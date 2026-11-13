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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (16:15 IST)

Xiaomi 18 Pro Series : Xiaomi का बड़ा धमाका, 17 नवंबर को लॉन्च होंगे 7 नए प्रोडक्ट, जानिए क्या होगा खास

Xiaomi 18 Pro Series
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (16:18 IST)
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चीनी टेक कंपनी Xiaomi अपने ग्लोबल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में है। कंपनी 17 नवंबर 2026 को Xiaomi 18 Pro सीरीज के साथ कई नए डिवाइस लॉन्च करने जा रही है। इस लॉन्च इवेंट में स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड, वायरलेस ईयरबड्स और स्मार्ट होम अप्लायंसेज पेश किए जाएंगे। इनमें Xiaomi Watch S5 41mm, Smart Band 11 और Xiaomi Clip TWS के साथ Mijia के तीन घरेलू उपकरण और एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर शामिल हैं।
कंपनी ने 12 नवंबर को अपने आधिकारिक X अकाउंट के जरिए इन नए प्रोडक्ट्स की जानकारी दी। इसके साथ ही कुछ डिवाइस के डिजाइन की झलक भी दिखाई गई है। इनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट चीन में पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं। अब 17 नवंबर को इन्हें चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में पेश किया जाएगा।

Xiaomi Watch S5 41mm और Smart Band 11 के फीचर्स

 
Xiaomi Watch S5 41mm को कई कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। कंपनी की ग्लोबल वेबसाइट के मुताबिक, इसमें ब्लैक और लाइट ब्लू कलर के साथ फ्लोरो-रबर स्ट्रैप मिलेंगे। वहीं, सेरेमिक व्हाइट वेरिएंट लेदर स्ट्रैप के साथ आएगा। इस स्मार्टवॉच में 1.32 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन 466 x 466 पिक्सल होगा। इसकी पिक्सल डेंसिटी 352ppi और पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक होगी।
 
स्मार्टवॉच में 590mAh की बैटरी दी जाएगी। हेल्थ और एक्टिविटी ट्रैकिंग के लिए इसमें ब्लड ऑक्सीजन सेंसर, हार्ट रेट मॉनिटर, एंबिएंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, बैरोमीटर, जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर जैसे फीचर्स मिलेंगे।
 
वहीं, Xiaomi Smart Band 11 के डिजाइन टीजर से पता चलता है कि इसमें पिल शेप डिजाइन और सिलिकॉन स्ट्रैप दिया जाएगा।

Xiaomi Clip TWS ईयरबड्स चार कलर में होंगे लॉन्च

 
Xiaomi अपने Clip TWS ओपन-ईयर ईयरबड्स भी लॉन्च करने जा रही है। कंपनी की ग्लोबल वेबसाइट पर ये ग्रेफाइट ब्लैक, फ्रॉस्ट पर्पल, पर्ल व्हाइट और सैंड गोल्ड सहित चार कलर ऑप्शन में दिखाई दिए हैं।
 
इन क्लिप-स्टाइल ईयरबड्स की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज 20Hz से 48,000Hz तक होगी। इनमें ओपन-ईयर डिजाइन दिया गया है। इसका फायदा यह होगा कि यूजर्स संगीत या ऑडियो सुनने के साथ आसपास की आवाजें भी सुन सकेंगे।
 

Mijia स्मार्ट होम अप्लायंसेज और रोबोट वैक्यूम क्लीनर भी होंगे लॉन्च

 
Xiaomi ने अपने नए ग्लोबल प्रोडक्ट लाइनअप के तहत चार स्मार्ट होम डिवाइस की जानकारी दी है। इनमें Mijia के तीन घरेलू उपकरण और Xiaomi का एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर शामिल है।

इन प्रोडक्ट्स की सूची इस प्रकार है:

Mijia Tri Drum Washer Dryer Pro – 12 किलोग्राम क्षमता वाली वॉशर-ड्रायर मशीन।
 
Mijia Refrigerator Pro Multi Door – 546 लीटर क्षमता वाला मल्टी-डोर रेफ्रिजरेटर।
 
Mijia Vacuum Cleaner 4 Max – स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर।
 
Xiaomi Robot Vacuum 6 Max – रोबोट वैक्यूम क्लीनर।
 
17 नवंबर को होने वाले लॉन्च इवेंट में इन सभी प्रोडक्ट्स की ग्लोबल उपलब्धता और अन्य जानकारियां सामने आ सकती हैं।
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