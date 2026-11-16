आदिवासी गौरव दिवस पर भव्य आयोजन, CM पटेल ने 3.5 करोड़ के अत्याधुनिक फायर टेंडर का किया लोकार्पण

गुजरात के छोटाउदेपुर में राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव दिवस 2026 का उत्सव अत्यंत उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उपस्थित रहकर आदिवासी संस्कृति और गौरव की सराहना की तथा पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व किया।

भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती और भव्य रोड शो

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जन्मजयंती के अवसर पर इस उत्सव का विशेष आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भगवान बिरसा मुंडा सर्किल से एसएन कॉलेज ग्राउंड तक आयोजित एक भव्य रोड शो का नेतृत्व किया और इसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित किया।

नागरिकों की सुरक्षा के लिए मिनी फायर टेंडर का लोकार्पण

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला खनिज फाउंडेशन के अनुदान से लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कुल छह अत्याधुनिक मिनी फायर टेंडर का लोकार्पण किया। ये वाहन छोटाउदेपुर जिले के नागरिकों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत और सक्षम बनाएंगे।

आदिवासियों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी

आदिवासी विकास विभाग द्वारा आयोजित एक विशेष प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री के कर-कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया। आगामी तीन दिनों तक आम जनता और आगंतुकों के लिए खुली रहने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया है, ताकि स्थानीय लोग सरकार की इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें।

प्रमुख महानुभावों और पदाधिकारियों की विशेष उपस्थिति

इस भव्य आयोजन और रोड शो के दौरान लोकसभा सांसद जशभाई राठवा, राज्यसभा सांसद डॉ. मुकेशभाई राठवा, विधायक राजेंद्रसिंह राठवा, जयंतीभाई राठवा, अभेसिंह तडवी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इसके अलावा आदिवासी विकास विभाग के सचिव आलोक कुमार पांडे, जिला कलेक्टर गार्गी जैन और जिला विकास अधिकारी ओंकारसिंह शिंदे सहित स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे।