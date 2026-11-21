पहाड़ों में आतंकियों को रसद पहुंचाने वाले OGW नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा भूमिगत मददगारों की तलाश तेज, किश्तवाड़ से पीर पंजाल तक आपूर्ति श्रृंखला खंगाल रहीं एजेंसियां, पाक घुसपैठिया भी पकड़ा

जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में सक्रिय विदेशी आतंकियों की घेराबंदी के साथ अब सुरक्षा एजेंसियों ने उनके मददगारों के नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। किश्तवाड़, उधमपुर, डोडा, कठुआ और पीर पंजाल के दुर्गम इलाकों में छिपे आतंकियों तक राशन और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने वाली आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। पुलिस का मानना है कि इस नेटवर्क को ध्वस्त करने से आतंकियों की पहाड़ों में लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता कमजोर होगी।

सूत्रों के अनुसार, आतंकियों की मदद करने वाले भूमिगत ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) की संख्या सीमित है। इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपूर्ति के वास्तविक इस्तेमाल की जानकारी होती है, जबकि सामान ढोने वाले कई लोग अनजान रहते हैं। उन्हें बताया जाता है कि राशन सरकारी डिपो और दुकानों तक पहुंचाना है। सामान निर्धारित स्थानों पर छोड़ दिया जाता है, जहां से आतंकी उसे उठा लेते हैं। इससे उनके ठिकानों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

नेटवर्क में सरकारी कर्मचारी से लेकर दिहाड़ी मजदूर तक

विदेशी आतंकी सुरक्षा बलों के दबाव से बचने के लिए किश्तवाड़ की ऊंचाइयों से अनंतनाग, उधमपुर से डोडा और कठुआ तथा पीर पंजाल से दक्षिण कश्मीर के इलाकों में आवाजाही करते रहते हैं। पहाड़ों में बने कुछ कंक्रीट बंकर भी उनके छिपने के ठिकाने बने हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में किश्तवाड़ पुलिस ने ओजीडब्ल्यू नेटवर्क का भंडाफोड़ कर सरकारी कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य जिलों में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि किसने दबाव में, किसने अनजाने में और किसने जानबूझकर आतंकियों की मदद की। स्वेच्छा से सहायता देने वालों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि 23 फरवरी 2025 को जैश कमांडर पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह और उसके दो विदेशी साथियों को किश्तवाड़ में मार गिराया गया था। इससे पहले उसका एक सहयोगी भी मारा गया था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि मददगारों की आपूर्ति श्रृंखला टूटने से पहाड़ों में बचे आतंकियों की घेराबंदी और उन्हें समाप्त करने का अभियान निर्णायक मोड़ ले सकता है।

पाकिस्तानी घुसपैठिए को या, स्थानीय लोगों ने पकड़ा

दूसरी ओर, जम्मू के सीमावर्ती इलाके अरनिया में स्थानीय लोगों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पकड़े गए युवक की पहचान 20 वर्षीय अवैस रजा पुत्र इमदाद हुसैन के रूप में हुई है और उसके पास से पाकिस्तानी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश में है कि वो कैसे अंदर घुसा था। ये युवक यूं ही इधर उधर घूम रहा था, लोगों को शक हुआ तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल, ये पाकिस्तानी युवक सीमा पर हुई तारबंदी को पार करके करीब डेढ़ किलोमीटर भारतीय सीमा में घुस आया था।

सूत्रों ने बताया कि आगे की जांच-पड़ताल के लिए इस व्यक्ति को अरनिया पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। अरनिया में घुसे इस पाकिस्तानी युवक की पहचान अवैस रजा पुत्र इमदाद हुसैन, निवासी बस्ती गोकल, तहसील करोड़ लाल हुसैन, जिला लेहिया, पंजाब, पाकिस्तान के रूप में हुई है। पकड़े गए युवक के पास से पाकिस्तानी पहचान दस्तावेज और कुछ नकदी भी बरामद हुई है। फिलहाल, आगे की पूछताछ और जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए यह व्यक्ति अरनिया पुलिस स्टेशन की हिरासत में रखा गया है।