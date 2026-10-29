सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

मोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, लेकिन एक लीक में फोन के संभावित कलर ऑप्शन और प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का Sony LYTIA कैमरा मिल सकता है। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस फोन के संभावित फीचर्स पर नजर डाल सकते हैं। हालांकि, अभी इन जानकारियों को आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।

Motorola Edge 70 Neo: क्या हो सकते हैं फीचर्स?

1. डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

लीक के अनुसार, Motorola Edge 70 Neo में 6.78 इंच का 1.5K डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसकी रिफ्रेश रेट 144Hz होने की संभावना है। इससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग के दौरान स्क्रीन पर मूवमेंट अधिक स्मूद दिखाई दे सकता है।

डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i मिलने की बात भी कही गई है। फोन में Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर, LPDDR5X RAM और UFS 3.1 स्टोरेज दी जा सकती है।

2. RAM और स्टोरेज के विकल्प

रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्मार्टफोन भारत में दो RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में आ सकता है।

संभावित वेरिएंट RAM इंटरनल स्टोरेज

बेस वेरिएंट 6GB 128GB

दूसरा वेरिएंट 8GB 256GB

ये संभावित विकल्प हैं। कंपनी की ओर से अभी इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

3. 50MP कैमरा से मिलेगी फोटोग्राफी में मदद

कैमरा सेटअप की बात करें तो Motorola Edge 70 Neo में डुअल रियर कैमरा मिल सकता है। इसमें f/1.8 अपर्चर वाला 50MP Sony LYTIA 710 प्राइमरी सेंसर और 2MP मैक्रो कैमरा शामिल होने की संभावना है।

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। लीक में तीन-इन-वन लाइट सेंसर का भी उल्लेख है।

4. 7,000mAh बैटरी और 45W चार्जिंग

इस फोन की सबसे खास संभावित खूबियों में इसकी 7,000mAh बैटरी शामिल है। इसके साथ 45W चार्जिंग सपोर्ट मिलने की बात कही गई है।

बड़ी बैटरी उन यूजर्स के लिए उपयोगी हो सकती है जो फोन पर वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं या लंबे समय तक इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, वास्तविक बैटरी बैकअप स्क्रीन, नेटवर्क, प्रोसेसर और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करेगा।

5. चार कलर ऑप्शन में आ सकता है फोन

लीक के अनुसार, Motorola Edge 70 Neo चार Pantone कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है।

हरा रंग

Milky Blue

हल्का नीला रंग

Gray Lilac

ग्रे और हल्का लैवेंडर शेड

सेज ग्रीन रंग

ये रंगों के नाम लीक पर आधारित हैं। वास्तविक फोन के रंग और फिनिश आधिकारिक लॉन्च के समय स्पष्ट होंगे।

6. Android 16 और लंबे समय तक अपडेट मिलने की उम्मीद

लीक में दावा किया गया है कि स्मार्टफोन Android 16 के साथ आ सकता है। कंपनी इसमें चार प्रमुख Android OS अपग्रेड और पांच साल तक सिक्योरिटी अपडेट दे सकती है। फोन की मोटाई करीब 8.49mm और वजन लगभग 204 ग्राम बताया गया है। इसके अलावा, इसमें IP64 रेटिंग मिलने की संभावना है, जो धूल से सुरक्षा और पानी के छींटों से बचाव में मदद करती है। इसे पूरी तरह वाटरप्रूफ नहीं समझना चाहिए।

फीचर लीक के मुताबिक जानकारी

डिस्प्ले 6.78 इंच, 1.5K

रिफ्रेश रेट 144Hz

प्रोसेसर Snapdragon 7s Gen 3

रियर कैमरा 50MP Sony LYTIA 710 + 2MP मैक्रो

फ्रंट कैमरा 32MP

बैटरी 7,000mAh

चार्जिंग 45W

RAM 6GB / 8GB

स्टोरेज 128GB / 256GB

ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16

सुरक्षा रेटिंग IP64, संभावित

कलर Mountain View, Milky Blue, Gray Lilac और Sage

क्या आपको इसके लॉन्च का इंतजार करना चाहिए?

अगर आपकी प्राथमिकता बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन और बेहतर कैमरा हार्डवेयर है, तो Motorola Edge 70 Neo पर नजर रखना उपयोगी हो सकता है। लेकिन खरीदारी का फैसला करने से पहले इसकी आधिकारिक कीमत, वास्तविक कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी टेस्ट और सॉफ्टवेयर अपडेट नीति की पुष्टि जरूर करें। फोन की भारत में लॉन्च डेट, कीमत और ऊपर बताए गए फीचर्स अभी आधिकारिक तौर पर पुष्ट नहीं हैं। यह खबर लीक में सामने आई संभावित जानकारियों पर आधारित है।

Motorola Edge 70 Neo के संभावित स्पेसिफिकेशंस एक नजर में