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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :इस्लामाबाद , Friday, 4 September 2026 (17:19 IST)

बलूचिस्तान में BLA का कहर, पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों के मारे जाने का दावा

Pakistan Army
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (17:19 IST)
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पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ दो हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। संगठन के मुताबिक, इन हमलों में कुल 25 सैन्यकर्मी मारे गए और तीन सैन्य वाहन नष्ट किए गए। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
 

जियारत क्रॉस पर सैन्य काफिले को बनाया निशाना

 
BLA के प्रवक्ता के हवाले से बताया गया है कि उसके लड़ाकों ने जियारत क्रॉस के पास पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर हमला किया। संगठन का दावा है कि इस हमले में दो सैन्य वाहन नष्ट कर दिए गए, जिनमें एक सैन्य ट्रक भी शामिल था। BLA के अनुसार, शुरुआती तौर पर हमले में 18 सैन्यकर्मियों के मारे जाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई।
 
संगठन ने दावा किया कि हमले के दौरान सैन्य वाहनों में आग लगा दी गई और मारे गए जवानों के हथियार भी कब्जे में लिए गए।

हमले का वीडियो ट्रेलर जारी

 
BLA ने अपने आधिकारिक मीडिया चैनल Hakkal के जरिए जियारत क्रॉस हमले का करीब 1 मिनट 11 सेकंड का वीडियो ट्रेलर भी जारी किया है। संगठन का कहना है कि इसमें हमले से जुड़े दृश्य दिखाए गए हैं।
 
वीडियो में कथित तौर पर हथियारबंद लड़ाके जलते हुए पाकिस्तानी सैन्य वाहनों के पास दिखाई दे रहे हैं। घटनास्थल पर शव और हथियार भी नजर आने का दावा किया गया है। BLA ने कहा है कि हमले का पूरा वीडियो बाद में जारी किया जाएगा।
 

सुराब के हजीका इलाके में दूसरा हमला

BLA ने बलूचिस्तान के सुराब जिले के हजीका इलाके में एक अलग हमले का भी दावा किया है। संगठन के मुताबिक, उसके Special Tactical Operations Squad (STOS) ने विस्फोटकों से लदे वाहन को रिमोट के जरिए विस्फोट कर पाकिस्तानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया। BLA का दावा है कि इस हमले में 7 सैन्यकर्मी मारे गए और सैन्य वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया।
 

बलूचिस्तान में लगातार बढ़ रहा संघर्ष

 
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और बलोच अलगाववादी संगठनों के बीच लंबे समय से संघर्ष जारी है। BLA समेत कई बलोच समूह पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं। हाल के वर्षों में इन संगठनों ने पाकिस्तानी सेना, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और अन्य सरकारी ठिकानों को निशाना बनाकर हमले तेज किए हैं। जियारत क्रॉस और सुराब में हुए ताजा हमले भी इसी जारी विद्रोह की कड़ी माने जा रहे हैं।
 
हालांकि, 25 सैन्यकर्मियों की मौत समेत BLA के सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने जियारत क्रॉस और सुराब हमलों को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
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