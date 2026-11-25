तमिलनाडु में 'कार्तिगई दीपम' पर मचा घमासान! पवित्र स्तंभ पर दीप न जलाने से भड़का गुस्सा, BJP का बड़ा आरोप

तमिलनाडु के प्रसिद्ध पर्व 'कार्तिगई दीपम' के अवसर पर मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्वलन को लेकर बड़ा राजनीतिक और धार्मिक विवाद खड़ा हो गया है। परंपरा के तहत उच्छिपिल्लैयार मंदिर के दीप मंडप में तो महादीप जलाया गया, लेकिन पहाड़ी की चोटी पर स्थित 'दीपथून' पत्थर के स्तंभ पर दीप नहीं जलाया गया। इस फैसले का हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध किया। भाजपा ने विजय सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

क्या है कार्तिगई दीपम पर्व?

सड़क पर प्रदर्शन

दीपथून स्तंभ पर दीप न जलाए जाने से नाराज विश्व हिंदू परिषद (VHP), हिंदू फ्रंट और अन्य संगठनों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित स्थान पर ही दीप जलाना चाहिए था। रामनाथपुरम में हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप सड़क जाम कर दी, जिसके बाद सुरक्षा में तैनात केनिकराई पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि पहाड़ी पर सिकंदर बदूशाह दरगाह की निकटता और कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता के कारण यह स्थान लंबे समय से विवादों में रहा है।

BJP ने मुख्यमंत्री विजय की सरकार पर बोला तीखा हमला

इस मुद्दे पर भाजपा ने TVK के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री विजय की सरकार को आड़े हाथों लिया है। BJP के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के जरिए राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "तमिलनाडु सरकार के अधीन काम करने वाले मदुरै के जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्देशों के विपरीत जाकर दीपथून पत्थर के स्तंभ के बजाय उच्छिपिल्लैयार मंडपम में कार्तिगई दीपम जलाया।"

You people have hurt devotes & defied SC Order to please some alliance partners & you yourself is Law Minister of a Govt which will fully defied SC Order . To please some friends you let down crores of devotees . । धर्मो रक्षति रक्षितह । — B L Santhosh (@blsanthosh) November 24, 2026

'गठबंधन सहयोगियों को खुश करने का आरोप'

BJP नेता ने मुख्यमंत्री विजय पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने कुछ राजनीतिक और गठबंधन सहयोगियों को खुश करने के लिए दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति नहीं दी, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि विजय सरकार को इस मामले में सभ्यतागत और कानूनी, दोनों स्तरों पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। संतोष ने यह भी सवाल उठाया कि जिस सरकार के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वही कथित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना कर रही है।