अहमदाबाद को मिली ट्रैफिक जाम से मुक्ति की बड़ी सौगात, अमित शाह ने किया 464 करोड़ रुपए के इस्कॉन-सानंद एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को अहमदाबाद में 4.03 किलोमीटर लंबे इस्कॉन-सानंद एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 464 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह 6-लेन प्रोजेक्ट सरखेज-गांधीनगर (SG) हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव घटाने और अहमदाबाद तथा सानंद के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

व्यस्त जंक्शनों पर ट्रैफिक से राहत

राष्ट्रीय राजमार्ग-147 पर स्थित यह कॉरिडोर इस्कॉन जंक्शन को सानंद फ्लाईओवर से जोड़ता है। इससे शहर के बेहद व्यस्त माने जाने वाले कर्णावती क्लब, प्रह्लाद नगर और YMCA जैसे जंक्शनों पर वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, जिससे यात्रा के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।



उद्घाटन समारोह में प्रमुख नेताओं की उपस्थिति

इस महत्वपूर्ण परियोजना के उद्घाटन समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, शहरी विकास राज्य मंत्री दर्शना वाघेला, अहमदाबाद के मेयर हितेश बारोट, विधायक अमित ठाकर और बाबूभाई पटेल सहित कई वरिष्ठ राजनीतिक नेता और उच्च अधिकारी मौजूद रहे।

आज अहमदाबाद में SG हाईवे, जोधपुर पर इस्कॉन से साणंद तक ₹415 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 4 किलोमीटर लंबे व 6-लेन ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इससे शहर के सबसे व्यस्त मार्ग पर यातायात सुगम होगा, नागरिकों के समय और ईंधन की बचत होगी तथा अहमदाबाद से साणंद के औद्योगिक क्षेत्र तक आवागमन और तेज होगा। અમદાવાદના એસજી હાઇવે પર ઇસ્કોન જંક્શનથી સાણંદ ફ્લાયઓવરને જોડતા ₹415 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત 4 કિલોમીટર લાંબા સિક્સ લેન ઓવરબ્રિજનું લોકાર્પણ કર્યું. સતત વાહનોથી ધમધમતા અને વ્યસ્ત રહેતા એસજી હાઇવે પર નિર્માણ પામેલા બ્રિજથી વાહનવ્યવહાર વધુ સુગમ બનશે, ઇંધણની બચત થશે અને અમદાવાદથી સાણંદના ઔદ્યોગિક વિસ્તાર સુધીની અવરજવરને નવી ગતિ મળશે. — Amit Shah (@AmitShah) November 9, 2026

26.8 मीटर चौड़ा कॉरिडोर और सुरक्षा व्यवस्था

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्मित इस 26.8 मीटर चौड़े कॉरिडोर में 2,940 मीटर लंबा बायडक्ट और 1,090 मीटर लंबा एप्रोच रोड शामिल है। यह प्रोजेक्ट वाहन संचालन लागत को कम करने के साथ-साथ विशेष सुरक्षा उपायों के माध्यम से सड़क सुरक्षा को भी मजबूत करेगा।

पर्यावरण और आधुनिक तकनीक का संगम

आसपास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए 5,880 मीटर के हिस्से में विशेष 'नॉइज़ बैरियर्स' (ध्वनि रोधक) लगाए गए हैं। इसके अलावा कॉरिडोर पर 297 स्ट्रीट लाइट्स, उन्नत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, साइनबोर्ड, कैट्स-आई रिफ्लेक्टर और रात में सामने से आने वाली रोशनी से बचाने वाली एंटी-ग्लेयर सिस्टम जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

सर्विस रोड और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत

एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे यातायात की सुगमता के लिए 7 से 14 मीटर चौड़ी व्हाइट-टॉप (White-topped) सर्विस रोड भी बनाई गई है। नए साल से पहले जनता के लिए खोला गया यह कॉरिडोर सरखेज और गांधीनगर के बीच की दूरी और यात्रा के समय को काफी कम करता है, जिससे गुजरात की प्रशासनिक राजधानी (गांधीनगर) और आर्थिक केंद्र (अहमदाबाद) के बीच कनेक्टिविटी बेहद मजबूत हुई है।