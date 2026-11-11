  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. मोबाइल मेनिया
  4. samsung galaxy s27 camera specifications leak 200mp ultra pro launch date
Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (17:00 IST)

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबर

Samsung Galaxy S27 Series Camera Specifications Leak
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (17:00 IST)
google-news
Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सैमसंग से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाली वेबसाइट SammyGuru की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपनी आगामी Galaxy S27 सीरीज में बड़े कैमरा अपग्रेड की तैयारी करती नजर नहीं आ रही है।
 
इससे पहले सामने आई एक लीक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि Galaxy S27 सीरीज में कैमरा डिजाइन को बड़े स्तर पर बदला जा सकता है। हालांकि, SammyGuru की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, Galaxy S27 और Galaxy S27 Plus के कैमरा फीचर्स में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।
 

Galaxy S27 और S27 Plus में पुराने कैमरे ही रहने की उम्मीद

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आपके पास Samsung Galaxy S26 है और आप इसे अपग्रेड करके Galaxy S27 या Galaxy S27 Plus खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कैमरे के मामले में आपको शायद कोई नया अनुभव नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि Galaxy S27 और S27 Plus दोनों में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है। इसमें Sony IMX955 या Samsung S5KGNG सेंसर मिलने की संभावना है।

इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में 12MP का Sony IMX564 अल्ट्रावाइड कैमरा, 10MP का 3x टेलीफोटो कैमरा और 12MP का सेल्फी कैमरा मिल सकता है। यानी कैमरा हार्डवेयर के मामले में Galaxy S26 से Galaxy S27 और S27 Plus में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने की उम्मीद नहीं है।

Galaxy S27 Pro और Ultra में मिलेगा 200MP कैमरा

Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra यूजर्स के लिए जरूर कुछ अच्छी खबर हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों प्रीमियम स्मार्टफोन में 200MP का नया प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया जा सकता है।
 
बताया जा रहा है कि कंपनी इनमें Samsung S5KHP6 सेंसर का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं, इसके पिछले मॉडल Samsung Galaxy S26 Ultra में Samsung S5KHP2 सेंसर दिया गया है। ऐसे में नई पीढ़ी के Ultra मॉडल में कैमरा सेंसर के स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है।

सेल्फी कैमरे और जूम में भी हो सकता है बदलाव

रिपोर्ट के मुताबिक, Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra में सेल्फी कैमरे को भी अपग्रेड किया जा सकता है। इन दोनों फोन में 12MP के बजाय 16MP का फ्रंट कैमरा मिलने की संभावना है।
 
इसके अलावा कैमरा जूम के मामले में भी दोनों मॉडल अलग-अलग हो सकते हैं। Galaxy S27 Pro में 3x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो कैमरा मिलने की बात कही गई है, जबकि Galaxy S27 Ultra में 5x ऑप्टिकल जूम की सुविधा मिल सकती है।

जनवरी या फरवरी 2027 में लॉन्च हो सकती है Galaxy S27 सीरीज

फिलहाल Galaxy S27 सीरीज के कैमरा फीचर्स को लेकर सामने आई ये जानकारियां लीक रिपोर्ट पर आधारित हैं। सैमसंग की ओर से इन स्पेसिफिकेशंस की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आमतौर पर सैमसंग के नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च से कुछ महीने पहले ही उनके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस से जुड़ी जानकारियां लीक होने लगती हैं। उम्मीद है कि Samsung Galaxy S27 सीरीज जनवरी या फरवरी 2027 में लॉन्च हो सकती है। ऐसे में आने वाले महीनों में इस सीरीज के कैमरा, डिजाइन और अन्य फीचर्स को लेकर और भी जानकारियां सामने आ सकती हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
अर्नब-मुरासु के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा! बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम

प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश के निष्क्रिय होते ही खत्म हो जाएगी जेडीयू

प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश के निष्क्रिय होते ही खत्म हो जाएगी जेडीयूPrashant Kishor : जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से हटने या निष्क्रिय होने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) का राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा और पार्टी टूटकर बिखर जाएगी। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि जेडीयू टूटने के बाद इसके कई नेता भारतीय जनता पार्टी, कुछ उनकी अपनी पार्टी जन सुराज, और कुछ अन्य राजनीतिक दलों का दामन थाम सकते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड की राजनीति काफी हद तक नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और नेतृत्व के इर्दगिर्द केंद्रित रही है।

कौन हैं इसराइल के आइजेनकोट, जिन्हें राष्ट्रपति ने दिया सरकार बनाने का न्योता, भारत को लेकर क्या है रुख?

कौन हैं इसराइल के आइजेनकोट, जिन्हें राष्ट्रपति ने दिया सरकार बनाने का न्योता, भारत को लेकर क्या है रुख?Who is Israel’s Gadi Eizenkot : इसराइल में 27 अक्टूबर 2026 के चुनावों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख गैडी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। इससे बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। पूर्व आईडीएफ (IDF) चीफ के रूप में आइजेनकोट का भारतीय सेना से पुराना रिश्ता रहा है। वो भारत और इसराइल के बीच रक्षा व खुफिया तंत्र की मजबूती को खास तवज्जो देते हैं। कौन हैं गैडी आइजेनकोट, जिन्हें राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता दिया? जानते हैं भारत को लेकर क्या है उनका रुख?

AQI देख भड़के अभिजीत दीपके, बोले- जिंदगी तबाह करने पर तुले हैं, किसको माना प्रदूषण का दोषी?

AQI देख भड़के अभिजीत दीपके, बोले- जिंदगी तबाह करने पर तुले हैं, किसको माना प्रदूषण का दोषी?Abhijeet Deepke : दीपावली के बाद दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों का एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। दिल्ली में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदूषण के लिए आम लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा, जो अपनी जिंदगी को खुद ही बदहाल बनाने पर इतने आमादा हों। दिल्ली में AQI खतरनाक होने के अलावा PM10(607) पर पहुंच गया है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरे नंबर पर है।

दीपावली के बाद दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, वायु प्रदूषण बहुत गंभीर स्थिति में, AQI 366 के पार

दीपावली के बाद दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, वायु प्रदूषण बहुत गंभीर स्थिति में, AQI 366 के पारदीपावली के बाद दिल्ली-एनसीआर में इस समय वायु प्रदूषण बहुत गंभीर और खराब स्थिति में है। त्योहार के अगले दिन सोमवार, 9 नवंबर 2026 की सुबह दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। जहां औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 366 से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि सोनिया विहार, बुराड़ी क्रॉसिंग, विवेक विहार, जहांगीरपुरी और नॉर्थ कैंपस जैसे इलाकों में AQI 437 से 449 के बीच पहुंच गया है। दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू है।

US Midterm Elections में हार के बाद घिरे डोनाल्ड ट्रंप : बिजनेस सौदों, क्रिप्टो विवाद और बगावती सुरों से बढ़ेंगी मुश्किलें

US Midterm Elections में हार के बाद घिरे डोनाल्ड ट्रंप : बिजनेस सौदों, क्रिप्टो विवाद और बगावती सुरों से बढ़ेंगी मुश्किलेंDonald Trump Challenges: कहते हैं कि शक्ति का अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन जब वही शक्ति छिनती है, तब आईना उस व्यक्ति को उसकी असली औकात दिखाता है। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों (US Midterm Elections 2026) में रिपब्लिकन पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो गई है।

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबर

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबरamsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सैमसंग से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाली वेबसाइट SammyGuru की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपनी आगामी Galaxy S27 सीरीज में बड़े कैमरा अपग्रेड की तैयारी करती नजर नहीं आ रही है।

अर्नब-मुरासु के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा! बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम

अर्नब-मुरासु के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा! बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टमWeather Update 11 November : बंगाल की खाड़ी में नया मौसमी सिस्टम विकसित होने की संभावना है। इस वजह से दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने बारिश, आंधी और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। बहरहाल अर्नब और मुरासु के बाद देश में एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बड़ा आतंकी हमला: गश्त कर रहे सीआरपीएफ जवानों पर बरसाई गोलियां, 3 घायल

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बड़ा आतंकी हमला: गश्त कर रहे सीआरपीएफ जवानों पर बरसाई गोलियां, 3 घायलJammu Kashmir Terrorist Attack: जम्मू कश्मीर में कुलगाम के नोवपोरा अखरान बुधवार को सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन के जवानों पर आतंकी हमला हो गया। बाइक सवार आतंकियों की गोलीबारी में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है।

LIVE: जम्मू कश्मीर के कूलगाम में आतंकी हमला, 3 CRPF जवान घायल

LIVE: जम्मू कश्मीर के कूलगाम में आतंकी हमला, 3 CRPF जवान घायलLatest News Today Live Updates in Hindi : असम के डिगारू रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस का इंजन समेत सात डिब्बे पटरी से उतर गए। जम्मू कश्मीर के कूलगाम में आतंकी हमला। पल पल की जानकारी...

सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ का बयान, एक दिन प्रदूषण हुआ, तो खत्म भी हो जाएगा

सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ का बयान, एक दिन प्रदूषण हुआ, तो खत्म भी हो जाएगायूपी के सीएम योगी आदि‍त्‍यनाथ का बयान वायरल हो रहा है। उन्‍होंने दीवाली पर आतिशबाजी को लेकर बयान दि‍या है। उन्होंने कहा कि भले ही दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ गया, लेकिन वह कम भी हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा, 'आप लोगों ने दीपावली मनाई और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण हो गया। हमने कहा कि प्रदूषण हो गया तो समाप्त भी हो जाएगा। काहे चिंता कर रहे हो।'

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबर

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबरamsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सैमसंग से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाली वेबसाइट SammyGuru की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपनी आगामी Galaxy S27 सीरीज में बड़े कैमरा अपग्रेड की तैयारी करती नजर नहीं आ रही है।

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासा

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासास्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी OnePlus 16, OnePlus 16R और OnePlus 16T समेत तीन नए स्मार्टफोन पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सामने आए लीक्स से इनके संभावित फीचर्स और कीमतों की जानकारी मिली है।

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्स

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्सस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y32 5G पेश कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 44W फास्ट चार्जिंग और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है।