यूक्रेन सहायता पर जर्मनी में बंटी हुई है राय

यूक्रेन को दी जा रही वित्तीय सहायता को लेकर जर्मनी में जनमत विभाजित नजर आ रहा है। पोलिंग संस्था यूगव के जर्मन साप्ताहिक अखबार वेल्ट अम जोनटाग के लिए किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, जर्मनी के लगभग आधे लोग यूक्रेन को दी जा रही सहायता को कम करने या पूरी तरह समाप्त करने के पक्ष में हैं।

सर्वेक्षण के मुताबिक 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यूक्रेन के लिए मौजूदा सहायता को घटाने या रोकने की इच्छा जताई। इनमें 25 प्रतिशत लोगों ने सहायता पूरी तरह समाप्त करने का समर्थन किया, जबकि 24 प्रतिशत ने इसे कम करने की वकालत की। इसके उलट 39 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहायता को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने या उसे बढ़ाने का समर्थन किया। इनमें 30 प्रतिशत लोग सहायता को मौजूदा स्तर पर रखने के पक्ष में हैं, जबकि 9 फीसदी लोगों ने कहा कि मदद बढ़ाई जानी चाहिए।

जर्मनी यूक्रेन को वित्तीय सहायता, हथियारों और मानवीय मदद के रूप में अरबों यूरो दे रहा है। हालांकि सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि इस मुद्दे पर देश के भीतर स्पष्ट मतभेद मौजूद हैं।

पार्टियों के आधार पर बंटी है राय

सर्वेक्षण के अनुसार यूक्रेन को समर्थन देने की सबसे अधिक इच्छा ग्रीन पार्टी के समर्थकों में दिखाई दी। पिछले चुनाव में ग्रीन पार्टी को वोट देने वाले आधे मतदाताओं ने सहायता को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने की बात कही, जबकि 32 प्रतिशत ने सहायता बढ़ाने का समर्थन किया।

इसके उलट धुर दक्षिणपंथी पार्टी आल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी एएफडी के समर्थकों में सहायता का विरोध सबसे ज्यादा देखा गया। एएफडी के 62 प्रतिशत समर्थकों ने यूक्रेन के लिए सहायता पूरी तरह बंद करने की बात कही, जबकि 27 प्रतिशत ने सहायता कम करने का समर्थन किया। एएफडी ने यूक्रेन को मदद का विरोध किया है और वह रूस के साथ संबंध सामान्य करने की समर्थक है।

सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि सत्तारूढ़ कंजरवेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स गठबंधन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और लेफ्ट पार्टी के मतदाताओं की राय इन दोनों ध्रुवों के बीच रही। आयु वर्ग के आधार पर देखें तो 18 से 29 वर्ष के युवाओं और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में यूक्रेन के प्रति अपेक्षाकृत ज्यादा समर्थन दिखाई दिया।

यूगव के सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि लगभग हर दूसरा जर्मन नागरिक चाहता है कि जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द बातचीत करें, भले ही उससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में कोई रियायत न दे।

यह सर्वेक्षण 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। यूगव ने 2,329 वयस्कों से ऑनलाइन बातचीत के आधार पर यह अध्ययन तैयार किया।

यूक्रेन को नए पैकेज का प्रस्ताव

यह सर्वेक्षण तब आया है जब यूरोपीय आयोग ने यूक्रेन के लिए 45 अरब यूरो के नए कर्ज का प्रस्ताव रखा है। आयोग के अनुसार यह राशि अगले साल के लिए अनुमानित 70 अरब यूरो के वित्तीय घाटे को भरने में मदद करेगी। यूक्रेन फरवरी 2022 में शुरू हुए रूसी आक्रमण के बाद से लगातार युद्ध में है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेय लाएन ने कहा कि यूक्रेन को यह कर्ज तभी चुकाना होगा जब रूस युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भुगतान करेगा। इस प्रस्ताव को अभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की मंजूरी मिलनी है और सभी देश इससे सहमत नहीं हैं। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो यह पिछले साल के अंत में मंजूर हुए 90 अरब यूरो के ऋण पैकेज के अतिरिक्त होगा। उस पैकेज का उद्देश्य 2026 और 2027 के दौरान यूक्रेन की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना था।

उर्सुला फॉन डेय लाएन ने कहा कि यूरोप एकजुट है और युद्ध तथा शांति दोनों परिस्थितियों में यूक्रेन का समर्थन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए यूक्रेन के अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को भी योगदान देना होगा।

यूरोपीय आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि नए कर्ज में से अधिकतम 25 अरब यूरो सैन्य सहायता पर और 20 अरब यूरो तक सामान्य बजटीय सहायता पर खर्च किए जा सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार इस ऋण की व्यवस्था के लिए यूरोपीय आयोग अंतरराष्ट्रीय बाजारों से यूरोपीय संघ की तरफ से उधार लेगा।