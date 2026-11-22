Ahmedabad News : अहमदाबाद पहुंचीं माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा, दर्शन के लिए उमड़े हजारों भक्त, CM भूपेंद्र पटेल ने लिया आशीर्वाद

गुजरात के अहमदाबाद शहर में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा के आगमन से भक्तों में भारी उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। सोला स्थित भागवत विद्यापीठ में अम्मा के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अम्मा के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल भक्तिमय बना रहा।

भागवत विद्यापीठ में भक्ति और आध्यात्मिकता का संगम

अहमदाबाद के भागवत विद्यापीठ में आयोजित इस सत्संग कार्यक्रम में भजन, ध्यान और आध्यात्मिक प्रवचन सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा के सानिध्य में समय बिताने और उनके विचारों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गुजरात के अलावा देश के अन्य राज्यों और विदेशों से भी भक्तों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अम्मा के चरणों में झुकाया शीश

इस विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। उन्होंने माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा के चरणों में नमन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अम्मा के सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित होना उनके लिए गौरव की बात है।

उन्होंने आगे कहा कि संतों और सत्पुरुषों की भक्ति शक्ति केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक कल्याण तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह परोपकार, मानव सेवा और समाज के उत्थान के लिए भी समर्पित होती है।

अम्मा का जीवन करुणा, सेवा और मानवता का प्रतीक

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अम्मा के जीवन और उनके सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अम्मा प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखती हैं। उनका संपूर्ण जीवन करुणा, सेवा और मानवता के मूल्यों को समर्पित रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अम्मा के मानव सेवा से जुड़े कार्यों की सराहना करते रहे हैं। अम्मा की सेवाभावी गतिविधियां समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणादायक हैं।

अमृतशक्ति अभियान से महिलाओं और युवाओं को मिल रही नई दिशा

मुख्यमंत्री ने अमृतशक्ति अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अभियान समाज में जागरूकता फैलाने के साथ-साथ युवा सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहित कर रहा है। महिलाओं और युवाओं को समाज सेवा एवं रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के प्रयास इस पहल की विशेषता हैं। ऐसे अभियानों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं।

भूकंप और बाढ़ के दौरान भी अम्मा ने की थी मानव सेवा

अम्मा के सेवा कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने गुजरात में आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उनके योगदान को भी याद किया। वर्ष 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अम्मा ने कच्छ के तीन गांवों के पुनर्निर्माण में सहयोग दिया था। इसके अलावा वर्ष 2006 में सूरत में आई बाढ़ के दौरान प्रभावित लोगों की मदद के लिए उन्होंने चिकित्सा टीम भेजकर राहत कार्यों में योगदान दिया था।

मुख्यमंत्री ने अम्मा की इस सेवाभावना को मानवता और परोपकार का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। इस तरह अहमदाबाद में आयोजित इस सत्संग कार्यक्रम में आध्यात्मिकता और भक्ति के साथ मानव सेवा एवं समाज कल्याण का संदेश भी देखने को मिला।