Ather Konarc : इस Electric Scooter पर मिल रहा बड़ा फायदा, जानें किस वेरिएंट पर कितनी सब्सिडी

Ather ने अपने नए फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर Konarc को दिल्ली में खास शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया है। दिल्ली में लागू EV Policy 2026 की वजह से Ather Konarc की प्रभावी कीमत यहां दूसरे शहरों की तुलना में अलग हो सकती है। कंपनी के अनुसार Konarc की सामान्य शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹99,999 है, जबकि दिल्ली में लागू सब्सिडी के बाद शुरुआती कीमत ₹79,999 बताई गई है।

दिल्ली की नई EV Policy 1 जुलाई 2026 से लागू है। इसके तहत पहले साल में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर बैटरी क्षमता के आधार पर ₹10,000 प्रति kWh का इंसेंटिव दिया जा रहा है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹30,000 प्रति वाहन है। नीति में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत ₹2.25 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दिल्ली में Ather Konarc पर कितनी सब्सिडी?

दिल्ली EV Policy के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए इंसेंटिव तीन साल में अलग-अलग रखा गया है।



पहला साल: ₹10,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹30,000

दूसरा साल: ₹6,600 प्रति kWh, अधिकतम ₹20,000

तीसरा साल: ₹3,300 प्रति kWh, अधिकतम ₹10,000

इसका मतलब है कि Konarc के अलग-अलग वेरिएंट की उपलब्धता का समय ग्राहक को मिलने वाले राज्य सरकार के इंसेंटिव पर असर डाल सकता है।

Ather Konarc के कौन-कौन से वेरिएंट आएंगे?

Ather के अनुसार Konarc S को चार IDC रेंज विकल्पों में पेश किया जाएगा। इनमें 100 किमी, 125 किमी, 161 किमी और 200 किमी IDC रेंज शामिल हैं। फिलहाल 125 किमी और 161 किमी रेंज वाले Konarc S वेरिएंट चुनिंदा शहरों में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी के मुताबिक आने वाले वेरिएंट की टाइमलाइन इस प्रकार है:

Konarc S 100 km: Q4 FY27

Konarc S 200 km: लगभग Q3 FY28

Konarc Z 125 km और 161 km: लगभग Q1 FY28

कंपनी ने यह भी बताया है कि Konarc की कुछ वेरिएंट की डिलीवरी चुनिंदा शहरों में शुरू हो चुकी है।

100 किमी वाला Konarc कब आएगा?

Ather Konarc का 100 किमी IDC रेंज वाला वेरिएंट अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपनी के अनुसार इसे Q4 FY27 में लाया जाना है। यानी इसकी उपलब्धता वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही में होने की उम्मीद है। अगर कंपनी तय शेड्यूल के अनुसार इस वेरिएंट को बाजार में उतारती है, तो इसकी उपलब्धता का समय दिल्ली की EV Policy के पहले साल के इंसेंटिव के साथ महत्वपूर्ण हो सकता है।

200 किमी रेंज वाला मॉडल कब आएगा?

Konarc S का सबसे लंबी रेंज वाला 200 किमी IDC वेरिएंट बाद में आएगा। Ather के मुताबिक इसकी बिक्री लगभग Q3 FY28 में शुरू होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि इसकी उपलब्धता दिल्ली EV Policy के दूसरे साल के दौरान हो सकती है। ऐसे में उस समय लागू इंसेंटिव की अधिकतम सीमा ₹20,000 होगी, बशर्ते मॉडल नीति की पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।

पुराने स्कूटर को स्क्रैप करने पर भी फायदा

दिल्ली EV Policy में इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने वाले ग्राहकों के लिए स्क्रैपिंग से जुड़ा अलग इंसेंटिव भी दिया गया है। दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV या उससे पुराने दोपहिया वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर स्क्रैप करने पर पात्र ग्राहक को अलग लाभ मिल सकता है। नए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद अधिकृत स्क्रैपिंग सुविधा से Certificate of Deposit जारी होने के छह महीने के भीतर करनी होती है।

यह लाभ बैटरी क्षमता के आधार पर मिलने वाले सामान्य EV purchase incentive से अलग है।

Konarc में क्या खास है?

Ather Konarc को कंपनी ने फैमिली और रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसमें मेटल बॉडी, स्टील यूनिबॉडी चेसिस, 14-इंच अलॉय व्हील, लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन और 31 लीटर बूट स्पेस मिलता है। कंपनी के अनुसार इसमें 7-इंच डैशबोर्ड और 10 साल तक की बैटरी वारंटी का विकल्प भी उपलब्ध है।

कंपनी के अनुसार वर्तमान में Konarc S के 125 किमी और 161 किमी IDC वेरिएंट उपलब्ध हैं। इनकी वास्तविक रेंज IDC आंकड़े से कम हो सकती है। Ather ने 125 किमी वाले मॉडल के लिए 100 किमी और 161 किमी वाले मॉडल के लिए 130 किमी की TrueRange बताई है।

दिल्ली में Konarc खरीदने वालों के लिए क्या मायने?

दिल्ली की EV Policy 2026 में पहले साल मिलने वाला इंसेंटिव इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन Konarc के अलग-अलग वेरिएंट अलग समय पर उपलब्ध होने के कारण हर मॉडल पर मिलने वाला सरकारी लाभ एक जैसा नहीं होगा।

इसलिए अगर कोई ग्राहक दिल्ली में Ather Konarc खरीदने की योजना बना रहा है, तो उसे वेरिएंट की कीमत, बैटरी क्षमता, उपलब्धता की तारीख और उस समय लागू EV इंसेंटिव को एक साथ देखना जरूरी होगा। दिल्ली EV Policy के आधिकारिक दस्तावेज में दोपहिया इंसेंटिव की गणना ₹10,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹30,000 से शुरू होती है और बाद के वर्षों में घटती है। Ather की आधिकारिक जानकारी में Konarc की सामान्य शुरुआती कीमत ₹99,999 और चार IDC रेंज विकल्प दिए गए हैं।