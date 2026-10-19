नवरात्रि पर्व के अवसर पर अहमदाबाद में मैथिली ठाकुर ने जमाया रंग, CM भूपेंद्र पटेल ने दी गायिका को दी शुभकामनाएं

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आगमन के बाद मैथिली ठाकुर ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से गर्मजोशी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं और संगीत के साथ-साथ राजनीति में भी उनकी सफल यात्रा की प्रशंसा की।

मैथिली ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री के सरल और मिलनसार व्यक्तित्व तथा मार्गदर्शन को अपने दिल को छू जाने वाला बताया। उन्होंने अहमदाबाद में शानदार प्रदर्शन करके उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया था। गुजरात के लोगों का अद्भुत उत्साह और प्रेम देखकर उन्होंने सोशल मीडिया पर खुशी व्यक्त करते हुए लिखा था कि 'आनंद आ गया अहमदाबाद!'"

गुजरात के मुख्यमंत्री ने क्या लिखा?

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, "आज अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बिहार की सबसे युवा विधायक और देश की लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर से गर्मजोशी से मुलाकात हुई।" मिथिला की समृद्ध लोक संस्कृति और भजनों को अपनी सुरीली आवाज से देश-दुनिया में नई पहचान दिलाने वाली मैथिली संगीत के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल करने के बाद अब राजनीति के क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुकी हैं, मैं उनके उज्ज्वल और सफल जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मैथिली ठाकुर ने कहा कि उनका सरल और स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व उनके दिल को छू गया। भाजपा कार्यकर्ता के रूप में उन्हें मुख्यमंत्री के विचारों और अनुभवों को नजदीक से समझने का बेहतरीन अवसर मिला और उनका स्नेह तथा मार्गदर्शन हमेशा प्रेरणादायक रहेगा।

लोक संगीत से लेकर सोशल मीडिया तक की लोकप्रियता

मैथिली ठाकुर की उम्र फिलहाल 26 वर्ष है। 25 जुलाई, 2000 को जन्मी मैथिली ठाकुर भाजपा की सदस्य हैं और उन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अलिंदगर (मधुबनी) सीट से जीत हासिल करके बिहार की सबसे युवा विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया है।

अपनी सुरीली आवाज के लिए पहचानी जाने वाली मैथिली पारंपरिक मैथिली, भोजपुरी लोकगीत, छठ गीत, कजरी और शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में संगीत के रियलिटी शो में हिस्सा लिया था और सोशल मीडिया के माध्यम से देश-दुनिया में अपार लोकप्रियता हासिल की है। वर्ष 2025 में राजनीति में उनके अचानक और सफल प्रवेश के कारण वे विशेष चर्चा में आई हैं।