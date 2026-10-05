  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. बाइक न्यूज़
  4. electric scooter vs petrol scooter running cost india 2026
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (15:56 IST)

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर: रोजाना 30 KM चलाने पर किसमें होगी ज्यादा बचत? जानिए 5 साल का पूरा हिसाब

electric scooter
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (16:01 IST)
google-news
अगर नया स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर या पेट्रोल स्कूटर के बीच फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले रोजाना चलने की लागत समझना जरूरी है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने का खर्च करीब ₹0.20 से ₹0.30 प्रति किलोमीटर है, जबकि पेट्रोल स्कूटर पर यही खर्च लगभग ₹2 से ₹2.50 प्रति किलोमीटर तक पहुंच सकता है।
 
यानी रोजाना इस्तेमाल के मामले में इलेक्ट्रिक स्कूटर की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल स्कूटर की तुलना में करीब 10 गुना तक कम हो सकती है।
 
मान लीजिए कोई व्यक्ति रोजाना करीब 30 किलोमीटर स्कूटर चलाता है। ऐसे में सालभर में पेट्रोल स्कूटर पर करीब ₹22,000 से ₹27,000 तक ईंधन खर्च हो सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में करीब ₹2,000 से ₹3,300 सालाना खर्च आने का अनुमान है। इस तरह केवल ऊर्जा/ईंधन खर्च में ही सालाना करीब ₹20,000 से ₹25,000 तक का अंतर हो सकता है।

5 साल में कितनी बचत?

इलेक्ट्रिक स्कूटर का फायदा केवल रोजाना की रनिंग कॉस्ट तक सीमित नहीं है। इसके रखरखाव का खर्च भी सामान्य पेट्रोल स्कूटर की तुलना में कम हो सकता है। रोजाना 30 किलोमीटर चलाने वाले व्यक्ति के लिए पांच साल में पेट्रोल की तुलना में करीब ₹1 लाख से ₹1.25 लाख तक की ईंधन बचत हो सकती है। इसके अलावा मेंटेनेंस में लगभग ₹25,000 से ₹30,000 तक की अतिरिक्त बचत का अनुमान है।
 
इस तरह पांच साल में कुल बचत करीब ₹1.25 लाख से ₹1.55 लाख तक पहुंच सकती है।
 
हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत समान श्रेणी के पेट्रोल मॉडल से करीब ₹10,000 से ₹30,000 ज्यादा हो सकती है। लेकिन कम रनिंग और मेंटेनेंस खर्च के कारण यह अतिरिक्त कीमत लगभग 12 से 18 महीने में वसूल होने का अनुमान है।
 

इलेक्ट्रिक स्कूटर के मेंटेनेंस में कितना खर्च?

 
पेट्रोल स्कूटर में इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग, फिल्टर, क्लच प्लेट और बेल्ट जैसे कई हिस्सों की नियमित देखभाल करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंजन ऑयल और स्पार्क प्लग जैसे खर्च नहीं होते। सामान्य तौर पर ब्रेक, टायर और नियमित जांच मुख्य मेंटेनेंस जरूरतों में शामिल हैं। दिए गए आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रिक स्कूटर के रखरखाव पर सालाना करीब ₹1,500 से ₹3,000 खर्च हो सकता है, जबकि पेट्रोल स्कूटर का सालाना मेंटेनेंस करीब ₹8,000 से ₹12,000 तक पहुंच सकता है।
 

एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर चलेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर?

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल इसकी रेंज को लेकर होता है। 2026 के शहरों में वास्तविक ट्रैफिक, बार-बार ब्रेक और स्टार्ट-स्टॉप को ध्यान में रखें तो कई इलेक्ट्रिक स्कूटर करीब 80 से 120 किलोमीटर की वास्तविक रेंज दे सकते हैं।
 
हालांकि हाईवे पर लगातार ज्यादा स्पीड से चलाने पर रेंज घटकर करीब 60 से 80 किलोमीटर रह सकती है।
 
भारत में रोजाना शहरी आवाजाही करीब 20 से 35 किलोमीटर के आसपास रहने पर एक बार चार्ज करने के बाद सामान्य इस्तेमाल में वाहन को दो से तीन दिन तक चलाया जा सकता है। लेकिन वास्तविक रेंज स्कूटर के मॉडल, बैटरी, वजन, स्पीड, मौसम और सड़क की स्थिति पर निर्भर करेगी।
 

इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में कितना समय लगता है?

 
सामान्य 5-एम्पियर घरेलू सॉकेट से इलेक्ट्रिक स्कूटर को पूरी तरह चार्ज होने में करीब 4 से 6 घंटे लग सकते हैं। फास्ट चार्जिंग वाले मॉडल करीब 1 से 2 घंटे में चार्ज हो सकते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर शहरों में इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल करने वाले लोग इसे रात में चार्ज पर लगाकर सुबह तैयार पाते हैं। एक फुल चार्ज की बिजली लागत करीब ₹15 से ₹25 बताई गई है, हालांकि वास्तविक खर्च आपके राज्य की बिजली दर और स्कूटर की बैटरी क्षमता पर निर्भर करेगा। 
 

दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना उपयोगी?

 
दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में बार-बार लगने वाले ट्रैफिक जाम के कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। पेट्रोल वाहन ट्रैफिक में खड़े रहने पर भी ईंधन खर्च करता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन रुकने की स्थिति में उसी तरह का ईंधन खर्च नहीं करता। बेंगलुरु जैसे शहरों में भी अगर रोजाना आने-जाने की दूरी 40 किलोमीटर से कम है और घर पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर दैनिक आवागमन के लिए व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।
 

किन लोगों के लिए पेट्रोल स्कूटर अभी बेहतर है?

 
हर व्यक्ति के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर सही विकल्प नहीं है। अगर आपका इस्तेमाल मुख्य रूप से 80 किलोमीटर से ज्यादा की लगातार हाईवे यात्रा के लिए होता है, तो पेट्रोल स्कूटर ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। पेट्रोल भरने में कुछ मिनट लगते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने में काफी अधिक समय लग सकता है।
 
ग्रामीण या ऐसे क्षेत्रों में जहां चार्जिंग की सुविधा सीमित है और बिजली की उपलब्धता भरोसेमंद नहीं है, वहां भी पेट्रोल स्कूटर की व्यावहारिकता बनी हुई है।
 
बार-बार शहर से दूसरे शहर जाने वाले लोगों के लिए भी पेट्रोल स्कूटर फिलहाल ज्यादा सुविधा दे सकता है।
 

आखिर कौन सा स्कूटर खरीदें?

अगर आपका रोजाना सफर 40 किलोमीटर से कम है, घर पर चार्जिंग की सुविधा है और आपका ज्यादातर इस्तेमाल शहर के अंदर होता है, तो उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इलेक्ट्रिक स्कूटर आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद विकल्प हो सकता है।
 
रोजाना 30 किलोमीटर चलने वाले व्यक्ति के लिए पांच साल में ईंधन और मेंटेनेंस मिलाकर करीब ₹1.25 लाख से ₹1.55 लाख तक की संभावित बचत हो सकती है। इसके अलावा पात्रता के आधार पर मिलने वाली ईवी सब्सिडी शुरुआती कीमत का अंतर कम कर सकती है। वहीं अगर आपका मुख्य इस्तेमाल लंबी हाईवे यात्रा, ग्रामीण क्षेत्रों या लगातार इंटरसिटी ट्रैवल के लिए है, तो पेट्रोल स्कूटर अभी भी ज्यादा व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।
 

निर्णय आपको लेना है 

शहर में रोजाना कम दूरी तय करने और घर पर चार्जिंग की सुविधा रखने वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर का गणित मजबूत है। लेकिन लंबी दूरी और चार्जिंग सुविधा की कमी वाले इस्तेमाल में पेट्रोल अभी भी आगे है। पर आपकी सुविधा और बजट के मुताबिक निर्णय आपको ही लेना है।  
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026: हजारों युवाओं से होगा संवाद, सीएम डॉ. मोहन बोले- सबसे युवा प्रदेश है एमपी

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर: रोजाना 30 KM चलाने पर किसमें होगी ज्यादा बचत? जानिए 5 साल का पूरा हिसाब

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर: रोजाना 30 KM चलाने पर किसमें होगी ज्यादा बचत? जानिए 5 साल का पूरा हिसाबअगर नया स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर या पेट्रोल स्कूटर के बीच फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले रोजाना चलने की लागत समझना जरूरी है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने का खर्च करीब ₹0.20 से ₹0.30 प्रति किलोमीटर है, जबकि पेट्रोल स्कूटर पर यही खर्च लगभग ₹2 से ₹2.50 प्रति किलोमीटर तक पहुंच सकता है।

Nissan की बिक्री में बड़ा उछाल, सितंबर में घरेलू बिक्री दोगुनी होकर 3,300 यूनिट के पार

Nissan की बिक्री में बड़ा उछाल, सितंबर में घरेलू बिक्री दोगुनी होकर 3,300 यूनिट के पारवाहन विनिर्माता निसान मोटर इंडिया की सितंबर के दौरान घरेलू बाजार में थोक बिक्री सालाना आधार पर 100 प्रतिशत बढ़कर 3,300 वाहन हो गई। कंपनी ने गुरुवार को मासिक बिक्री आंकड़े जारी करते हुए कहा कि सितंबर, 2025 में कंपनी ने घरेलू बाजार में 1,652 वाहन बेचे थे।

Electric Scooter : सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश होगी खत्म? 130 KM रेंज के साथ मिलेगा फैमिली कम्फर्ट

Electric Scooter : सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश होगी खत्म? 130 KM रेंज के साथ मिलेगा फैमिली कम्फर्टअगर आप आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। भारतीय बाजार पर फोकस करने वाली इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी e-SPRINTO अक्टूबर 2026 में B2C सेगमेंट में अपना नया हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के अनुसार इस स्कूटर को खास तौर पर भारतीय परिवारों और रोजाना इस्तेमाल को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है।

Renault Triber Turbo : सबसे सस्ती 7-सीटर MPV लॉन्च, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश

Renault Triber Turbo : सबसे सस्ती 7-सीटर MPV लॉन्च, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होशRenault ने भारत में अपनी लोकप्रिय 7-सीटर MPV Triber का नया Turbo-Petrol वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। नई Renault Triber TCe 100 में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 100 hp की पावर और 180 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। नए इंजन के साथ Triber पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल हो गई है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैसLava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है।

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade Guide

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade GuideApple का नया iPhone 18 Pro भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। फोन में नया A20 Pro चिप, बेहतर थर्मल सिस्टम, 48MP Fusion Main कैमरा, Variable Aperture और लंबी बैटरी लाइफ जैसे अपग्रेड दिए गए हैं।