Electric Scooters : VinFast के सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर आई बड़ी खबर, Evo-Kyo-Kinet लेकर क्या हुआ खुलासा

इन स्कूटरों को अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों और बजट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। कंपनी 2027 की शुरुआत में मास-मार्केट सेगमेंट के साथ भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में कदम रखेगी।

Evo, Kyo और Kinet नाम से आएंगे तीन स्कूटर

- Evo: यह कंपनी का किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा, जिसे मास-मार्केट ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

- Kyo: इसे फैमिली स्कूटर के तौर पर पेश किया जाएगा। इसमें परिवार की जरूरतों और रोजाना इस्तेमाल को प्राथमिकता मिलेगी।

भारतीय ग्राहकों के हिसाब से होंगे बदलाव

विनफास्ट अपने इन तीनों स्कूटरों को भारतीय ग्राहकों की पसंद और बाजार की जरूरतों के मुताबिक तैयार कर रही है। हालांकि, ये मॉडल फिलहाल वियतनाम में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन भारत में लॉन्च होने वाले स्कूटरों में कई अहम बदलाव किए जाएंगे।

भारत के लिए तैयार किए जा रहे मॉडल्स में नया चेसिस, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, बेहतर फुटबोर्ड स्पेस और अधिक स्टोरेज क्षमता मिलेगी। कंपनी का उद्देश्य भारतीय सड़कों और रोजाना इस्तेमाल की जरूरतों के हिसाब से स्कूटरों को बेहतर बनाना है।

लॉन्च के करीब सामने आएगी कीमत और स्पेसिफिकेशन

कंपनी ने अभी तक भारत में लॉन्च होने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमत और फाइनल स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है। इनकी कीमत और अन्य तकनीकी जानकारियां 2027 की शुरुआत में लॉन्च के करीब घोषित की जाएंगी।

विनफास्ट भारत में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो के लिए कई तरह के चार्जिंग विकल्प भी उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन स्कूटरों में कौन-कौन से चार्जिंग विकल्प दिए जाएंगे।

35 शहरों में 55 से ज्यादा डीलर नियुक्त

विनफास्ट भारत में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कारोबार के लिए डीलर नेटवर्क तैयार करने में भी जुटी है। कंपनी अब तक देश के 35 शहरों में 55 से ज्यादा डीलर नियुक्त कर चुकी है। इस नेटवर्क के जरिए कंपनी देश के अलग-अलग हिस्सों में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री और पहुंच बढ़ाने की तैयारी कर रही है।