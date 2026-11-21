राजनीति की पिच पर युजवेन्द्र चहल, भाजपा में हुए शामिल, जिम्मेदारी भी मिली

क्रिकेट की दुनिया में अपनी चतुराई भरी लेग स्पिन से बल्लेबाजों को नचाने वाले भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने अब सियासी पिच पर कदम रख दिया है। शनिवार को चहल ने भाजपा (BJP) की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल होते ही उन्हें संगठनात्मक ढांचे में अहम स्थान दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के निर्देश पर ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने चहल को भाजपा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया है।

इस पुनर्गठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चहल के अलावा ओडिशा के प्रोफेसर अद्वैत चरण गड़नायक और उत्तर प्रदेश की अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा को भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। हाल ही में फर्स्ट-क्लास (रेड-बॉल) क्रिकेट को अलविदा कहने वाले चहल फिलहाल व्हाइट-बॉल क्रिकेट (वनडे, टी20 और आईपीएल) में सक्रिय हैं, लेकिन इसके साथ ही अब वे पार्टी के लिए संगठनात्मक स्तर पर भी काम करते नजर आएंगे।

कौन हैं युजवेंद्र चहल?

युजवेंद्र सिंह चहल भारत के सबसे सफल सीमित ओवरों के स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं, जिन्हें मैदान पर उनकी चतुर गेंदबाजी के कारण 'चतुर चहल' और 'यूजी' के नाम से जाना जाता है। चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा के जींद जिले में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता के.के. चहल पेशे से वकील हैं और माता सुनीता देवी गृहिणी हैं।

बहुत कम लोग जानते हैं कि चहल भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज (Chess) और क्रिकेट दोनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वे अंडर-12 नेशनल जूनियर चेस चैंपियन रह चुके हैं और 2003 के वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप में देश के लिए खेल चुके हैं। बाद में आर्थिक कारणों और रुचि के चलते उन्होंने क्रिकेट को अपना मुख्य करियर चुना।

वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के भी सदस्य रहे

जून 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले चहल ने भारत के लिए कई यादगार जीत दर्ज की हैं। वे टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में 6 विकेट (6/25) लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। आईपीएल में उनके नाम 200 से अधिक विकेट लेने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है और वे आरसीबी (RCB), राजस्थान रॉयल्स (RR) तथा पंजाब किंग्स (PBKS) जैसी प्रमुख फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं। वे 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के भी सदस्य रह चुके हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चूंकि चहल अभी भी सक्रिय रूप से आईपीएल और व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए उनके तत्काल चुनावी राजनीति में उतरने की संभावना कम है। यदि भविष्य में पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतारने पर विचार करती है, तो उनके गृह राज्य हरियाणा की किसी सुरक्षित सीट से उनके नाम पर मंथन हो सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि फिलहाल उनका फोकस संगठन के कार्यक्रमों में भागीदारी तक ही सीमित रहेगा।