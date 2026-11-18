दाहोद में CM पटेल का तीन दिवसीय दौरा, आदिवासी परिवारों के घर भोजन और युवाओं से संवाद

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल आज यानी 18 से 20 नवंबर तक दाहोद जिले के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्र गरबाड़ा के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ-साथ अंतिम छोर पर बैठे आदिवासी परिवारों तक पहुंचकर उनसे सीधा संवाद करना और स्थानीय स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना है।

आदिवासी परिवारों के साथ भोजन और रात्रि विश्राम

इन तीन दिनों के दौरान मुख्यमंत्री गरबाड़ा के विभिन्न गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं और शिकायतें सुनेंगे। खास बात यह है कि वे केवल औपचारिक मुलाकात तक सीमित न रहते हुए आदिवासी परिवारों के घर जाकर उनके साथ भोजन करेंगे और गांव में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इस पहल के माध्यम से वे स्थानीय लोगों की जीवनशैली, बुनियादी जरूरतों और समस्याओं को बेहद करीब से समझने का प्रयास करेंगे।

बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि और धार्मिक स्थलों के दर्शन

दौरे की शुरुआत गरबाड़ा में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके की जाएगी, जहां आदिवासी समाज के योगदान और संघर्ष को याद किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री आदिवासी समाज की आस्था के प्रतीक तीर्थस्थल बाबा धोड़ाजा देवमंदिर जाकर दर्शन-पूजन करेंगे, जो इस दौरे के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है।

स्मार्ट सिटी दाहोद की लाइब्रेरी का दौरा और युवा संवाद

ग्रामीण दौरों के अलावा मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी दाहोद की सरकारी लाइब्रेरी और वाचनालय का निरीक्षण भी करेंगे। यहां वे छात्रों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही बच्चों और युवाओं के साथ विशेष संवाद गोष्ठी आयोजित कर उनकी पढ़ाई, करियर और भविष्य की अपेक्षाओं पर सीधी चर्चा करेंगे।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री का यह दौरा जनसंपर्क, धार्मिक आस्था, युवा संवाद और विकास कार्यों की समीक्षा का संगम साबित होगा। आदिवासी परिवारों के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुनने की इस पहल के बाद ग्रामीणों द्वारा कौन से मुख्य मुद्दे उठाए जाते हैं और स्थानीय विकास को कैसी नई गति मिलती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।