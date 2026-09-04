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Last Updated : Friday, 4 September 2026 (17:21 IST)

Kia Sorento की एंट्री से बदलेगा SUV बाजार, Fortuner से होगी सीधी टक्कर, जानें क्या मिलेगा खास

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Updated: Fri, 4 Sep 2026 (17:21 IST)
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किआ ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम SUV Kia Sorento को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹27.99 लाख रखी गई है। कंपनी इस SUV को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में स्थानीय स्तर पर असेंबल कर रही है। Kia Sorento को भारत में 6-सीटर और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में पेश किया गया है।
 

हाइब्रिड और डीजल इंजन का विकल्प

Kia Sorento में भारतीय ग्राहकों को दो पावरट्रेन विकल्प मिलेंगे। इसमें पहला 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, जबकि दूसरा 2.2-लीटर डीजल इंजन है। दोनों इंजन विकल्पों के साथ ग्राहक फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का विकल्प चुन सकते हैं।
 
हाइब्रिड सेटअप में पेट्रोल इंजन 180 bhp की पावर और 265 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर 65 bhp और 264 Nm का टॉर्क देती है। यह सिस्टम 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है। वहीं, 2.2-लीटर डीजल इंजन 193 bhp की पावर और 442 Nm का टॉर्क देता है। इसे 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।
 

दमदार और प्रीमियम डिजाइन

 
Kia Sorento को कंपनी की लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज के अनुसार तैयार किया गया है। इसके फ्रंट में Kia की पहचान वाली बड़ी Tiger Nose ग्रिल दी गई है। ग्रिल पर क्रोम सराउंड और हनीकॉम्ब पैटर्न मिलता है। SUV में वर्टिकली अरेंज्ड LED हेडलैंप दिए गए हैं, जिनके साथ Y-शेप LED DRLs मिलते हैं। फ्रंट बंपर में बड़े एयर इनटेक, LED फॉग लैंप और सिल्वर फिनिश वाला स्किड-प्लेट जैसा एलिमेंट दिया गया है।
 
साइड प्रोफाइल में SUV को लंबा और सीधा सिल्हूट दिया गया है। इसमें 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, व्हील आर्च पर ब्लैक क्लैडिंग, रूफ रेल्स और क्रोम विंडो सराउंड मिलते हैं।
 
पीछे की तरफ L-शेप LED टेल-लैंप दिए गए हैं, जो SUV के साइड हिस्से तक फैले हुए हैं। टेलगेट के बीच में Kia की ब्रांडिंग है, जबकि नीचे डुअल एग्जॉस्ट आउटलेट और सिल्वर फिनिश वाला स्किड-प्लेट एलिमेंट दिया गया है।
 

इंटीरियर में मिलेंगी प्रीमियम सुविधाएं

 
Sorento के केबिन को ग्रे-ब्लैक और बेज-ब्लैक कलर थीम में पेश किया गया है। डैशबोर्ड पर दो बड़े 12.3-इंच डिस्प्ले दिए गए हैं। इनमें से एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरा इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए है। किआ ने इंटरफेस को पर्सनलाइज करने के लिए Marvel, Disney और Pixar आधारित 9 डिस्प्ले थीम भी दिए हैं।
 
क्लाइमेट कंट्रोल के लिए अलग 5-इंच स्क्रीन नहीं दी गई है। इसके बजाय इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे टच-सेंसिटिव पैनल दिया गया है, जिसमें रोटरी कंट्रोल और क्लाइमेट व मीडिया के बीच स्विच करने की सुविधा मिलती है।
 

6 और 7 सीट का विकल्प

 
Kia Sorento को ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से 6 या 7 सीट के साथ चुन सकेंगे। 6-सीटर मॉडल में दूसरी रो में कैप्टन सीट्स दी गई हैं, जबकि 7-सीटर वर्जन में बेंच सीट मिलती है। फ्रंट सीटों में 10-वे पावर एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन और लंबर सपोर्ट दिया गया है। को-ड्राइवर सीट में 'बॉस मोड' मिलता है, जिससे पीछे बैठे यात्रियों के लिए ज्यादा लेगरूम बनाया जा सकता है। दूसरी रो की सीटों को इलेक्ट्रिकली फोल्ड किया जा सकता है। 6-सीटर मॉडल में दूसरी रो की कैप्टन सीटों के लिए वेंटिलेशन की सुविधा भी मिलती है।
 
फीचर्स की लंबी लिस्ट
 

Kia Sorento में कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। इनमें:

 
  • 12-स्पीकर Bose ऑडियो सिस्टम
  • पैनोरमिक सनरूफ
  • हेड-अप डिस्प्ले
  • पावर्ड टेलगेट
  • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग
  • डिजिटल इनसाइड रियर-व्यू मिरर
  • फ्रंट और रियर डैशकैम
  • ऑटोमेटेड पार्किंग असिस्टेंस
  • Level 2+ ADAS
 
शामिल हैं।
 
कंपनी ने Sorento में रियल-टाइम जनरेटिव AI फंक्शन भी पेश किया है। Kia का दावा है कि यह फीचर वैश्विक स्तर पर इस मॉडल में पहली बार दिया गया है।
 

चार ड्राइविंग मोड और AWD के लिए Terrain Mode

 
SUV में Normal, Eco, Sport और Smart चार ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। AWD वेरिएंट में Snow, Sand और Mud जैसे अतिरिक्त टेरेन मोड भी मिलते हैं।
 
सेफ्टी के लिहाज से Sorento में 10 एयरबैग, डिजिटल इनसाइड रियर-व्यू मिरर, ऑटोमेटेड पार्किंग असिस्टेंस, फ्रंट-रियर डैशकैम और Level 2+ ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
 
Kia Sorento: एक नजर में
 

शुरुआती कीमत: ₹27.99 लाख (एक्स-शोरूम)

  • सीटिंग: 6-सीटर/7-सीटर
  • इंजन: 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और 2.2-लीटर डीजल
  • ड्राइव: FWD/AWD
  • हाइब्रिड पावर: 180 bhp + इलेक्ट्रिक मोटर
  • डीजल पावर: 193 bhp
  • हाइब्रिड गियरबॉक्स: 6-स्पीड ऑटोमैटिक
  • डीजल गियरबॉक्स: 8-स्पीड DCT
  • सेफ्टी: 10 एयरबैग और Level 2+ ADAS
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