जाने पर शुक्रवार को जोर दिया और कहा कि यदि ऐसा कुछ होता है, तो यह न केवल विद्यार्थियों बल्कि उनके परिवारों के लिए भी ‘वास्तव में बहुत दुखद’ होता है।

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटी की कीमत कैसे तय होती है, खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान? कीमत के अलावा ये फैक्टर्स भी हैं बेहद जरूरी

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटी की कीमत कैसे तय होती है, खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान? कीमत के अलावा ये फैक्टर्स भी हैं बेहद जरूरीपेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लोगों की पसंद बन रहे हैं। अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटी या स्कूटर खरीद रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी मॉडल और उसकी कीमत जानने से पहले यह आवश्यक है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी की ऑन-रोड कीमत कैसे तय होती है और इसमें कौन-कौन से फैक्टर शामिल होते हैं।

रूस-तालिबान डिफेंस डील से उड़े पाकिस्तान के होश, भारत के लिए क्या हैं इसके कूटनीतिक मायने?

रूस-तालिबान डिफेंस डील से उड़े पाकिस्तान के होश, भारत के लिए क्या हैं इसके कूटनीतिक मायने?रूस के साथ इस डील से अफगानिस्तान की हवाई ताकत होगी मजबूत

ईरान का दावा- 'बुशहर में गिराया अमेरिकी विमान', भड़का अमेरिका; क्या खटाई में पड़ेगा 60 दिनों का युद्धविराम?

ईरान का दावा- 'बुशहर में गिराया अमेरिकी विमान', भड़का अमेरिका; क्या खटाई में पड़ेगा 60 दिनों का युद्धविराम?US Iran Middle East Tension : मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने 4 जहाजों पर चेतावनी मिसाइलें दागी हैं। उसने बुशहर में अमेरिकी विमान गिराने का भी किया दावा किया। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज किया है।

राहुल गांधी ने बिछाई 2029 की बिसात: क्‍या कांग्रेस अब ‘हाईकमान मॉडल’ छोड़ क्षेत्रीय चेहरों पर लगाएगी दांव?

राहुल गांधी ने बिछाई 2029 की बिसात: क्‍या कांग्रेस अब ‘हाईकमान मॉडल’ छोड़ क्षेत्रीय चेहरों पर लगाएगी दांव?भारतीय राजनीति में कई बार फैसले चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की जमीन तैयार करने के लिए लिए जाते हैं। अभी जो हलचल कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रही है— कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन, डीके शिवकुमार को आगे बढ़ाने की तैयारी, राजस्थान में सचिन पायलट की भूमिका पर चर्चा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ तालमेल बनाए रखना, और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी से संभावित समीकरण— यह सब केवल राज्य स्तरीय राजनीति नहीं है। यह 2029 के लोकसभा चुनाव की शुरुआती पटकथा है।

और भी वीडियो देखें

राजस्थान में रेतीला बवंडर, 5 जिलों में छाया अंधेरा, पाकिस्‍तान ने बदल डाला भारत का मौसम

राजस्थान में रेतीला बवंडर, 5 जिलों में छाया अंधेरा, पाकिस्‍तान ने बदल डाला भारत का मौसमराजस्थान के 5 जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर में शनिवार दोपहर रेतीला तूफान आया है। इसके कारण करीब 200 वर्ग किलोमीटर के एरिया प्रभावित हुआ। इन इलाकों में रेतीले तूफान का बवंडर आया। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से रेतीले तूफान की शुरुआत हुई।

शादी से पहले दूल्हे ने काटा प्रायवेट पार्ट, परिवार में हड़कंप, युवक की हालत गंभीर, आखिर क्यों उठाया यह कदम?

शादी से पहले दूल्हे ने काटा प्रायवेट पार्ट, परिवार में हड़कंप, युवक की हालत गंभीर, आखिर क्यों उठाया यह कदम?Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल, यहां एक घर में कुछ ही दिनों बाद शहनाइयां गूंजने वाली थीं और शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अचानक चीख-पुकार मच गई।

इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल: फायदे ज्यादा या नुकसान? वाहन मालिकों के लिए जरूरी जानकारी

इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल: फायदे ज्यादा या नुकसान? वाहन मालिकों के लिए जरूरी जानकारीपेट्रोल में मिलाया जाने वाला इथेनॉल क्या है? कैसे बनता है और गाड़ियों को कितना फायदा या नुकसान पहुंचाता है, जानिए पूरी सच्चाई

ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक पर सोनारपुरा में हमला, कपड़े फाड़े, हेलमेट पहनकर बचाई जान

ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक पर सोनारपुरा में हमला, कपड़े फाड़े, हेलमेट पहनकर बचाई जानAbhishek Banerjee Attacked: पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की बेहद सनसनीखेज और बड़ी खबर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में कथित तौर पर हमला किया गया है।

दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, आतंकी साजिश का भंडाफोड़, ISI के 9 एजेंट गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक बरामद

दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, आतंकी साजिश का भंडाफोड़, ISI के 9 एजेंट गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक बरामदBig Success for Delhi Police : देश के विभिन्न शहरों में बड़े आतंकी हमलों की साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समय रहते नाकाम कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में आज 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से बताए जा रहे हैं। खुफिया जानकारी पर आधारित एक अभियान के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। ये आरोपी राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमलों की साजिश रच रहे थे।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलावApple अपनी आगामी iPhone 18 सीरीज को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बार हर साल की तरह सितंबर में एक ही इवेंट में सभी iPhone मॉडल लॉन्च नहीं करेगी। माना जा रहा है कि Apple पहले सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करेगा, जबकि इसके बाद नवंबर में अलग इवेंट के जरिए नया फोल्डेबल iPhone Ultra पेश किया जा सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com