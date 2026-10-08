शेयर बाजार धड़ाम : सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंक गिरा, जानिए किन वजहों से डूबी निवेशकों की पूंजी

Share Market Fall : बांड यील्ड में लगातार वृद्धि के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट के चलते भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स आज 1045 अंकों यानी 1.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 71593 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 भी 371 अंक गिरकर 22,232 पर जा पहुंचा। Reliance, ITC, Adani Ports, IndiGo के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई।

क्यों गिर रहा मार्केट?

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी के बाद इक्विटी बाजार के वैल्यूएशन पर दबाव बढ़ गया है। ऊंची ब्याज दरों के कारण फिक्स्ड इनकम निवेश अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक बन सकते हैं। ऊंचे वैल्यूएशन के बावजूद ग्रोथ स्टॉक्स में निवेशकों की रुचि बनी हुई है, जबकि वैल्यू स्टॉक्स का प्रदर्शन अभी अपेक्षाकृत कमजोर रहा है।

विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड का 5.3 प्रतिशत से ऊपर बने रहने बड़े शेयरों पर भी दबाव दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 4.19 फीसदी से ज्यादा की उछाल के साथ 104.5 डॉलर प्रति बैरल हो गई। WTI क्रूड भी करीब 4 फीसदी बढ़कर 91.86 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

क्या है एशियाई बाजारों का हाल

भारत ही नहीं आज एशिया के सभी शेयर बाजारों में बिकवाली हावी रही। जापान का निक्केई करीब 1000 अंक फिसला, तो हांगकांग का हैंगसेंग 350 अंक गिर गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में करीब 3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।