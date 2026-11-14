आदिवासी इलाकों में पकड़ मजबूत करने के लिए सरकार का मास्टरप्लान: CM भूपेंद्र पटेल 3 दिन के गरबाडा दौरे पर

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आगामी 18 से 20 नवंबर तक आदिवासी क्षेत्र के 72 घंटे के विशेष दौरे पर जाएंगे। इस तीन दिवसीय दौरे के दौरान वे विशेष रूप से गरबाडा क्षेत्र का दौरा करेंगे। आदिवासी इलाकों में सरकार की पकड़ मजबूत करने और आदिवासी समाज को साधने के उद्देश्य से इस दौरे का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

आदिवासी कार्यकर्ताओं के घर भोजन और स्कूल में रात्रि विश्राम

इस दौरे की मुख्य विशेषता यह है कि मुख्यमंत्री स्थानीय आदिवासी लोगों के साथ सीधा संवाद करेंगे। इस यात्रा के दौरान भूपेंद्र पटेल आदिवासी कार्यकर्ताओं के घर सादा भोजन करेंगे और किसी आलीशान जगह पर रुकने के बजाय स्थानीय स्कूल या आश्रम शाला में रात्रि विश्राम करेंगे।

तीन दिवसीय दौरे की विस्तृत योजना

मुख्यमंत्री के इस 72 घंटे के दौरे को तीन अलग-अलग चरणों में बांटा गया है। पहले दिन राजनीतिक और संगठनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि दूसरे दिन वे प्रशासनिक और शासन से जुड़े कार्यों में भाग लेंगे। दौरे के अंतिम यानी तीसरे दिन जनसंपर्क और राजनीतिक एकत्रीकरण के मुद्दों की समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।