Hyundai BAYON India : नए SUV का डिजाइन आया सामने, H-Edge लाइटिंग ने खींचा ध्यान; जानें क्या-क्या हुआ कन्फर्म

Hyundai BAYON India: हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी आने वाली SUV BAYON के भारत-स्पेक मॉडल के डिजाइन की पहली आधिकारिक झलक दिखा दी है। कंपनी की ओर से जारी डिजाइन स्केच में SUV का नया फ्रंट लुक, H-Edge लाइटिंग और टेक्नोलॉजी से लैस केबिन की झलक देखने को मिली है। Hyundai BAYON के भारत-स्पेक मॉडल की पहली आधिकारिक डिजाइन झलक सामने आ गई है। H-Edge Lighting, मस्कुलर एक्सटीरियर और टेक्नोलॉजी-फोकस्ड केबिन इसकी प्रमुख खासियतों में नजर आ रहे हैं।

हालांकि, अभी BAYON की असली तस्वीर इसके इंजन, CNG विकल्प, ट्रांसमिशन, ADAS, वेरिएंट और कीमत सामने आने के बाद ही साफ होगी। फिलहाल Hyundai ने डिजाइन को कन्फर्म किया है, जबकि बाकी कई जानकारियां रिपोर्ट्स और उम्मीदों पर आधारित हैं।कंपनी ने BAYON को अपने Art of Steel डिजाइन फिलॉसफी के तहत तैयार किया है। स्केच में SUV का sculpted hood, उभरे हुए फेंडर्स और चौड़ा ड्राइवर डिस्प्ले पैनल दिखाई देता है। हालांकि, अभी Hyundai ने इसकी कीमत, इंजन, ट्रांसमिशन, वेरिएंट और लॉन्च की सटीक तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।

Hyundai BAYON का डिजाइन कैसा होगा?

भारत-स्पेक BAYON की पहली आधिकारिक झलक से पता चलता है कि कंपनी इसे एक अलग और आकर्षक डिजाइन देने की तैयारी में है। SUV के फ्रंट में H-Edge लाइटिंग इसका सबसे खास डिजाइन एलिमेंट नजर आ रहा है। इसके अलावा कार में मस्कुलर बॉडी सरफेस, sculpted bonnet और उभरे हुए फेंडर्स दिए गए हैं। Hyundai के मुताबिक, इसका डिजाइन कंपनी की Art of Steel डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित है। हालांकि, अभी कंपनी ने SUV के पूरे एक्सटीरियर की तस्वीरें और इसके सभी डायमेंशन सार्वजनिक नहीं किए हैं।

H-Edge Lighting क्या है?

BAYON के डिजाइन में H-Edge Lighting एक प्रमुख फीचर है। यह SUV के फ्रंट को एक अलग लाइटिंग सिग्नेचर देता है, जिससे रात में भी इसकी पहचान अलग दिखाई देने की उम्मीद है। Hyundai ने फिलहाल डिजाइन स्केच के जरिए इस लाइटिंग सिस्टम की झलक दिखाई है। इसके अंतिम प्रोडक्शन वर्जन में इसका डिजाइन कितना समान रहेगा, इसकी पूरी जानकारी कंपनी के अगले खुलासे में सामने आएगी।

केबिन में भी मिलेगा टेक्नोलॉजी पर फोकस

Hyundai ने सिर्फ बाहरी डिजाइन ही नहीं, बल्कि BAYON के इंटीरियर की शुरुआती झलक भी दिखाई है। कंपनी के आधिकारिक मटेरियल से पता चलता है कि SUV का केबिन technology-focused होगा। इसमें चौड़ा ड्राइवर डिस्प्ले पैनल नजर आता है। हालांकि, अभी Hyundai ने इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड फीचर्स, ADAS और अन्य टेक्नोलॉजी फीचर्स की पूरी सूची जारी नहीं की है। इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत में BAYON के सभी वेरिएंट में कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे।

Venue और Creta के बीच होगी BAYON?

भारत में BAYON की पोजिशनिंग को लेकर रिपोर्ट्स में इसे Hyundai Venue और Creta के बीच रखने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो Hyundai के SUV पोर्टफोलियो में एक और मॉडल जुड़ जाएगा। हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण बात है। Venue और Creta के बीच BAYON की पोजिशनिंग की जानकारी अभी रिपोर्टेड/expected है। Hyundai ने अभी इसके सटीक सेगमेंट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्हीलबेस की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इसलिए इसे फिलहाल कंपनी की पुष्टि के बजाय संभावित पोजिशनिंग के तौर पर ही देखना चाहिए।

Hyundai BAYON: क्या कन्फर्म है और क्या सिर्फ उम्मीद?

BAYON को लेकर कई स्पेसिफिकेशन की चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन हर रिपोर्टेड जानकारी आधिकारिक नहीं है।

आधिकारिक तौर पर कन्फर्म

भारत-स्पेक BAYON का डिजाइन

H-Edge Lighting

Art of Steel डिजाइन लैंग्वेज

मस्कुलर एक्सटीरियर डिजाइन

टेक्नोलॉजी-फोकस्ड केबिन

अभी रिपोर्टेड या संभावित

1.5 लीटर पेट्रोल इंजन

CNG पावरट्रेन

CVT/ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

ADAS फीचर्स

अक्टूबर या फेस्टिव सीजन में लॉन्च

इन संभावित स्पेसिफिकेशन को Hyundai की आधिकारिक पुष्टि आने तक अंतिम फीचर लिस्ट नहीं माना जाना चाहिए।

इंजन और पावरट्रेन पर अभी सस्पेंस

BAYON के इंजन को लेकर फिलहाल कई तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। इनमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और CNG पावरट्रेन की संभावना शामिल है। ट्रांसमिशन को लेकर भी CVT या ऑटोमैटिक विकल्प की चर्चा है। लेकिन Hyundai ने अभी भारत-स्पेक BAYON के इंजन और ट्रांसमिशन की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। यानी खरीदारों को अभी इसके पावर, माइलेज और वास्तविक ड्राइविंग परफॉर्मेंस के आंकड़ों के लिए कंपनी के अगले अपडेट का इंतजार करना होगा।

ADAS और दूसरे फीचर्स मिलेंगे?

BAYON के टेक्नोलॉजी-फोकस्ड केबिन को देखते हुए ADAS समेत कई आधुनिक फीचर्स की उम्मीद की जा रही है। लेकिन ADAS की उपलब्धता और इसके फीचर्स अभी आधिकारिक रूप से कन्फर्म नहीं हैं। इसी तरह इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार फीचर्स, कैमरा, सनरूफ, सेफ्टी फीचर्स और वेरिएंट के हिसाब से मिलने वाले उपकरणों की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

Hyundai BAYON की कीमत कितनी हो सकती है?

Hyundai ने अभी BAYON की एक्स-शोरूम कीमत घोषित नहीं की है। इसलिए इस समय इसकी सटीक कीमत बताना संभव नहीं है। अगर कंपनी इसे Venue और Creta के बीच पोजिशन करती है, तो कीमत भी Hyundai के मौजूदा SUV पोर्टफोलियो के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि, कीमत का अनुमान लगाने से पहले इंजन, वेरिएंट और फीचर्स की जानकारी सामने आना जरूरी है।

कब लॉन्च होगी Hyundai BAYON?

Hyundai ने अभी BAYON की सटीक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे अक्टूबर या फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च किए जाने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जब तक Hyundai Motor India आधिकारिक तारीख नहीं बताती, इसे संभावित लॉन्च टाइमलाइन के तौर पर ही देखना चाहिए। कंपनी ने संकेत दिया है कि BAYON से जुड़ी और जानकारी आने वाले हफ्तों में सामने आ सकती है।

Hyundai की SUV रणनीति में BAYON क्यों महत्वपूर्ण है?

Hyundai के भारतीय पोर्टफोलियो में पहले से Venue, Creta, Alcazar, Tucson और अन्य SUV मौजूद हैं। ऐसे में BAYON कंपनी के SUV लाइनअप में एक और विकल्प जोड़ सकती है। इसकी वास्तविक बाजार स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी इसे किस कीमत, इंजन, फीचर्स और डायमेंशन के साथ पेश करती है। फिलहाल Hyundai ने डिजाइन को लेकर तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन कीमत और पावरट्रेन जैसे सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अभी बाकी हैं।