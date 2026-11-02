  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. amit shah challenges rahul gandhi sir debate special parliament session
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Monday, 2 November 2026 (21:01 IST)

SIR पर बहस की चुनौती, सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार, राहुल गांधी ने अमित शाह को क्या कहा

amit shah attacks Punjab government
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (21:04 IST)
google-news
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को हैदराबाद में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विपक्ष के विरोध पर शाह ने राहुल गांधी को संसद में चर्चा करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बहस के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है। शाह ने विपक्ष पर चुनावी हार का ठीकरा चुनावी व्यवस्था पर फोड़ने का आरोप लगाते हुए कहावत भी कही- 'नाचना न आए, आंगन टेढ़ा।'
शाह ने कहा कि विपक्ष को SIR की प्रक्रिया पर जो भी आपत्ति है, वह संसद में आकर उस पर चर्चा करे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि सरकार इस विषय पर विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार है और विपक्ष को चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए।
 
गृह मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भाजपा और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ा हुआ है। विपक्ष इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, जबकि केंद्र सरकार इसे चुनावी व्यवस्था से जुड़ी प्रक्रिया बता रही है।

EVM पर विपक्ष के सवालों को लेकर भी साधा निशाना

अमित शाह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि यदि विपक्ष को EVM पर भरोसा नहीं है, तो कांग्रेस के नेता अलग-अलग राज्यों में

चुनाव जीतकर सरकार कैसे बना पाए?

 
शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि यदि EVM में गड़बड़ी है, तो रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री कैसे बने? उन्होंने केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने का भी उल्लेख करते हुए विपक्ष के रुख पर सवाल उठाए।
 
गृह मंत्री ने विपक्ष पर चुनाव हारने के बाद चुनावी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाया। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा, 'नाचना न आए, आंगन टेढ़ा।' इस कहावत के जरिए शाह का इशारा था कि विपक्ष अपनी चुनावी असफलताओं के लिए व्यवस्था को दोष दे रहा है।

राहुल गांधी के मॉक पार्लियामेंट पर भी तंज

 
अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से आयोजित मॉक पार्लियामेंट को लेकर भी टिप्पणी की। यह आयोजन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर विपक्षी नेताओं की ओर से किया गया था। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से सार्वजनिक महाभियोग जैसी कार्रवाई की गई थी। विपक्ष SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठा रहा है।
 
शाह ने राहुल गांधी की इस गतिविधि में भागीदारी पर तंज कसते हुए कहा कि वह वास्तविक संसद में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए मॉक पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप भी लगाया। शाह के मुताबिक, विपक्ष को संसद में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वह सदन को चलने नहीं देता।
 

एक दिन पहले भी राहुल गांधी पर किया था हमला

अमित शाह ने इससे पहले भी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को लेकर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्हें पूरी जिंदगी मॉक पार्लियामेंट में ही रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविक संसद में उनका प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं आएगा।
 
शाह की ताजा टिप्पणियां SIR, चुनाव आयोग की भूमिका और चुनावी प्रक्रिया को लेकर भाजपा तथा विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक टकराव को और तेज करती हैं। एक ओर विपक्ष मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठा रहा है, वहीं भाजपा इन आरोपों को खारिज करते हुए संसद में बहस की चुनौती दे रही है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
काशी को मिला देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे, 45 मिनट का सफर अब सिर्फ 16 मिनट में

Harley-Davidson की सस्ती बाइक भारत में होगी लॉन्च, मचेगा तहलका

Harley-Davidson की सस्ती बाइक भारत में होगी लॉन्च, मचेगा तहलकाअमेरिकी बाइक निर्माता हार्ले-डेविडसन भारतीय बाजार में अपनी नई प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल लॉन्च कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस सस्ती बाइक से बाजार में धमाका मचेगा। ऑटो मोबाइल वेबसाइट के मुताबिक कंपनी की अपकमिंग Harley-Davidson X350 T को हाल ही में बिना किसी कवर के टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

Royal Enfield Himalayan 750 : नए एडवेंचर टूरर से उठा पर्दा, पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल, जानिए इंजन और फीचर्स की पूरी जानकारी

Royal Enfield Himalayan 750 : नए एडवेंचर टूरर से उठा पर्दा, पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल, जानिए इंजन और फीचर्स की पूरी जानकारीभारत में कब लॉन्च होगी Himalayan 750, कितनी हो सकती है कीमत?

हवाई यात्रा मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार

हवाई यात्रा मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकारहवाई किराये में करीब 700 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के आरोप से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सोमवार को मामले को तत्काल सूचीबद्ध कराने की मांग लेकर पहुंचे वकील से अदालत ने कहा कि 'हवाई यात्रा मत कीजिए।' जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने एक अधिवक्ता ने इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की।

लद्दाख में शराब कारोबारियों ने सोनम वांगचुक के खिलाफ खोला मोर्चा, एप्पल वाइन के व्यापार पर उठाए सवाल

लद्दाख में शराब कारोबारियों ने सोनम वांगचुक के खिलाफ खोला मोर्चा, एप्पल वाइन के व्यापार पर उठाए सवालSonam Wangchuk Apple Wine Dispute: लद्दाख में शराब नीति को लेकर जारी विवाद अब नया मोड़ लेता दिख रहा है। शराब कारोबारियों ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है।

PF खाते में पैसा आया या नहीं? घर बैठे ऐसे चेक करें अपना बैलेंस और पासबुक, मोबाइल से मिनटों में मिलेगा पूरा हिसाब

PF खाते में पैसा आया या नहीं? घर बैठे ऐसे चेक करें अपना बैलेंस और पासबुक, मोबाइल से मिनटों में मिलेगा पूरा हिसाबEPFO PF Balance Check: नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) खाते में हर महीने जमा होने वाली रकम बेहद महत्वपूर्ण होती है। कर्मचारी अक्सर जानना चाहते हैं कि उनके खाते में कंपनी ने पीएफ का पैसा जमा किया है या नहीं और अब तक कुल कितनी रकम इकट्ठा हो गई है। इसके लिए अब आपको EPFO ऑफिस जाने या कंपनी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

SIR पर बहस की चुनौती, सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार, राहुल गांधी ने अमित शाह को क्या कहा

SIR पर बहस की चुनौती, सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार, राहुल गांधी ने अमित शाह को क्या कहाकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को हैदराबाद में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विपक्ष के विरोध पर शाह ने राहुल गांधी को संसद में चर्चा करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बहस के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है।

काशी को मिला देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे, 45 मिनट का सफर अब सिर्फ 16 मिनट में

काशी को मिला देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे, 45 मिनट का सफर अब सिर्फ 16 मिनट मेंVaranasi Urban Transport Ropeway: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी (काशी) को एक ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है। शहर में 800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार देश का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे आम जनता के लिए खुलने को तैयार है। अनुमान है कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना देव दीपावली 2026 (24 नवंबर) के आसपास शुरू कर दी जाएगी।

रामलला का आंगन 1 लाख दीपों से जगमगाएगा, अयोध्या में दीपोत्सव की ऐतिहासिक तैयारी

रामलला का आंगन 1 लाख दीपों से जगमगाएगा, अयोध्या में दीपोत्सव की ऐतिहासिक तैयारी​Ayodhya Deepotsav 2026: ​अयोध्या का श्रीराम जन्मभूमि परिसर इस बार दीपोत्सव पर एक अलौकिक दृश्य का साक्षी बनने जा रहा है। आगामी 7 नवंबर को प्रभु श्रीरामलला का पावन परिसर 1 लाख दिव्य दीपों की रोशनी से जगमगा उठेगा। इस भव्य आयोजन को सुव्यवस्थित और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए पूरे परिसर को 5 विशेष ज़ोन में विभाजित किया गया है, जहां 1000 समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम व्यवस्था संभालने के लिए तैनात की गई है।

यूपी के बाहुबली नेता राजा भैया को किसने दी जान से मारने की धमकी? पुलिस ने दर्ज की FIR

यूपी के बाहुबली नेता राजा भैया को किसने दी जान से मारने की धमकी? पुलिस ने दर्ज की FIRजनसत्ता दल (​Jansatta Dal-Loktantrik) के अध्यक्ष और कुंडा से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ 'राजा भैया' को जान से मारने की धमकी दी गई है। पिछले एक हफ्ते से इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए उन पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही थीं और लगातार धमकी भरे संदेश भेजे जा रहे थे।

Royal Enfield Himalayan 750 : नए एडवेंचर टूरर से उठा पर्दा, पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल, जानिए इंजन और फीचर्स की पूरी जानकारी

Royal Enfield Himalayan 750 : नए एडवेंचर टूरर से उठा पर्दा, पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल, जानिए इंजन और फीचर्स की पूरी जानकारीएडवेंचर बाइक पसंद करने वालों के लिए रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई मोटरसाइकिल Himalayan 750 से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसे इटली में पेश किया है। यह बाइक हिमालयन सीरीज को मिडिलवेट सेगमेंट में ले जाएगी। इसमें नया 750cc-क्लास पैरेलल-ट्विन इंजन, क्रूज कंट्रोल और कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरामोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, लेकिन एक लीक में फोन के संभावित कलर ऑप्शन और प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का Sony LYTIA कैमरा मिल सकता है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।