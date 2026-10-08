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Last Modified: Thursday, 8 October 2026 (16:09 IST)

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों हैं भविष्य की सवारी? जानिए वो फायदे जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल

bajaj cetak
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (16:23 IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और रोजाना आने-जाने के खर्च को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग अब ऐसे दोपहिया वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं, जो कम खर्च में बेहतर और ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल सफर का विकल्प दें। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को भविष्य के शहरी आवागमन का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की तकनीक में लगातार सुधार हो रहा है। बैटरी की क्षमता बढ़ रही है, चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार हो रहा है और इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्मार्ट फीचर्स भी तेजी से जुड़ रहे हैं। बजाज चेतक जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर इसी बदलाव को आगे बढ़ा रहे हैं।
 

इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों बन रहे हैं भविष्य की पसंद?

 
कम रनिंग कॉस्ट, कम मेंटेनेंस, बेहतर बैटरी, जीरो टेलपाइप एमिशन और स्मार्ट फीचर्स जैसे कई फायदे इलेक्ट्रिक स्कूटर को रोजाना की यात्रा के लिए उपयोगी बनाते हैं। आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के वे फायदे, जो इन्हें भविष्य के लिए तैयार विकल्प बनाते हैं।
 
1. कम रनिंग कॉस्ट और कम मेंटेनेंस
 
इलेक्ट्रिक स्कूटर का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम रनिंग कॉस्ट है। पेट्रोल की तुलना में इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में कम खर्च आता है। इससे रोजाना ऑफिस, बाजार या अन्य कामों के लिए आने-जाने वाले लोगों का मासिक खर्च कम हो सकता है। इसके अलावा मेटल बॉडी और मजबूत निर्माण के कारण स्कूटर को लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। कम मेंटेनेंस की जरूरत होने से वर्कशॉप के चक्कर और रखरखाव का खर्च भी कम रखने में मदद मिल सकती है।
 
2. बेहतर बैटरी, उपयोगी रेंज और आसान चार्जिंग
 
इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के लिए बैटरी और रेंज सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल हैं। बजाज चेतक की नई रेंज में भी बैटरी क्षमता और दैनिक इस्तेमाल को ध्यान में रखा गया है। घर पर रात में स्कूटर चार्ज करने की सुविधा रोजाना के इस्तेमाल को आसान बनाती है। इससे पेट्रोल पंप पर बार-बार जाने की जरूरत कम होती है। वहीं देश के बड़े शहरों और टियर-2 शहरों में चार्जिंग नेटवर्क बढ़ने से लंबी यात्रा के दौरान भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर भरोसा बढ़ रहा है।
 
3. प्रदूषण कम करने में मदद
 
इलेक्ट्रिक स्कूटर चलते समय टेलपाइप से कार्बन उत्सर्जन नहीं करते। यही वजह है कि ट्रैफिक और प्रदूषण से जूझ रहे शहरों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को क्लीन मोबिलिटी के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। पेट्रोल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल शहरी परिवहन को ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में एक कदम हो सकता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के पीछे प्रदूषण कम करना और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करना भी एक अहम उद्देश्य है।
 
4. स्मार्ट फीचर्स से बढ़ रही सुविधा
 
आज के इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ बैटरी और मोटर तक सीमित नहीं हैं। इनमें डिजिटल और स्मार्ट फीचर्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
 
 
5. मजबूत बॉडी और लंबे समय तक इस्तेमाल
 
इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय वाहन की मजबूती और भरोसेमंद प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण है। बजाज चेतक के मॉडल मेटल बॉडी और कई ऐसे कंपोनेंट्स के साथ आते हैं, जिन्हें भारतीय मौसम और रोजाना के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
 
धूल, नमी और अलग-अलग मौसम में बेहतर टिकाऊपन लंबे समय में वाहन के रखरखाव और उपयोग से जुड़े खर्च को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है।
 
6. सरकारी नीतियों से EV को बढ़ावा
 
भारत में केंद्र और राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग नीतियां और प्रोत्साहन देती रही हैं। FAME जैसी योजनाओं के अलावा अलग-अलग राज्यों में EV के लिए सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से जुड़े प्रावधान भी रहे हैं।
 
इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत को कम करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि, किसी वाहन को खरीदने से पहले अपने राज्य में लागू मौजूदा EV नीति और उपलब्ध लाभ की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।
 
क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर रोजाना इस्तेमाल के लिए सही हैं?
 
शहरों में रोजाना ऑफिस, बाजार, स्कूल या अन्य छोटे और मध्यम दूरी के सफर के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर तेजी से उपयोगी विकल्प बन रहे हैं। कम रनिंग कॉस्ट, घर पर चार्जिंग, कम मेंटेनेंस और बढ़ती बैटरी रेंज इसके प्रमुख फायदे हैं।
 
 
भविष्य की मोबिलिटी की ओर बढ़ता भारत
 
बैटरी तकनीक में सुधार, चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार और स्मार्ट फीचर्स के बढ़ते इस्तेमाल के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय शहरों की मोबिलिटी को बदल रहे हैं। पेट्रोल की तुलना में कम रनिंग कॉस्ट और प्रदूषण कम करने की क्षमता इन्हें आने वाले वर्षों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बनाती है।
 
हालांकि, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले रेंज, बैटरी वारंटी, चार्जिंग सुविधा, सर्विस नेटवर्क, ऑन-रोड कीमत और अपने रोजाना के सफर की दूरी जैसे पहलुओं की तुलना करना जरूरी है। इन बातों को ध्यान में रखकर सही मॉडल का चुनाव रोजाना के सफर को किफायती और सुविधाजनक बना सकता है।
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