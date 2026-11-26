Electric Scooters : VinFast के सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर आई बड़ी खबर, Evo-Kyo-Kinet लेकर क्या हुआ खुलासा
वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रेंज का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। कंपनी 2027 की पहली छमाही में भारत में कम से कम तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बना रही है।
इन स्कूटरों को अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों और बजट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। कंपनी 2027 की शुरुआत में मास-मार्केट सेगमेंट के साथ भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में कदम रखेगी।
Evo, Kyo और Kinet नाम से आएंगे तीन स्कूटर
ALSO READ: Electric Scooter : महंगे पेट्रोल से मिलेगा छुटकारा, बाजार में आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 3kWh बैटरी और USB पोर्ट
विनफास्ट भारत के लिए अपने Evo, Kyo और Kinet मॉडल पर आधारित तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर विकसित कर रही है। कंपनी की योजना अलग-अलग सेगमेंट और उपयोग के हिसाब से ग्राहकों को विकल्प उपलब्ध कराने की है।
- Evo: यह कंपनी का किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा, जिसे मास-मार्केट ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।
- Kyo: इसे फैमिली स्कूटर के तौर पर पेश किया जाएगा। इसमें परिवार की जरूरतों और रोजाना इस्तेमाल को प्राथमिकता मिलेगी।
- Kinet: यह कंपनी का प्रीमियम और स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। इसमें बेहतर परफॉर्मेंस और आकर्षक डिजाइन पर फोकस किया जाएगा।
भारतीय ग्राहकों के हिसाब से होंगे बदलाव
विनफास्ट अपने इन तीनों स्कूटरों को भारतीय ग्राहकों की पसंद और बाजार की जरूरतों के मुताबिक तैयार कर रही है। हालांकि, ये मॉडल फिलहाल वियतनाम में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन भारत में लॉन्च होने वाले स्कूटरों में कई अहम बदलाव किए जाएंगे।
भारत के लिए तैयार किए जा रहे मॉडल्स में नया चेसिस, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, बेहतर फुटबोर्ड स्पेस और अधिक स्टोरेज क्षमता मिलेगी। कंपनी का उद्देश्य भारतीय सड़कों और रोजाना इस्तेमाल की जरूरतों के हिसाब से स्कूटरों को बेहतर बनाना है।
विनफास्ट इंडिया के टू-व्हीलर कारोबार के सीईओ अनुराग सक्सेना ने बताया कि भारत के लिए इन मॉडलों को बिल्कुल नए सिरे से विकसित किया जाएगा। इनमें पूरी तरह नया फ्रेम इस्तेमाल होगा। हालांकि, वियतनाम के मॉडल्स की तरह ही इनकी क्वालिटी, टच एंड फील और राइड एक्सपीरियंस को बरकरार रखा जाएगा।
लॉन्च के करीब सामने आएगी कीमत और स्पेसिफिकेशन
कंपनी ने अभी तक भारत में लॉन्च होने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमत और फाइनल स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है। इनकी कीमत और अन्य तकनीकी जानकारियां 2027 की शुरुआत में लॉन्च के करीब घोषित की जाएंगी।
विनफास्ट भारत में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो के लिए कई तरह के चार्जिंग विकल्प भी उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन स्कूटरों में कौन-कौन से चार्जिंग विकल्प दिए जाएंगे।
कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, विनफास्ट कीमतों की प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के बजाय ग्राहकों को बेहतर वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट उपलब्ध कराने पर ध्यान देगी।
35 शहरों में 55 से ज्यादा डीलर नियुक्त
विनफास्ट भारत में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कारोबार के लिए डीलर नेटवर्क तैयार करने में भी जुटी है। कंपनी अब तक देश के 35 शहरों में 55 से ज्यादा डीलर नियुक्त कर चुकी है। इस नेटवर्क के जरिए कंपनी देश के अलग-अलग हिस्सों में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री और पहुंच बढ़ाने की तैयारी कर रही है।