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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: गुरुवार, 18 जून 2026 (16:25 IST)

Electric Scooter जरूरी 14 बातें जो आपके लिए जानना जरूरी

Electric Scooter, EV Buying Guide
भारत में बढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतों, पर्यावरण संरक्षण की बढ़ती जरूरत और सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाली नीतियों के चलते इलेक्ट्रिक स्कूटर (ई-स्कूटर) तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और कम खर्च में सफर करने की चाह रखने वालों के लिए ई-स्कूटर एक बेहतर विकल्प बनकर उभरे हैं। हालांकि बाजार में उपलब्ध दर्जनों मॉडल और ब्रांड के बीच सही इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनना आसान नहीं है।
 

अगर आप भी नया ई-स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इन महत्वपूर्ण बातों को जरूर ध्यान में रखें।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना केवल वाहन खरीदना नहीं, बल्कि कम खर्च, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक की ओर एक कदम है। बैटरी, रेंज, चार्जिंग, सुरक्षा, सर्विस नेटवर्क और सरकारी सब्सिडी जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर आप अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सही ई-स्कूटर का चयन कर सकते हैं। भारत का ईवी बाजार तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक स्कूटर परिवहन का प्रमुख साधन बनने की ओर बढ़ रहे हैं।


1. सबसे पहले अपनी जरूरत समझें

स्कूटर खरीदने से पहले तय करें कि इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए होगा। यदि आप रोज ऑफिस जाते हैं तो लंबी रेंज और फास्ट चार्जिंग वाला मॉडल चुनें। छात्रों के लिए हल्का और बजट फ्रेंडली स्कूटर बेहतर रहेगा, जबकि डिलीवरी कार्य करने वालों को मजबूत बॉडी और अधिक वजन उठाने की क्षमता वाला मॉडल लेना चाहिए।
 

2. बैटरी का प्रकार और क्षमता

 
इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी बैटरी होती है।
 
लिथियम-आयन बैटरी: हल्की, टिकाऊ, जल्दी चार्ज होने वाली और लंबी उम्र वाली।
लीड-एसिड बैटरी: सस्ती लेकिन भारी और कम टिकाऊ।
 
बैटरी की क्षमता (kWh) जितनी अधिक होगी, स्कूटर की रेंज भी उतनी ही बेहतर होगी।
 

3. एक बार चार्ज में कितनी दूरी चलेगा?

 
स्कूटर खरीदते समय उसकी रेंज पर विशेष ध्यान दें।
 
  • एंट्री लेवल मॉडल: 30-60 किमी
  • मिड रेंज मॉडल: 80-100 किमी
  • प्रीमियम मॉडल: 120-150 किमी या अधिक
 
विशेषज्ञों के अनुसार, आपकी रोजाना जरूरत से कम से कम 30 प्रतिशत अधिक रेंज वाला मॉडल चुनना चाहिए।
 

4. चार्जिंग समय और सुविधा

 
कुछ स्कूटर पूरी तरह चार्ज होने में 4 से 6 घंटे लेते हैं, जबकि फास्ट चार्जिंग तकनीक वाले मॉडल कम समय में चार्ज हो जाते हैं।
 
रिमूवेबल बैटरी : घर या ऑफिस में आसानी से चार्ज की जा सकती है।
फिक्स्ड बैटरी : वाहन को चार्जिंग पॉइंट तक ले जाना पड़ता है।
 

5. टॉप स्पीड और प्रदर्शन

 
यदि आप शहर की व्यस्त सड़कों पर सफर करते हैं तो स्पीड भी महत्वपूर्ण है।
 
लो-स्पीड स्कूटर : 25-45 किमी/घंटा
मिड-रेंज : 60-80 किमी/घंटा
प्रीमियम मॉडल : 90-120 किमी/घंटा
 
6. मजबूत बॉडी और डिजाइन
 
भारतीय सड़कों को देखते हुए मजबूत फ्रेम, बेहतर सस्पेंशन और आरामदायक सीट वाला स्कूटर चुनना चाहिए। साथ ही पर्याप्त बूट स्पेस और आकर्षक डिजाइन भी महत्वपूर्ण है।
 
7. सुरक्षा फीचर्स को नजरअंदाज न करें
 

सुरक्षा के लिए इन फीचर्स का होना जरूरी है:

  • डिस्क ब्रेक
  • सीबीएस (CBS) या एबीएस (ABS)
  • ट्यूबलेस टायर
  • बेहतर सस्पेंशन सिस्टम
  • 8. स्मार्ट फीचर्स भी देखें
 

आधुनिक इलेक्ट्रिक स्कूटर अब कई स्मार्ट सुविधाओं के साथ आते हैं, जैसे:

 
  • GPS ट्रैकिंग
  • मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी
  • एंटी-थेफ्ट अलार्म
  • कीलेस इग्निशन

9. सरकारी सब्सिडी की जानकारी लें

 
केंद्र और कई राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी और टैक्स छूट प्रदान करती हैं। खरीदारी से पहले उपलब्ध योजनाओं की जानकारी जरूर लें।
 

10. वारंटी और सर्विस नेटवर्क

 
खरीदारी से पहले यह सुनिश्चित करें कि कंपनी का सर्विस नेटवर्क मजबूत हो।
 
  • बैटरी वारंटी
  • मोटर वारंटी
  • स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता
 

इन बातों की जांच करना बेहद जरूरी है।

 

11. बजट के अनुसार करें चयन

 
भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर विभिन्न कीमतों पर उपलब्ध हैं।
 
  • बजट मॉडल: ₹25,000 से ₹50,000
  • मिड रेंज मॉडल: ₹50,000 से ₹1 लाख
  • प्रीमियम मॉडल: ₹1 लाख से ₹1.5 लाख या अधिक
 
हालांकि शुरुआती कीमत अधिक हो सकती है, लेकिन संचालन लागत बेहद कम रहती है।
 

12. ब्रांड और ग्राहक समीक्षा जांचें

 
खरीदारी से पहले ऑनलाइन रिव्यू, वास्तविक रेंज और ग्राहकों के अनुभव जरूर पढ़ें। इससे उत्पाद की वास्तविक गुणवत्ता का पता चलता है।
 

13. लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नियम समझें
 

25 किमी/घंटा तक की स्पीड वाले स्कूटर के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती।
25 किमी/घंटा से अधिक स्पीड वाले स्कूटर के लिए लाइसेंस, बीमा और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
 

14. रीसेल वैल्यू का भी रखें ध्यान

भविष्य में बैटरी बदलने का खर्च और स्कूटर की रीसेल वैल्यू भी खरीदारी के फैसले को प्रभावित कर सकती है। Edited by : Sudhir Sharma
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