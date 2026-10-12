Electric Scooter : नया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, 250KM तक की रेंज का दावा, फीचर्स भी कमाल के

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में VLF India ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर VLF Strada लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 1.20 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने इसे City और Max दो वेरिएंट में पेश किया है। इसकी कीमत और रेंज को देखते हुए बाजार में इसका मुकाबला Yamaha EC-06 और Suzuki E-Access जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों से होगा।

VLF Strada में दमदार मोटर, तीन राइडिंग मोड, TFT डिस्प्ले और स्वैपेबल बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, इसका Max वेरिएंट IDC सर्टिफिकेशन के आधार पर एक बार चार्ज करने पर 250 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। आइए जानते हैं इसकी कीमत, बैटरी, रेंज और फीचर्स की पूरी जानकारी।

VLF Strada की कीमत कितनी है?

VLF Strada को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके City वेरिएंट की कीमत 1.20 लाख रुपये और Max वेरिएंट की कीमत 1.55 लाख रुपये है।

VLF Strada City: ₹1.20 लाख

VLF Strada Max: ₹1.55 लाख

250KM तक की रेंज, दो बैटरी विकल्प

VLF Strada में BLDC हब मोटर दी गई है, जो 4.8kW की अधिकतम पावर और 34Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। इसमें Eco, City और Sport सहित तीन राइडिंग मोड मिलते हैं। Eco मोड में स्कूटर की अधिकतम गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा, City मोड में 65 किलोमीटर प्रति घंटा और Sport मोड में 85 किलोमीटर प्रति घंटा है।

बैटरी और रेंज की बात करें तो City वेरिएंट में 2.16kWh की बैटरी दी गई है। कंपनी के अनुसार, यह IDC साइकिल के तहत 130 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। वहीं, Max वेरिएंट में 4.32kWh की बड़ी बैटरी मिलती है, जिसकी दावा की गई IDC रेंज 250 किलोमीटर तक है। स्कूटर में स्वैपेबल बैटरी की सुविधा भी दी गई है।

चार्जिंग टाइम को लेकर क्या है जानकारी?

कंपनी की ओर से बताई गई खास चार्जिंग व्यवस्था के तहत स्कूटर को दो घंटे से कम समय में चार्ज करने का दावा किया गया है। हालांकि, उपलब्ध चार्जर स्पेसिफिकेशन के अनुसार, दोनों बैटरी विकल्पों को चार्ज होने में लगभग छह घंटे लग सकते हैं। ऐसे में वास्तविक चार्जिंग समय इस्तेमाल किए जाने वाले चार्जर और चार्जिंग कॉन्फिगरेशन पर निर्भर करेगा।

VLF Strada के डिजाइन और फीचर्स

VLF Strada में डुअल-बीम प्रोजेक्टर LED हेडलैंप के साथ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसके डिजाइन में दो हिस्सों वाली स्टेप्ड सीट, उठा हुआ टेल सेक्शन और इंटीग्रेटेड लगेज रैक शामिल हैं। स्कूटर के फ्रंट में ऊंची और पारदर्शी विंडस्क्रीन भी दी गई है।

इसकी सीट की ऊंचाई 780mm है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले, कीलेस एंट्री, रोशनी वाला इग्निशन और USB Type-A व Type-C चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। स्कूटर में आगे की तरफ 16-इंच और पीछे की तरफ 14-इंच का पहिया दिया गया है।

ब्रेकिंग सिस्टम और सेफ्टी

VLF Strada में Combined Braking System (CBS) के साथ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इसके फ्रंट में तीन-पिस्टन कैलिपर के साथ 240mm की डिस्क और रियर में दो-पिस्टन कैलिपर के साथ 220mm की डिस्क मिलती है।

चार कलर ऑप्शन में मिलेगा स्कूटर

VLF Strada को चार कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इनमें Carbonio Black, Urbano Silver, Titanio Grey और Luna White शामिल हैं। कुल मिलाकर, VLF Strada की शुरुआती कीमत 1.20 लाख रुपये है, जबकि इसके महंगे Max वेरिएंट में बड़ी बैटरी और 250 किलोमीटर तक की दावा की गई IDC रेंज मिलती है। हालांकि, वास्तविक रेंज सड़क की स्थिति, राइडिंग स्टाइल, गति और अन्य परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकती है।