vivo x500 Series Launch : 200MP कैमरा, 7,800mAh बैटरी और 5,000 निट्स ब्राइटनेस, जानें कीमत और ऑफर्स

Vivo ने अपनी प्रीमियम X सीरीज के तहत तीन नए स्मार्टफोन Vivo X500 Pro Max, Vivo X500 Pro और Vivo X500 लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी की नई फ्लैगशिप सीरीज पिछले साल की X300 सीरीज की जगह लेगी। इन स्मार्टफोन में ZEISS के साथ मिलकर तैयार किए गए कैमरा सिस्टम और OriginOS 7 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है।

कंपनी ने इन स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में पेश किया है। Vivo के मुताबिक, इनका निर्माण ग्रेटर नोएडा स्थित कंपनी की फैक्ट्री में किया जाएगा। नई सीरीज में मोशन फोटोग्राफी, सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग और बड़ी बैटरी पर खास ध्यान दिया गया है।

सीरीज के सबसे प्रीमियम मॉडल Vivo X500 Pro Max में 200MP ZEISS APO टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। यह फोन 4K रेजोल्यूशन में 240fps स्लो-मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। वहीं, Vivo X500 Pro में 6.36 इंच का कॉम्पैक्ट डिस्प्ले और स्टैंडर्ड Vivo X500 में 6.59 इंच की स्क्रीन मिलती है। तीनों स्मार्टफोन में OriginOS 7 दिया गया है। इसके अलावा, ये फोन बाहरी ZEISS टेलीफोटो एक्सटेंडर एक्सेसरीज को भी सपोर्ट करते हैं।

Vivo X500 Series की भारत में कीमत

Vivo X500 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होंगे। कंपनी ने इनके साथ एक खास फोटोग्राफी किट भी पेश की है। Vivo X500 Pro Max दो कलर ऑप्शन Apex Orange और Eternal Black में उपलब्ध होगा। Vivo X500 Pro भी इन्हीं दो रंगों में आएगा। वहीं, Vivo X500 को Titanium Black और Ember Red कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

Vivo X500 Pro Max Photography Kit

कंपनी ने Vivo X500 Pro Max के साथ एक खास फोटोग्राफी किट भी पेश की है। इसकी कीमत ₹2,29,999 रखी गई है। इस किट में 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाला फोन, 400mm इक्विवेलेंट ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, 200mm इक्विवेलेंट ZEISS Telephoto Extender Gen 2 और एक शोल्डर स्ट्रैप शामिल है।

कब से शुरू होगी बिक्री?

Vivo X500 सीरीज की प्री-बुकिंग 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक की जा सकेगी। फोन की ओपन सेल 3 दिसंबर से शुरू होगी। ग्राहक इन स्मार्टफोन को Flipkart, Amazon, Vivo India के ई-स्टोर और प्रमुख ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीद सकेंगे।

Vivo X500 Series पर लॉन्च ऑफर्स

कंपनी ने नई स्मार्टफोन सीरीज के साथ कई बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और अन्य ऑफर्स भी पेश किए हैं।

1. बैंक डिस्काउंट और EMI ऑफर

ग्राहक Vivo X500 पर 24 महीने की नो-कॉस्ट EMI का विकल्प चुन सकते हैं। इसकी शुरुआत ₹5,000 प्रति महीने से होगी और इसके लिए डाउन पेमेंट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, पात्र बैंक कार्ड और रिटेल स्टोर पर UPI ट्रांजैक्शन के जरिए 10% तक का इंस्टेंट कैशबैक या डिस्काउंट मिल सकता है। इस ऑफर में SBI, HDFC Bank, DBS, IDFC First Bank, Kotak Mahindra Bank और Yes Bank शामिल हैं।

2. एक्सचेंज बोनस

पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करने वाले ग्राहकों को 10% का अपग्रेड और एक्सचेंज बोनस दिया जाएगा। यह ऑफलाइन स्टोर पर 15 दिसंबर 2026 तक वैध रहेगा। हालांकि, इस ऑफर को EMI या कैशबैक ऑफर के साथ एक साथ नहीं लिया जा सकेगा।

3. स्क्रीन प्रोटेक्शन और सब्सक्रिप्शन ऑफर

ऑफलाइन स्टोर से फोन खरीदने वाले ग्राहकों को V-Shield स्क्रीन डैमेज प्रोटेक्शन और एक्सटेंडेड वारंटी प्लान पर 40% तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा, सभी ग्राहकों को तीन महीने का Google AI Pro सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा। इसमें 5TB क्लाउड स्टोरेज शामिल है। ग्राहकों को 399 रुपये के Jio रिचार्ज के साथ 12 महीने का Canva Pro सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त मिलेगा।

4. स्मार्टवॉच पर छूट

Vivo X500 सीरीज का कोई भी स्मार्टफोन खरीदने पर Vivo WATCH GT 2 पर ₹1,500 की छूट मिलेगी। ऑफलाइन स्टोर पर स्मार्टवॉच के लिए EMI की शुरुआत ₹1,875 प्रति महीने से होगी, जबकि ऑनलाइन खरीदारी पर EMI ₹2,499 प्रति महीने से शुरू होगी। ऑफलाइन ऑफर 9 दिसंबर तक वैध रहेगा। कंपनी के मुताबिक, ज्यादातर लॉन्च ऑफर्स 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेंगे।

Vivo X500 Pro Max, X500 Pro और X500 के फीचर्स

डिस्प्ले और प्रोसेसर

Vivo X500 Pro Max में 6.85 इंच का LTPO डिस्प्ले दिया गया है। इसकी लोकल पीक ब्राइटनेस 5,000 निट्स तक है। Vivo X500 Pro में 6.36 इंच का कॉम्पैक्ट LTPO ZEISS Master Color Display मिलता है। यह 144Hz तक के अडेप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। वहीं, Vivo X500 में 6.59 इंच की स्क्रीन दी गई है।

प्रोसेसर की बात करें तो Vivo X500 Pro Max और X500 Pro में MediaTek Dimensity 9600 Pro चिपसेट दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में बेहतर कूलिंग सिस्टम भी मिलता है। वहीं, स्टैंडर्ड Vivo X500 में MediaTek Dimensity 9600M प्रोसेसर दिया गया है।

कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग

Vivo X500 Pro Max और X500 Pro में 50MP ZEISS TrueDynamic मेन कैमरा दिया गया है। इसमें Vivo और Sony के सहयोग से तैयार LYTIA L910 सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह कैमरा सिंगल एक्सपोजर में 17 EV तक का डायनामिक रेंज सपोर्ट करता है। दोनों फोन में 4K 240fps सिनेमैटिक स्लो-मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी मिलती है। इन स्मार्टफोन में 2.39:1 वाइडस्क्रीन रेशियो के साथ 4K सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा, ZEISS Golden Hour Portrait Video और टेलीफोटो AF ट्रैकिंग वीडियो जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

टेलीफोटो AF ट्रैकिंग वीडियो और स्नैपशॉट फीचर 60fps तक की दर से फोकस को रिफ्रेश कर सकता है। वीडियो शूटिंग के लिए Movie Workshop टूल्स में Auto Framing और 360 डिग्री स्टेबलाइज्ड Vortex Shot जैसे फीचर्स शामिल हैं।

Vivo X500 Pro Max में 200MP टेलीफोटो कैमरा

Vivo X500 Pro Max में 200MP ZEISS APO टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। इसमें 1/1.4 इंच का Ultra Sensing HP0 सेंसर मिलता है। फोन में CIPA 7.0 स्टेबलाइजेशन, 30x Long-Range Motion Snapshot और डबल टैप के जरिए सब्जेक्ट को लॉक करके ट्रैक करने का फीचर दिया गया है। वहीं, Vivo X500 Pro में 64MP ZEISS APO टेलीफोटो कैमरा मिलता है। इसमें Sony LYTIA 610 सेंसर दिया गया है। यह फोन 20x Long-Range Motion Snapshot को सपोर्ट करता है।

Vivo X500 का कैमरा

स्टैंडर्ड Vivo X500 में 50MP ZEISS Pro-Level Ultra-Sensing मेन कैमरा दिया गया है। इसमें Sony LYTIA 828 सेंसर और Hybrid Frame-HDR टेक्नोलॉजी मिलती है। फोन में 64MP ZEISS APO टेलीफोटो कैमरा भी दिया गया है। दोनों कैमरों से 4K 120fps स्लो-मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसके अलावा, फोन में AI Creative Camera, AI Agent Camera और Creative Studio मोड्स मिलते हैं। इनमें Dual-View और Inception Video जैसे फीचर्स शामिल हैं। तीनों स्मार्टफोन 200mm और 400mm ZEISS टेलीफोटो एक्सटेंडर को सपोर्ट करते हैं। 400mm एक्सटेंडर 4.7x मैग्निफिकेशन देता है और यह Vivo X500 Pro Max के साथ कम्पैटिबल है।

बैटरी और चार्जिंग

Vivo X500 Pro Max में 7,800mAh की बैटरी दी गई है। वहीं, Vivo X500 Pro में 6,510mAh की बैटरी मिलती है। दोनों फोन 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड Vivo X500 में 7,500mAh की बैटरी दी गई है।

OriginOS 7 और सॉफ्टवेयर अपडेट

Vivo X500 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन OriginOS 7 पर काम करते हैं। इसमें Origin Smooth Engine, Origin Workbench मल्टीटास्किंग, AI Cross-App Drag, Capture to Note और AI Recorder जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, फोन में Quick Share और Vivo Office Kit की सुविधा भी दी गई है। कंपनी ने इस सीरीज के लिए पांच साल तक OS अपग्रेड और सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

Vivo X500 Pro Max और X500 Pro में Tideline Design दिया गया है, जो समुद्र के किनारे की लहरों से प्रेरित है। इन दोनों स्मार्टफोन में Cold-Sculpted Glass फिनिश मिलती है। वहीं, स्टैंडर्ड Vivo X500 में फ्लोटिंग डिजाइन से प्रेरित कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसमें सीमलेस ग्लास फिनिश मिलती है। नई X500 सीरीज के साथ Vivo ने प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, बैटरी और सॉफ्टवेयर के अनुभव को बेहतर बनाने पर फोकस किया है।