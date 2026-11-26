गुजरात के शिक्षित युवाओं के लिए सुनहरा अवसर: 27 नवंबर को मेगा भर्ती मेला, कई नामी कंपनियां देंगी नौकरी का ऑफर

भर्ती मेले का स्थान और समय

जिला रोजगार विनिमय कार्यालय, मेहसाणा द्वारा कल दिनांक 27 नवंबर को युवाओं के लिए विशेष रोजगार भर्ती मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला मेहसाणा जिले के गोजारिया स्थित शेठ श्री आर.वी. रावल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) में आयोजित होगा। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया सुबह 11:00 बजे से शुरू की जाएगी।

कौन ले सकेगा भाग और आयु सीमा

इस भर्ती मेले में कक्षा 8, 9, 10 और 12वीं पास उम्मीदवारों के अलावा ITI, डिप्लोमा और स्नातक (ग्रेजुएट) तक की पढ़ाई पूरी करने वाले युवा भाग ले सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है।

निजी कंपनियों में रोजगार का अवसर

स्थानीय युवाओं को एक ही स्थान पर निजी क्षेत्र में रोजगार का उपयुक्त मंच मिल सके, इस उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। इस भर्ती मेले में 4 निजी कंपनियां उपस्थित रहेंगी, जो उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और क्षमता के आधार पर मौके पर ही चयन कर नौकरी का ऑफर देंगी।

महत्वपूर्ण सूचना और विशेष नोट

भर्ती मेले में भाग लेने वाली कंपनियों में किस पद के लिए कितनी रिक्तियां हैं और वेतनमान क्या रहेगा, इस संबंध में विवरण फिलहाल घोषित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस भर्ती मेले में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई पद दर्ज नहीं होने के कारण दिव्यांग उम्मीदवारों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा।

साथ लाने वाले आवश्यक दस्तावेज

इस भर्ती मेले में साक्षात्कार (इंटरव्यू) देने आने वाले उम्मीदवारों को अपना अपडेटेड बायोडाटा (रिज्यूम) और सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रतियां (फोटोकॉपी/ज़ेरॉक्स) साथ रखनी होंगी। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए बता दें कि उन्हें अपने मूल (ओरिजिनल) दस्तावेज साथ लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।