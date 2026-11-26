झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में बड़ा दांव: SIR की समय-सीमा बढ़ाने और CEC को हटाने का प्रस्ताव पास

झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बुधवार को सियासी हलचल के बीच विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सत्ताधारी गठबंधन का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव में जहां SIR की समय-सीमा बढ़ाने और प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की गई, वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का प्रस्ताव भी शामिल रहा।

सदन में इस विषय पर लंबी बहस हुई और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में प्रस्ताव रखते हु्ए कहा कि SIR की समय-सीमा बढ़ाई जाए और पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल पद से हटाने का प्रस्ताव भी रखा।

विधानसभा अध्यक्ष ने इसे ध्वनिमत से स्वीकृत घोषित किया और संख्याबल के आधार पर सदन की मुहर लगी। भारी हंगामे और टोका-टोकी के बावजूद यह अहम पहलू रहा कि विपक्षी विधायक कार्यवाही के अंत तक सदन में मौजूद रहे। टोका-टोकी और हो-हंगामे के बीच अच्छी बात यह रही कि सदन में अंतिम समय तक विपक्ष के विधायक टिके रहे।

सदन में झारखंड सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य सरकार SIR प्रक्रिया के विरोध में नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम को लेकर गंभीर चिंता में है। वहां SIR के दौरान 90 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। अपीलों की सुनवाई के लिए बने ट्रिब्यूनलों के पास 38 लाख से ज्यादा आवेदन पहुंचे, जिनमें से अधिकांश पर सुनवाई ही नहीं हो सकी।