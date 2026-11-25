गुजरात वैश्विक खेलों का हब बन रहा है - सीएम भूपेंद्र पटेल

वैश्विक खेलों का हब बन रहा है गुजरात

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विजन को सही मायनों में साकार करते हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। राज्य आगामी समय में 2029 के 'वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स' और 2030 के 'कॉमनवेल्थ गेम्स' की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है।

महिला सशक्तिकरण और ड्रग-फ्री इंडिया का संकल्प

पुलिस बल में खेलों के महत्व पर जोर देते हुए सीएम पटेल ने कहा कि खेल जवानों में मानसिक मजबूती, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और टीम भावना विकसित करते हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 251 महिला पुलिस कर्मियों की विशेष सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा कदम बताया। इसके साथ ही उन्होंने 'ड्रग-फ्री इंडिया' और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुलिस बल की प्रतिबद्धता दोहराई।

स्पर्धा के विजेता और राष्ट्रव्यापी भागीदारी

देश भर की 38 टीमों के लगभग 1,000 खिलाड़ियों ने इस खेल महोत्सव में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बैडमिंटन स्पर्धा में सीआरपीएफ (CRPF) ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि मिजोरम पुलिस की टीम रनर-अप रही। इसके अलावा, टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मणिपुर और उत्तर प्रदेश पुलिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया।