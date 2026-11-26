अमित शाह पर खरगे का पलटवार, कहा- अंबेडकर फैशन नहीं, संविधान को धोखा देने वालों को सीधा करने की दवा

उन्होंने कहा कि अमित शाह पूछते हैं कि कितनी बार अंबेडकर-अंबेडकर बोलोगे और इसे एक फैशन बताते हैं। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब का नाम लेना कोई फैशन नहीं है, बल्कि संविधान विरोधी ताकतों को सीधा करने की दवा है। उन्होंने दोहराया कि जब तक संविधान को धोखा दिया जाता रहेगा, कांग्रेस 100 बार अंबेडकर का नाम लेती रहेगी।

अमित शाह कहते हैं: कितनी बार अंबेडकर-अंबेडकर बोलोगे? अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। अरे.. ये फैशन नहीं- तुम जैसे लोगों को सीधा करने की दवा है। इसलिए हम 100 बार अंबेडकर-अंबेडकर बोलेंगे.. तब तक बोलेंगे, जब तक तुम संविधान को धोखा देते रहोगे। : कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge लखनऊ, यूपी — Congress (@INCIndia) November 26, 2026

"राहुल गांधी और कांग्रेस की छाया से भी डरती है सरकार"

मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब कांग्रेस की छाया से भी डरने लगी है। पार्टी की आगामी रणनीति पर बात करते हुए खरगे ने कहा कि जब भी अवसर मिलेगा, कांग्रेस कार्यकर्ता मार्च करेंगे और जहां उन्हें पहुंचना था, वे वहां पहुंचकर रहेंगे।

इमरान मसूद के बहाने एकजुटता का संदेश

400 पार के नारे, अग्निवीर योजना और चुनाव पर घेराबंदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि पहले वे हर जगह 'अबकी बार 400 पार' की बात करते थे, लेकिन '400 पार' का जो अश्वमेध घोड़ा छोड़ा गया था, उसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ वालों ने ऐसा सबक सिखाया कि अब इस नारे की चर्चा बंद हो गई है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी के आरोप भी लगाए।

खरगे ने दावा किया कि भाजपा का 'डबल इंजन' फेल हो चुका है और अब कांग्रेस का इंजन काम करेगा। अग्निवीर योजना पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए अग्निवीरों को केवल दो साल का विस्तार (एक्सटेंशन) दिया गया है, जबकि इसे 10 साल का किया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के करीबी लोग मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा है।