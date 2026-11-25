403 सीटों पर लिस्ट जारी कर दे सपा, हमें कुछ नहीं चाहिए: इमरान मसूद का तीखा पलटवार

हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि एस.पी. सिंह पटेल राहुल गांधी की वजह से सांसद हैं, वो ये न भूलें वरना एसपी सिंह पटेल जैसे कई लोग 2019 में भी चुनाव लड़े थे। ये 2019 के बाद राहुल गांधी का चमत्कार है कि आप सांसद हैं। सपा के लिस्ट जारी करने पर उन्होंने कहा कि वो सारी लिस्ट जारी कर दें, क्या फर्क पड़ता है... वो 403 पर जारी कर दें। उनसे (26 सीटें) मांग कौन रहा है। वो गलत फहमी में हैं कि हम उनसे कुछ मांग रहे हैं। हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। गठबंधन में सहयोग होता है।

क्या बोले राजेंद्र पाल गौतम?

कांग्रेस-सपा गठबंधन पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि 26 सीट की तो कोई बात ही नहीं है बात हमारी 403 सीट पर जो चल रही है उस पर बातचीत फाइनल हो जाएगी तब हम सबको सूचित करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पार्टी के नेतृत्व को जिम्मेदार व्यवहार औऱ बयान रखना चाहिए। यही सबके हित में है और देश भी यही चाहती है।

समाजवादी पार्टी की पांच उम्मीदवारों की पहली सूची पर उन्होंने कहा कि सीटों की घोषणा तो कभी भी की जा सकती है लेकिन अभी उससे बचना चाहिए। अभी बातचीत का दौर जारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ सही हो जाएगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी अपनी जगह सही है क्योंकि वो वहां के सांसद हैं। लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक सम्मानजनक निर्णय पर पहुंचेगा।

सियासी घमासान पर क्या बोली भाजपा?

वरिष्‍ठ भाजपा नेता और यूपी के उपमुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के साथ सीट-बंटवारे की बातचीत के बीच SP द्वारा पांच उम्मीदवारों की घोषणा पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो चाहे 5 सीटों पर घोषणा कर दे या 403 लेकिन सपा को हारना है और भाजपा को जीतना है।

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भिखारी वाले बयान पर कहा कि जब सत्ता के लिए अभी से लड़ रहे हैं तो कल को कल को ये क्या करेंगे? इनको जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। सच्चाई यही है कि दोनों पार्टियां सत्ता के लिए एक-दूसरे से लड़ रही हैं। जनता देख सकती है कि उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है और लोगों की सेवा करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है।