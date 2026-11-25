सोना चांदी में भारी गिरावट, अब तक 32 फीसदी सस्ता हुआ सोना, जानिए क्या करें?

वायदा बाजार (MCX) पर दोपहर 2:20 बजे चांदी 2,627 रुपए की गिरावट के साथ 1,42,811 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती दिखी। यह स्तर पिछले 13 महीनों में चांदी का सबसे निचला भाव बताया जा रहा है। इसी समय 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव भी 1,452 रुपए घटकर 1,20,877 रुपए पर पहुंच गया।

Bullion.co.in पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 6:20 बजे भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,22,860 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं, 22 कैरेट सोना 1,12,622 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। इसी समय चांदी का भाव 1,45,870 रुपये प्रति किलोग्राम बताया गया। जबकि 925 स्टर्लिंग सिल्वर की कीमत 1,34,930 रुपये प्रति किलोग्राम रही।

क्या खरीदारी का सही वक्त आ रहा है?

कमोडिटी बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा के मुताबिक, सोना और चांदी फिलहाल 2026 के सबसे निचले स्तरों के आसपास हैं। उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है और बाजार इस संभावित बढ़ोतरी को पहले ही कीमतों में समाहित कर चुका है। ऐसे में 5 दिसंबर से बाजार में फिर से रिकवरी या तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।

बागौरा के अनुसार, चांदी में 1,35,000 से 1,39,000 रुपए प्रति किलो के दायरे में खरीदारी के अवसर बन सकते हैं, जबकि 24 कैरेट सोने में 1,15,000 से 1,19,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर निवेश पर विचार किया जा सकता है। उनका अनुमान है कि 4 दिसंबर के बाद चांदी उछलकर 1,70,000 से 1,75,000 रुपए प्रति किलो और सोना 1,30,000 से 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच सकता है।

नोट: बाजार में कीमतें और अनुमान समय व परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। किसी भी निवेश या खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।