अनंत स‍िंह की बेटी की शादी में 'पनीर' पर छिड़ी जंग, बुफे काउंटर बना अखाड़ा, गुलाब जामुन के लिए मची लूट! लाखों लोग पहुंचे

बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी की शादी का भव्य समारोह शाही कम और 'ओलंपिक के रनिंग ट्रैक' जैसा ज्यादा नजर आया। शादी की रस्मों से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि पंडाल में मेहमानों की इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी कि इंतजामों की धज्जियां उड़ गईं और डिनर काउंटर पर 'पहले आओ, पहले पाओ' का महासंग्राम छिड़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, आयोजन में 4 से 5 लाख मेहमानों के पहुंचने और 150 से अधिक व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही रात के खाने का ऐलान हुआ, पंडाल का नजारा किसी मेगा सेल से कम नहीं था। जिन लोगों ने दोपहर से ही भूखे रहकर शादी में आने की तैयारी की थी, उन्होंने सीधा बुफे काउंटर पर धावा बोल दिया। प्लेट उठाने से लेकर कड़ाही पनीर और नान तक पहुंचने के लिए मेहमानों के बीच जबरदस्त धक्का-मुक्की देखने को मिली। हालात ऐसे थे कि वेटरों के हाथ से पनीर की ट्रे जमीन पर उतरने से पहले ही हवा में खाली हो जा रही थी। इस शादी के वीड‍ियो सोशल मीड‍ि‍या में वायरल हो रहे हैं।: सबसे ज्यादा मारामारी चाट और मिठाई के स्टॉल पर दिखी। गुलाब जामुन की कड़ाही के पास ऐसी भीड़ जमा हुई कि सुरक्षाकर्मियों के भी पसीने छूट गए। कई मेहमान तो एक ही प्लेट में पूरी, पुलाव, चाउमीन और रसगुल्ले का 'महा-मिश्रण' बनाकर भीड़ से ऐसे बाहर निकलते दिखे, मानो कोई बड़ी जंग जीतकर लौटे हों। एक स्थानीय मेहमान ने हंसते हुए कहा, "दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने का मौका मिले न मिले, लेकिन तंदूरी रोटी का कोटा पूरा होना जरूरी है!"आयोजकों ने हजारों लोगों के खाने का इंतजाम किया था, लेकिन समर्थकों और बिन बुलाए बारातियों का सैलाब उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा निकला। भीड़ के आगे टेंट के पर्दे और बैरिकेडिंग भी बेबस नजर आए। देर रात तक पंडाल में "थोड़ा साइड दीजिए भाई" और "चम्मच इधर पास करना" की गूंज सुनाई देती रही। कुल मिलाकर, यह शाही शादी अपनी भव्यता के साथ-साथ मेहमानों की 'खाने के प्रति अटूट श्रद्धा' के लिए लंबे समय तक याद रखी जाएगी।समारोह स्थल और आसपास के इलाकों में करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वीवीआईपी काफिलों और बारात को भी पहुंचने में दिक्कत हुई, और कई लोग वाहन छोड़कर पैदल ही खेतों के रास्ते पहुंचे। घुड़दौड़ देखने के लिए भीड़ के बिजली के खंभों पर चढ़ जाने से सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हुईं।अनंत सिंह की बेटी की शादी तो संपन्न हो गई लेकिन इस खास समारोह में सबसे अधिक चर्चा में रहे। घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आज फाइनल होना है। बुधवार को शुरू हुई इस रेस को देखने इतनी भारी संख्या में लोग पहुंच गए कि आयोजन स्थल पर अव्यवस्था फैल गई। बड़ी संख्या में लोग 33 हजार वोल्ट के हाईटेंशन टावर पर चढ़ गए जिसके बाद सुरक्षा कारणों से रेस को बीच में ही रोकना पड़ा। अब आज रेस का फाइनल राउंड होगा जिसके चैंपियन को थार ईनाम दिया जाएगा। बुधवार को घुड़ दौड़ के बाद भीड़ एक साथ अनंत सिंह के घर की तरफ उमड़ी। इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति हो गयी थी जिसे संभालने में आयोजकों को भारी परेशानी हुई।विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी ने बुधवार को अपने दूल्हे ऋषिकेश को जयमाल पहनाई। इसी के साथ शिवांगी-ऋषिकेश एक-दूसरे के हो गए। बेटी की शादी के जरिए बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया। शादी में दामाद डिफेंडर से पहुंचे, हेलीकॉप्टर से गेस्ट आए तो अनंत सिंह खुद भी अलग अंदाज में नजर आए। इस रॉयल वेडिंग को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। शादी में भोजपुरी सिंगर-एक्टर पवन सिंह की परफॉर्मेंस भी देखने को मिली।