Electric Scooter : इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर: रोजाना 30 KM चलाने पर किसमें होगी ज्यादा बचत? जानिए 5 साल का पूरा हिसाब

अगर नया स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर या पेट्रोल स्कूटर के बीच फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले रोजाना चलने की लागत समझना जरूरी है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने का खर्च करीब ₹0.20 से ₹0.30 प्रति किलोमीटर है, जबकि पेट्रोल स्कूटर पर यही खर्च लगभग ₹2 से ₹2.50 प्रति किलोमीटर तक पहुंच सकता है।

यानी रोजाना इस्तेमाल के मामले में इलेक्ट्रिक स्कूटर की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल स्कूटर की तुलना में करीब 10 गुना तक कम हो सकती है।

मान लीजिए कोई व्यक्ति रोजाना करीब 30 किलोमीटर स्कूटर चलाता है। ऐसे में सालभर में पेट्रोल स्कूटर पर करीब ₹22,000 से ₹27,000 तक ईंधन खर्च हो सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में करीब ₹2,000 से ₹3,300 सालाना खर्च आने का अनुमान है। इस तरह केवल ऊर्जा/ईंधन खर्च में ही सालाना करीब ₹20,000 से ₹25,000 तक का अंतर हो सकता है।

5 साल में कितनी बचत?

इलेक्ट्रिक स्कूटर का फायदा केवल रोजाना की रनिंग कॉस्ट तक सीमित नहीं है। इसके रखरखाव का खर्च भी सामान्य पेट्रोल स्कूटर की तुलना में कम हो सकता है। रोजाना 30 किलोमीटर चलाने वाले व्यक्ति के लिए पांच साल में पेट्रोल की तुलना में करीब ₹1 लाख से ₹1.25 लाख तक की ईंधन बचत हो सकती है। इसके अलावा मेंटेनेंस में लगभग ₹25,000 से ₹30,000 तक की अतिरिक्त बचत का अनुमान है।

इस तरह पांच साल में कुल बचत करीब ₹1.25 लाख से ₹1.55 लाख तक पहुंच सकती है।

हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत समान श्रेणी के पेट्रोल मॉडल से करीब ₹10,000 से ₹30,000 ज्यादा हो सकती है। लेकिन कम रनिंग और मेंटेनेंस खर्च के कारण यह अतिरिक्त कीमत लगभग 12 से 18 महीने में वसूल होने का अनुमान है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर के मेंटेनेंस में कितना खर्च?

पेट्रोल स्कूटर में इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग, फिल्टर, क्लच प्लेट और बेल्ट जैसे कई हिस्सों की नियमित देखभाल करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंजन ऑयल और स्पार्क प्लग जैसे खर्च नहीं होते। सामान्य तौर पर ब्रेक, टायर और नियमित जांच मुख्य मेंटेनेंस जरूरतों में शामिल हैं। दिए गए आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रिक स्कूटर के रखरखाव पर सालाना करीब ₹1,500 से ₹3,000 खर्च हो सकता है, जबकि पेट्रोल स्कूटर का सालाना मेंटेनेंस करीब ₹8,000 से ₹12,000 तक पहुंच सकता है।

एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर चलेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर?

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल इसकी रेंज को लेकर होता है। 2026 के शहरों में वास्तविक ट्रैफिक, बार-बार ब्रेक और स्टार्ट-स्टॉप को ध्यान में रखें तो कई इलेक्ट्रिक स्कूटर करीब 80 से 120 किलोमीटर की वास्तविक रेंज दे सकते हैं।

हालांकि हाईवे पर लगातार ज्यादा स्पीड से चलाने पर रेंज घटकर करीब 60 से 80 किलोमीटर रह सकती है।

भारत में रोजाना शहरी आवाजाही करीब 20 से 35 किलोमीटर के आसपास रहने पर एक बार चार्ज करने के बाद सामान्य इस्तेमाल में वाहन को दो से तीन दिन तक चलाया जा सकता है। लेकिन वास्तविक रेंज स्कूटर के मॉडल, बैटरी, वजन, स्पीड, मौसम और सड़क की स्थिति पर निर्भर करेगी।

इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में कितना समय लगता है?

सामान्य 5-एम्पियर घरेलू सॉकेट से इलेक्ट्रिक स्कूटर को पूरी तरह चार्ज होने में करीब 4 से 6 घंटे लग सकते हैं। फास्ट चार्जिंग वाले मॉडल करीब 1 से 2 घंटे में चार्ज हो सकते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर शहरों में इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल करने वाले लोग इसे रात में चार्ज पर लगाकर सुबह तैयार पाते हैं। एक फुल चार्ज की बिजली लागत करीब ₹15 से ₹25 बताई गई है, हालांकि वास्तविक खर्च आपके राज्य की बिजली दर और स्कूटर की बैटरी क्षमता पर निर्भर करेगा।

दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना उपयोगी?

दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में बार-बार लगने वाले ट्रैफिक जाम के कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। पेट्रोल वाहन ट्रैफिक में खड़े रहने पर भी ईंधन खर्च करता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन रुकने की स्थिति में उसी तरह का ईंधन खर्च नहीं करता। बेंगलुरु जैसे शहरों में भी अगर रोजाना आने-जाने की दूरी 40 किलोमीटर से कम है और घर पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर दैनिक आवागमन के लिए व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।

किन लोगों के लिए पेट्रोल स्कूटर अभी बेहतर है?

हर व्यक्ति के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर सही विकल्प नहीं है। अगर आपका इस्तेमाल मुख्य रूप से 80 किलोमीटर से ज्यादा की लगातार हाईवे यात्रा के लिए होता है, तो पेट्रोल स्कूटर ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। पेट्रोल भरने में कुछ मिनट लगते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने में काफी अधिक समय लग सकता है।

ग्रामीण या ऐसे क्षेत्रों में जहां चार्जिंग की सुविधा सीमित है और बिजली की उपलब्धता भरोसेमंद नहीं है, वहां भी पेट्रोल स्कूटर की व्यावहारिकता बनी हुई है।

बार-बार शहर से दूसरे शहर जाने वाले लोगों के लिए भी पेट्रोल स्कूटर फिलहाल ज्यादा सुविधा दे सकता है।

आखिर कौन सा स्कूटर खरीदें?

अगर आपका रोजाना सफर 40 किलोमीटर से कम है, घर पर चार्जिंग की सुविधा है और आपका ज्यादातर इस्तेमाल शहर के अंदर होता है, तो उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इलेक्ट्रिक स्कूटर आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद विकल्प हो सकता है।

रोजाना 30 किलोमीटर चलने वाले व्यक्ति के लिए पांच साल में ईंधन और मेंटेनेंस मिलाकर करीब ₹1.25 लाख से ₹1.55 लाख तक की संभावित बचत हो सकती है। इसके अलावा पात्रता के आधार पर मिलने वाली ईवी सब्सिडी शुरुआती कीमत का अंतर कम कर सकती है। वहीं अगर आपका मुख्य इस्तेमाल लंबी हाईवे यात्रा, ग्रामीण क्षेत्रों या लगातार इंटरसिटी ट्रैवल के लिए है, तो पेट्रोल स्कूटर अभी भी ज्यादा व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।

निर्णय आपको लेना है

शहर में रोजाना कम दूरी तय करने और घर पर चार्जिंग की सुविधा रखने वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर का गणित मजबूत है। लेकिन लंबी दूरी और चार्जिंग सुविधा की कमी वाले इस्तेमाल में पेट्रोल अभी भी आगे है। पर आपकी सुविधा और बजट के मुताबिक निर्णय आपको ही लेना है।